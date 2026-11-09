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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWildlife Safety Tips: घर में घुस आए गोयरा तो सबसे पहले क्या करें, क्या यह जहरीला होता है?

Wildlife Safety Tips: घर में घुस आए गोयरा तो सबसे पहले क्या करें, क्या यह जहरीला होता है?

घर में अचानक गोयरा दिख जाए तो घबराने के बजाय कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें. जानें इसके काटने पर कितना खतरा है और इसे सुरक्षित तरीके से घर से बाहर कैसे निकालें?

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 09 Nov 2026 08:40 AM (IST)
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घर में छिपकली दिखना आम बात है, लेकिन अगर अचानक बड़ा गोयरा नजर आ जाए तो कोई भी घबरा सकता है. कई जगह इसे लेकर ऐसी मान्यताएं हैं कि यह बेहद जहरीला होता है और इसके काटने से इंसान की जान भी चली जाती है. पर गोयरा जहरीला नहीं होता, लेकिन इसके काटने से चोट और संक्रमण का खतरा रहता है. ऐसे में जरूरी है कि घबराकर इसे भगाने या पकड़ने की कोशिश करने के बजाय सावधानी बरती जाए.

 क्या गोयरा जहरीला होता है?

गोयरा, जिसे गोह या मॉनिटर लिजर्ड भी कहा जाता है, जहरीला नहीं होता. इसके काटने से शरीर में सांप की तरह जहर नहीं फैलता. यह एक जंगली जानवर है और खतरा महसूस होने पर काटता है या अपनी पूंछ से हमला करता है. इसके काटने से गहरा घाव होता है और संक्रमण का खतरा भी रहता है. इसलिए इसे छेड़ना, पकड़ना या मारने की कोशिश करना खतरनाक हो सकता है. इसे देखकर घबराने के बजाय खुद से दूर रखना और सुरक्षित दूरी बनाए रखना जरूरी है.

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सबसे पहले क्या करें?

अगर घर में गोयरा घुस आए, तो सबसे पहले शांत रहें और उससे दूरी बना लें. बच्चों और पालतू जानवरों को उस जगह से दूर कर दें. अगर सुरक्षित हो, तो बाहर जाने वाला दरवाजा खुला छोड़ दें, ताकि उसे निकलने का रास्ता मिल सके. उसे डंडे से भगाने, घेरने या हाथ से पकड़ने की कोशिश न करें. अगर वह बाहर नहीं निकल रही है या किसी कोने में फंस गई है, तो स्थानीय वन विभाग या वन्यजीव रेस्क्यू टीम की मदद लें. खुद उसे पकड़ने का जोखिम न उठाएं.

गोयरा काट ले तो क्या करें?

अगर गोयरा काट ले, तो घाव को तुरंत साबुन और साफ बहते पानी से अच्छी तरह धोएं. इसके बाद बिना देरी किए डॉक्टर को दिखाएं. डॉक्टर घाव की गंभीरता देखकर जरूरी इलाज, टेटनस से बचाव और अन्य उपचार करेंगे. घाव पर मिट्टी, हल्दी या कोई घरेलू नुस्खा न लगाएं. अगर खून बह रहा है, तो साफ कपड़े से हल्का दबाव देकर उसे रोकने की कोशिश करें. समय पर इलाज कराने से संक्रमण और दूसरी परेशानियों का खतरा कम हो जाता है.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 09 Nov 2026 08:40 AM (IST)
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