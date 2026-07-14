INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsWooden Table Cleaning Tips: लकड़ी की डाइनिंग टेबल पड़ गई है पुरानी? इन आसान हैक्स से लाएं नई जैसी चमक

Wooden Table Cleaning Tips: लकड़ी की डाइनिंग टेबल पड़ गई है पुरानी? इन आसान हैक्स से लाएं नई जैसी चमक

Wood Table Maintenance: लगातार इस्तेमाल की वजह से इस पर धूल, खाने के दाग, तेल के निशान और पानी के धब्बे जमा होने लगते हैं, जिससे इसकी चमक फीकी पड़ जाती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

Make Wooden Furniture Shine At Home 2026: डाइनिंग टेबल घर का ऐसा फर्नीचर है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. यहीं परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और कई बार दूसरे छोटे-मोटे काम भी इसी पर पूरे किए जाते हैं. लगातार इस्तेमाल की वजह से इस पर धूल, खाने के दाग, तेल के निशान और पानी के धब्बे जमा होने लगते हैं, जिससे इसकी चमक फीकी पड़ जाती है. ऐसे में कई लोग तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो लकड़ी की फिनिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप अपनी लकड़ी की डाइनिंग टेबल को बिना नुकसान पहुंचाए चमकाना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है. 

कैसे साफ करें डायनिंग टेबल?

सबसे पहले टेबल की धूल साफ करें. इसके लिए मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें और हमेशा लकड़ी के दानों की दिशा में ही कपड़ा चलाएं. इससे धूल आसानी से हट जाती है और सतह पर खरोंच पड़ने का खतरा भी कम रहता है.

दो-तीन बूंदें मिलाकर सफाई का घोल तैयार करें

इसके बाद एक कटोरी गुनगुने पानी में हल्के लिक्विड डिश सोप की सिर्फ दो-तीन बूंदें मिलाकर सफाई का घोल तैयार करें. कपड़े को इसमें हल्का-सा भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. ध्यान रखें कि कपड़ा सिर्फ नम हो, ज्यादा गीला नहीं. अब टेबल की पूरी सतह को धीरे-धीरे साफ करें. अगर कहीं चिपचिपे दाग हों तो उस हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें. सफाई के बाद तुरंत सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से टेबल को पोंछ दें, ताकि लकड़ी पर नमी न रहे.

इस बात का ध्यान रखें

अगर आप बाजार में मिलने वाले वुड क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसमें सिलिकॉन, अमोनिया, अल्कोहल या वैक्स जैसे तत्व न हों. ऐसे केमिकल समय के साथ लकड़ी की फिनिश को फीका कर सकते हैं. क्लीनर को सीधे टेबल पर स्प्रे करने की बजाय पहले कपड़े पर स्प्रे करें और फिर उससे टेबल साफ करें.

लकड़ी चमकाने के लिए अपनाएं ये आदत

लकड़ी की टेबल को लंबे समय तक चमकदार बनाए रखने के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें भी अपनानी चाहिए. खाने के समय प्लेसमैट या टेबलक्लॉथ का इस्तेमाल करें, गर्म बर्तन सीधे टेबल पर रखने के बजाय ट्रिवेट रखें और चाय-कॉफी के कप के नीचे हमेशा कोस्टर का उपयोग करें. सजावटी सामान के नीचे फेल्ट पैड लगाने से भी खरोंच पड़ने की संभावना कम हो जाती है. हर कुछ महीनों में वुड कंडीशनर लगाने से लकड़ी पर एक सुरक्षात्मक परत बनती है, जो पानी और गंदगी से बचाने में मदद करती है. 

इसे भी पढ़ें- क्या बारिश में आपके घर भी लग रही है दीमक? भूलकर भी न करें ये गलतियां, ऐसे रखें सुरक्षित

चिपचिपे दाग हटाने के लिए क्या करें?

अगर टेबल पर चिपचिपे दाग रह गए हों, तो बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर तैयार घोल को कपड़े पर लगाएं और धीरे-धीरे उस जगह को साफ करें. वहीं पानी के गोल निशान हटाने के लिए हेयर ड्रायर को हल्के गर्म मोड पर चलाकर कुछ इंच की दूरी से निशान पर घुमाएं. निशान हल्का होने के बाद थोड़ा फर्नीचर ऑयल लगाकर चमक वापस लाई जा सकती है. इसी तरह सूती कपड़े के ऊपर हल्का गर्म इस्त्री कुछ सेकंड तक चलाने का तरीका भी पानी के दाग कम करने में मददगार माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- तकिए से आ रही है अजीब बदबू? बिना धोए चुटकियों में फ्रेश करने की नोट करें ये सीक्रेट ट्रिक

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 14 Jul 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Wooden Dining Table Cleaning Wooden Table Cleaning Tips How To Clean Wooden Table
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Wooden Table Cleaning Tips: लकड़ी की डाइनिंग टेबल पड़ गई है पुरानी? इन आसान हैक्स से लाएं नई जैसी चमक
लकड़ी की डाइनिंग टेबल पड़ गई है पुरानी? इन आसान हैक्स से लाएं नई जैसी चमक
Home Tips
Rats In House: क्या चूहों ने कर दिया है नाक में दम? देखें बिना जहर के घर से बाहर खदेड़ने की जादुई ट्रिक
क्या चूहों ने कर दिया है नाक में दम? देखें बिना जहर के घर से बाहर खदेड़ने की जादुई ट्रिक
Home Tips
Switch Board Cleaning Tips: घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक
घर के स्विच बोर्ड पीले पड़ गए हैं? इन आसान घरेलू उपायों से मिनटों में लाएं नई जैसी चमक
Home Tips
Gas Burner Cleaning: गैस बर्नर के जाम छेद मिनटों में होंगे साफ! बस आजमाएं रसोई में रखी यह जादुई चीज
गैस बर्नर के जाम छेद मिनटों में होंगे साफ! बस आजमाएं रसोई में रखी यह जादुई चीज
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran War | Hormuz Strait: होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर ईरान ने धमका दिया! | Trump
Breaking | US Massive Attack on Iran: ईरान के 70 ठिकानों पर ट्रंप का विनाशक अटैक! | Khamenei
Akhilesh Yadav का Nitish Kumar की तरह U-TURN! |ABPLIVE
Evil Dead Burn देखने से पहले 100 बार सोचिए!
Tata Sierra EV Pros and Cons plus which battery pack to buy? #tata #tatasierraev #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
लालू यादव को 'सुप्रीम' राहत, चारा घोटाला मामले में SC ने जमानत रद्द करने से किया इनकार
महाराष्ट्र
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
अजित पवार गुट में नया विवाद, NCP चीफ के पद से सुनेत्रा पवार की होगी विदाई?
क्रिकेट
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
127 किलो का क्रिकेटर, एक कैच से बन गया था वर्ल्ड कप का हीरो, अब कहां हैं बरमूडा के ड्वेन लेवरॉक?
टेलीविजन
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई, बताया सारा सच
तारक मेहता' में नहीं कटेगा 'जेठालाल' का रोल, दिलीप जोशी के एग्जिट पर मेकर्स ने दी सफाई
विश्व
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
5 घंटे तक 6 शहरों में बरसा बारूद... ईरान बोला- मार गिराया US का MQ-1, होर्मुज पर जंग से तेल महंगा
इंडिया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
E20 पेट्रोल पर आया वो सर्वे, जो उड़ा देगा केंद्र सरकार की नींद, NDA समर्थक ही हो गए खिलाफ, आंकड़ों ने चौंकाया
एग्रीकल्चर
एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला
एक ही खर्च में डबल कमाई! मछली पालन के साथ बिना मिट्टी के सब्जियां उगाने का ये है जादुई फॉर्मूला
ऑटो
E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
E20 को लेकर सख्त हुई सरकार, ऐसे लोगों पर दिए कड़े एक्शन के निर्देश, जानिए क्या है मामला?
ENT LIVE
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
Govinda ने युवाओं को दी बड़ी सीख, बोले- योग, प्राणायाम और अपनी जड़ों से जुड़े रहें
ENT LIVE
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
फैंस के प्यार से भावुक हुए Govinda, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
Govinda ने फैंस के प्यार को किया सलाम, बोले- 'Roopa' हर घर तक पहुंचे
ENT LIVE
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
Govinda ने कहा, “मैं माया में नहीं फसूंगा” | रूपा प्रेस कॉन्फ्रेंस
ENT LIVE
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
'Moana' Review: शानदार विजुअल्स, लेकिन कहानी में नहीं है कुछ नया
Embed widget