Does Jaggery And Tulsi Really Clean Lungs: गुड़ और तुलसी को लेकर अक्सर यह दावा किया जाता है कि इनके सेवन से गले की खराश, खांसी और सांस से जुड़ी परेशानी में राहत मिल सकती है. कई लोग यह भी मानते हैं कि गुड़ खाने से शरीर में जमा प्रदूषक कण बाहर निकलते हैं और फेफड़ों की सफाई होती है. वहीं तुलसी को भी फेफड़ों की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या सच में गुड़ और तुलसी खाने से फेफड़े साफ हो जाते हैं?

गुड़ को लेकर क्या कहा जाता है?

गुड़ लंबे समय से भारतीय खान-पान और घरेलू नुस्खों का हिस्सा रहा है. माना जाता है कि गुड़ का सेवन गला साफ करने, खांसी कम करने और सांस लेने में राहत देने में मदद कर सकता है. कुछ लोगों को गुड़ खाने से बलगम और गले की जलन में भी राहत महसूस होती है. गुड़ में थोड़ी मात्रा में आयरन, मैग्नीशियम, पोटैशियम और एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं. हालांकि, गुड़ चीनी का ही एक रूप है और इसका सेवन करने से रक्त शर्करा का स्तर बढ़ सकता है.





तुलसी को लेकर क्या दावा किया जाता है?

तुलसी का इस्तेमाल लंबे समय से पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता रहा है. इसे खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी परेशानियों में इस्तेमाल किया जाता है. तुलसी में कुछ ऐसे पौधों से मिलने वाले यौगिक पाए जाते हैं जिनमें सूजन कम करने, संक्रमण से लड़ने और एंटीऑक्सीडेंट गुण बताए गए हैं. कुछ अध्ययनों में तुलसी के सेवन से सांस की नली को खोलने, छाती में जमा बलगम कम करने और सांस लेने में राहत मिलने की बात सामने आई है. तुलसी को प्राकृतिक रूप से बलगम बाहर निकालने में मदद करने वाला भी माना जाता है.

लेकिन क्या इससे फेफड़े साफ हो जाते हैं?

गुरुग्राम के सीके बिड़ला हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर के अनुसार, सीके बिड़ला हॉस्पिटल, मुताबिक, यह मानना एक आम गलतफहमी है कि गुड़ या तुलसी खाने से फेफड़ों को डिटॉक्स किया जा सकता है या उनमें जमा प्रदूषक कणों को बाहर निकाला जा सकता है. डॉक्टर के मुताबिक, इस बात के मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं कि गुड़ या तुलसी फेफड़ों को साफ कर सकते हैं या वायु प्रदूषण से हुए नुकसान को पलट सकते हैं. तुलसी में पौधों से मिलने वाले कुछ यौगिक और गुड़ में कुछ खनिज जरूर होते हैं, लेकिन ये शरीर को जहरीले बारीक प्रदूषण कणों से बचाने वाली ढाल की तरह काम नहीं करते.





फेफड़े खुद कैसे करते हैं सफाई?

हमारे फेफड़ों में सांस के साथ अंदर जाने वाले कणों से निपटने की प्राकृतिक व्यवस्था होती है. फेफड़ों में मौजूद बलगम और बाल जैसे बेहद छोटे ढांचे, जिन्हें सिलिया कहा जाता है, सांस के साथ अंदर गए कणों को रोकने और उन्हें बाहर निकालने में मदद करते हैं. लेकिन लंबे समय तक प्रदूषित हवा के संपर्क में रहने पर शरीर की यह प्राकृतिक सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है. लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से शरीर में सूजन बढ़ सकती है और सांस से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं.

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तो क्या गुड़ और तुलसी खाना फायदेमंद नहीं है?

गुड़ और तुलसी को सामान्य खान-पान का हिस्सा बनाया जा सकता है, लेकिन इन्हें फेफड़ों की सफाई का इलाज नहीं माना जाना चाहिए. ये कुछ लोगों को गले की जलन, हल्की खांसी या बलगम जैसी परेशानियों में राहत दे सकते हैं, लेकिन प्रदूषण से फेफड़ों में पहुंचे कणों को साफ करने का काम नहीं करते.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.