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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Store Sweets: मिठाई को फ्रिज में रखें या नहीं, ज्यादा दिन तक कैसे रहती है फ्रेश?

How To Store Sweets: मिठाई को फ्रिज में रखें या नहीं, ज्यादा दिन तक कैसे रहती है फ्रेश?

Refrigerating Sweets: दूध और खोया से बनी मिठाइयों को फ्रिज में रखना ज्यादा बेहतर होता है. रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, कलाकंद, पेड़ा और मावा बर्फी जैसी मिठाइयों में नमी ज्यादा होती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 10 Nov 2026 08:51 AM (IST)
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How To Store Sweets In Fridge Or Room Temperature: दीपावली के बाद घर में बची मिठाइयों को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि इन्हें फ्रिज में रखा जाए या बाहर. कई लोग हर तरह की मिठाई को फ्रिज में रख देते हैं, जबकि ऐसा करना हमेशा सही नहीं होता. कुछ मिठाइयां ठंड में ज्यादा समय तक अच्छी रहती हैं, तो कुछ का स्वाद और बनावट फ्रिज में रखने से खराब हो सकती है.

मिठाई कितने समय तक फ्रेश रहेगी, यह मुख्य रूप से उसमें मौजूद नमी, तापमान और उसे कितनी देर तक बाहर रखा गया है, इन चीजों पर निर्भर करता है. दूध और खोया वाली मिठाइयों में नमी ज्यादा होती है, इसलिए इनमें खराब होने का खतरा भी जल्दी बढ़ता है. वहीं सूखी मिठाइयों और नमकीन में नमी कम होती है, इसलिए इन्हें ज्यादा समय तक रखा जा सकता है.

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मिठाई जल्दी खराब क्यों होती है?

मिठाई के खराब होने में सबसे बड़ी भूमिका उसकी नमी और तापमान की होती है. दूध या खोया से बनी मिठाइयों में पानी की मात्रा ज्यादा होती है. यही वजह है कि गर्म मौसम में इन्हें लंबे समय तक बाहर रखने पर इनमें बैक्टीरिया बढ़ने का खतरा रहता है. इसके मुकाबले सेव, चकली और मठरी जैसे सूखे स्नैक्स में नमी कम होती है. इसलिए ये जल्दी खराब नहीं होते. हालांकि, अगर इन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो हवा की नमी के कारण इनका कुरकुरापन खत्म हो सकता है.

मिठाई को फ्रिज में रखना कब सही है?

दूध और खोया से बनी मिठाइयों को फ्रिज में रखना ज्यादा बेहतर होता है. रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, कलाकंद, पेड़ा और मावा बर्फी जैसी मिठाइयों में नमी ज्यादा होती है. इसलिए इन्हें कमरे के तापमान पर ज्यादा देर तक रखना ठीक नहीं माना जाता. ऐसी मिठाइयों को 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले फ्रिज में रखना चाहिए. अगर इन्हें बाहर रखा जाए तो कुछ ही समय में इनके खराब होने का खतरा बढ़ सकता है. आमतौर पर ढीली दूध वाली मिठाइयां सही तरीके से रखने पर करीब 2 से 4 दिन तक चल सकती हैं. इन्हें फ्रिज में रखते समय एक साफ और बंद डिब्बे का इस्तेमाल करें. इससे मिठाई फ्रिज में रखी दूसरी चीजों की गंध नहीं सोखेगी.


How To Store Sweets: मिठाई को फ्रिज में रखें या नहीं, ज्यादा दिन तक कैसे रहती है फ्रेश?

गुड़ या घी वाली मिठाई को फ्रिज में रखना जरूरी है?

हर मिठाई को फ्रिज में रखना जरूरी नहीं है. घी वाली मिठाइयां जैसे मोहनथाल, बूंदी और मगज को एयरटाइट डिब्बे में ठंडी और सूखी जगह पर रखा जा सकता है. ऐसी मिठाइयों को फ्रिज में रखने से घी जम सकता है और मिठाई की बनावट सख्त हो सकती है. इससे उसका नरम और मुंह में घुलने वाला स्वाद बदल सकता है. सही तरीके से रखने पर घी वाली ढीली मिठाइयां कमरे के तापमान पर करीब 7 से 10 दिन तक रखी जा सकती हैं.

अगर इन्हें इससे ज्यादा समय तक रखना है तो फ्रिज का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन खाने से करीब 30 मिनट पहले इन्हें बाहर निकाल देना चाहिए, ताकि घी सामान्य तापमान पर आ जाए और मिठाई की बनावट बेहतर हो सके.

ड्राई फ्रूट मिठाई को कैसे रखें?

काजू कतली और अंजीर हलवा जैसी ड्राई फ्रूट मिठाइयों में नमी कम होती है. इन्हें एयरटाइट डिब्बे में कमरे के तापमान पर रखना बेहतर रहता है. खुला रखने पर हवा इनके अंदर की नमी को कम कर सकती है, जिससे मिठाई ज्यादा सख्त या चबाने में मुश्किल हो सकती है. ऐसी मिठाइयों को फ्रिज में रखने पर बाहर निकालते समय नमी जम सकती है. इससे मिठाई की सतह चिपचिपी हो सकती है. इसलिए शुरुआत में इन्हें कमरे के तापमान पर किसी सूखी और ठंडी जगह रखना बेहतर विकल्प है.


How To Store Sweets: मिठाई को फ्रिज में रखें या नहीं, ज्यादा दिन तक कैसे रहती है फ्रेश?

चाशनी वाली मिठाई को कैसे रखें?

गुलाब जामुन जैसी चाशनी वाली मिठाइयों को अगर दो दिन से ज्यादा समय तक रखना है तो इन्हें चाशनी में ही डुबोकर फ्रिज में रखें. चाशनी मिठाई को नरम बनाए रखने में मदद करती है. अगर गुलाब जामुन को चाशनी से निकालकर सूखा रख दिया जाए तो वह सिकुड़ सकता है. इसे निकालने के लिए हमेशा साफ चम्मच का इस्तेमाल करें. अगर चाशनी में बाहरी गंदगी या बैक्टीरिया पहुंच जाएं तो उसमें खराब होने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. चाशनी में बुलबुले दिखाई देने लगें तो यह खराब होने का संकेत हो सकता है.

क्या मिठाई को फ्रीजर में रखा जा सकता है?

घी वाली और ड्राई फ्रूट मिठाइयों को फ्रीजर में रखा जा सकता है. मोहनथाल और काजू कतली जैसी मिठाइयों को अलग-अलग टुकड़ों में लपेटकर फ्रीजर में रखा जा सकता है. सही तरीके से पैक करने पर इन्हें करीब तीन महीने तक रखा जा सकता है.

हालांकि, दूध और ज्यादा चाशनी वाली मिठाइयों को फ्रीज करना सही नहीं माना जाता. जमने के दौरान इनमें मौजूद पानी फैलता है, जिससे मिठाई की बनावट खराब हो सकती है. पिघलने के बाद यह पानी अलग हो सकता है और मिठाई दानेदार या गीली लग सकती है.

पैक वाली मिठाइयां ज्यादा दिन कैसे चलती हैं?

बाजार में मिलने वाली बंद पैक मिठाइयों की शेल्फ लाइफ खुली मिठाइयों से अलग होती है. पैकिंग के दौरान हवा और नमी को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मिठाई जल्दी खराब नहीं होती. कुछ पैक मिठाइयों में ऑक्सीजन की मात्रा कम करने के लिए नाइट्रोजन फ्लशिंग, वैक्यूम पैकिंग, खास तरह की पैकिंग फिल्म और ऑक्सीजन सोखने वाले पैकेट का इस्तेमाल किया जाता है. कुछ उत्पादों में रिटॉर्ट प्रोसेसिंग जैसी तकनीक भी इस्तेमाल होती है.

इसी वजह से बंद पैक काजू कतली, ड्राई फ्रूट मिठाई और बर्फी कई हफ्तों तक चल सकती हैं. हालांकि, हर पैक की अवधि अलग हो सकती है, इसलिए पैकेट पर लिखी बेस्ट-बिफोर तारीख को जरूर देखें. पैक खोलने के बाद मिठाई को उसके प्रकार के हिसाब से सही तरीके से रखना जरूरी है.

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मिठाई को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए सबसे जरूरी बात

मिठाई चाहे कोई भी हो, उसे गीले चम्मच से निकालने से बचें. मिठाई में पानी की एक छोटी मात्रा भी नमी बढ़ा सकती है और खराब होने का खतरा बढ़ा सकती है. मिठाई को हमेशा साफ और सूखे एयरटाइट डिब्बे में रखें और उसे धूप या गर्म जगह से दूर रखें.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 10 Nov 2026 08:51 AM (IST)
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