'मुझे उन पर गर्व', सास सोनिया गांधी की किताब पर क्या बोले रॉबर्ट वाड्रा?

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की किताब बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव को लेकर काफी चर्चा हो रही है. इस पर उनके दामाद रॉबर्ट वाड्रा का बयान सामने आया है. उन्होंने लिखा कि मेरी सास की किताब में आपकी दिलचस्पी के लिए धन्यवाद. मुझे उन पर और उनके सफर पर बहुत गर्व है. उनकी कहानी सच में प्यार, साहस, हिम्मत और मजबूती की एक असाधारण मिसाल है. उन्होंने जीवन में बहुत कुछ झेला है, फिर भी वे पूरी गरिमा और दृढ़ विश्वास के साथ मजबूती से खड़ी हैं. मेरा मानना ​​है कि उनकी कहानी से हर महिला प्रेरणा ले सकती है.

रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि मूल रूप से यह एक गहरे प्यार की भी कहानी है. उन्होंने भारत के लिए जो कुछ भी किया है और जिस लगन के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया है, वह सब उसी प्यार से उपजा है. मुझे अभी तक खुद यह किताब पढ़ने का मौका तो नहीं मिला है, लेकिन मुझे पता है कि इसमें उनके जीवन, अनुभवों और विचारों को लेकर बहुत गहरी, समझदारी भरी और ईमानदार बातें बताई गई हैं. मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे पढ़ें और फिर उनके अपने शब्दों और उनकी तरफ से साझा की गई कहानी के आधार पर अपनी राय बनाएं.

पति राजीव गांधी के बारे में जिक्र

सोनिया गांधी ने बिलॉन्गिंग: ए जर्नी ऑफ लव किताब में अपने पति राजीव गांधी के बारे में जिक्र किया है. उन्होंने लिखा कि राजीव गांधी ने उन्हें बताया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या वाले दिन ही वे प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं. ऐसा सुनते ही सोनिया गांधी को ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उनके दिल में छुरा घोंप दिया हो, क्योंकि उन्हें राजीव गांधी की चिंता होने लगी थी. इसके अलावा राजीव गांधी ने बताया भी था कि लोग उन्हें भी मार देंगे.

इंदिरा गांधी की हत्या का जिक्र

हार्परकॉलिन्स इंडिया की तरफ से प्रकाशित सोनिया गांधी की किताब 10 नवंबर को बाजार में उपलब्ध हो गई है. ब्रिटेन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र द गार्डियन में छपे इस पुस्तक के अंश के अनुसार, सोनिया गांधी ने 31 अक्टूबर 1984 के उस दुखद दिन की घटनाओं का वर्णन किया है, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की अपने ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी.

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने संस्मरण में लिखा, ‘‘मैं अपने कमरे में वापस आई, तभी मेरी सास घर के बगल वाली इमारत में स्थित अपने दफ्तर के लिए निकलीं. मैं नहाना शुरू करने ही वाली थी कि मुझे धमाकों की आवाज सुनाई दी, पटाखों जैसी, पर कुछ अलग तरह की. मैं वहीं ठिठक गई.