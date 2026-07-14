लकड़ी की डाइनिंग टेबल पड़ गई है पुरानी? इन आसान हैक्स से लाएं नई जैसी चमक

Make Wooden Furniture Shine At Home 2026: डाइनिंग टेबल घर का ऐसा फर्नीचर है, जिसका इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है. यहीं परिवार साथ बैठकर खाना खाता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और कई बार दूसरे छोटे-मोटे काम भी इसी पर पूरे किए जाते हैं. लगातार इस्तेमाल की वजह से इस पर धूल, खाने के दाग, तेल के निशान और पानी के धब्बे जमा होने लगते हैं, जिससे इसकी चमक फीकी पड़ जाती है. ऐसे में कई लोग तेज केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो लकड़ी की फिनिश को नुकसान पहुंचा सकते हैं. अगर आप अपनी लकड़ी की डाइनिंग टेबल को बिना नुकसान पहुंचाए चमकाना चाहते हैं, तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

कैसे साफ करें डायनिंग टेबल?

सबसे पहले टेबल की धूल साफ करें. इसके लिए मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल करें और हमेशा लकड़ी के दानों की दिशा में ही कपड़ा चलाएं. इससे धूल आसानी से हट जाती है और सतह पर खरोंच पड़ने का खतरा भी कम रहता है.

दो-तीन बूंदें मिलाकर सफाई का घोल तैयार करें

इसके बाद एक कटोरी गुनगुने पानी में हल्के लिक्विड डिश सोप की सिर्फ दो-तीन बूंदें मिलाकर सफाई का घोल तैयार करें. कपड़े को इसमें हल्का-सा भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें. ध्यान रखें कि कपड़ा सिर्फ नम हो, ज्यादा गीला नहीं. अब टेबल की पूरी सतह को धीरे-धीरे साफ करें. अगर कहीं चिपचिपे दाग हों तो उस हिस्से पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दें. सफाई के बाद तुरंत सूखे माइक्रोफाइबर कपड़े से टेबल को पोंछ दें, ताकि लकड़ी पर नमी न रहे.

इस बात का ध्यान रखें

अगर आप बाजार में मिलने वाले वुड क्लीनर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ऐसा प्रोडक्ट चुनें जिसमें सिलिकॉन, अमोनिया, अल्कोहल या वैक्स जैसे तत्व न हों. ऐसे केमिकल समय के साथ लकड़ी की फिनिश को फीका कर सकते हैं. क्लीनर को सीधे टेबल पर स्प्रे करने की बजाय पहले कपड़े पर स्प्रे करें और फिर उससे टेबल साफ करें.

लकड़ी चमकाने के लिए अपनाएं ये आदत

लकड़ी की टेबल को लंबे समय तक चमकदार बनाए रखने के लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें भी अपनानी चाहिए. खाने के समय प्लेसमैट या टेबलक्लॉथ का इस्तेमाल करें, गर्म बर्तन सीधे टेबल पर रखने के बजाय ट्रिवेट रखें और चाय-कॉफी के कप के नीचे हमेशा कोस्टर का उपयोग करें. सजावटी सामान के नीचे फेल्ट पैड लगाने से भी खरोंच पड़ने की संभावना कम हो जाती है. हर कुछ महीनों में वुड कंडीशनर लगाने से लकड़ी पर एक सुरक्षात्मक परत बनती है, जो पानी और गंदगी से बचाने में मदद करती है.

इसे भी पढ़ें- क्या बारिश में आपके घर भी लग रही है दीमक? भूलकर भी न करें ये गलतियां, ऐसे रखें सुरक्षित

चिपचिपे दाग हटाने के लिए क्या करें?

अगर टेबल पर चिपचिपे दाग रह गए हों, तो बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर तैयार घोल को कपड़े पर लगाएं और धीरे-धीरे उस जगह को साफ करें. वहीं पानी के गोल निशान हटाने के लिए हेयर ड्रायर को हल्के गर्म मोड पर चलाकर कुछ इंच की दूरी से निशान पर घुमाएं. निशान हल्का होने के बाद थोड़ा फर्नीचर ऑयल लगाकर चमक वापस लाई जा सकती है. इसी तरह सूती कपड़े के ऊपर हल्का गर्म इस्त्री कुछ सेकंड तक चलाने का तरीका भी पानी के दाग कम करने में मददगार माना जाता है.

इसे भी पढ़ें- तकिए से आ रही है अजीब बदबू? बिना धोए चुटकियों में फ्रेश करने की नोट करें ये सीक्रेट ट्रिक