गैस बर्नर के जाम छेद मिनटों में होंगे साफ! बस आजमाएं रसोई में रखी यह जादुई चीज

How To Clean Gas Burner Holes At Home: अगर गैस बर्नर की लौ पहले जैसी तेज नहीं रही, नीली लौ की जगह पीली आग निकल रही है या खाना बनने में पहले से ज्यादा समय लग रहा है, तो इसकी वजह बर्नर के छोटे-छोटे छेद बंद होना हो सकती है. समय के साथ इनमें तेल, मसाले और जली हुई गंदगी जमा हो जाती है, जिससे गैस का फ्लो प्रभावित होता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान तरीकों से घर पर ही इन्हें साफ किया जा सकता है.

घर पर कैसे साफ करें बर्नर?

सबसे पहले गैस का रेगुलेटर बंद करें और बर्नर को पूरी तरह ठंडा होने दें. गर्म बर्नर को कभी भी साफ करने की कोशिश न करें. इसके बाद गैस स्टोव से ग्रेट्स, बर्नर कैप और बर्नर हेड को सावधानी से निकाल लें ताकि हर हिस्से की अच्छी तरह सफाई की जा सके. अब एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा-सा लिक्विड डिशवॉश या साबुन मिलाकर बर्नर के हिस्सों को 20 से 30 मिनट तक भिगो दें. इससे जमी हुई चिकनाई और गंदगी नरम हो जाएगी, जिससे सफाई करना आसान हो जाएगा.

जिद्दी दाग कैसे हटाएं?

भिगोने के बाद किसी पुराने टूथब्रश या मुलायम ब्रश की मदद से बर्नर को हल्के हाथों से साफ करें. अगर जिद्दी दाग रह जाएं तो बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी या सिरका मिलाकर पेस्ट तैयार करें और उसे दाग वाली जगह पर लगाकर कुछ मिनट बाद ब्रश से रगड़ दें. इससे गंदगी आसानी से निकलने लगेगी. बर्नर के छोटे-छोटे छेद साफ करना सबसे जरूरी होता है. इन्हीं छेदों से गैस बाहर निकलती है. इन्हें साफ करने के लिए सेफ्टी पिन या पतली धातु की पिन का इस्तेमाल करें और हर छेद में धीरे-धीरे डालकर जमी हुई गंदगी निकालें. ध्यान रखें कि छेद को बड़ा करने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे गैस की फ्लेम प्रभावित हो सकती है.

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अच्छी तरह पोंछकर पूरी तरह सूखने दें

इसके बाद सभी हिस्सों को साफ पानी से धो लें और सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछकर पूरी तरह सूखने दें. गीले बर्नर को दोबारा लगाने से इग्निशन में परेशानी आ सकती है. जब सभी हिस्से पूरी तरह सूख जाएं, तब उन्हें सही जगह पर लगाएं और गैस चालू करके फ्लेम चेक करें. अगर लौ नीली और समान रूप से निकल रही है तो समझिए कि सफाई सही तरीके से हुई है. बर्नर की अच्छी परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए रोजाना खाना बनने के बाद गैस स्टोव को पोंछने की आदत डालें. सप्ताह में एक बार हल्की सफाई और महीने में एक बार बर्नर की पूरी सफाई करने से गैस की खपत भी कम होती है और खाना जल्दी पकता है.

इन गलतियों से बचना चाहिए?

सफाई के दौरान कुछ गलतियां करने से बचना भी जरूरी है. गर्म बर्नर को कभी न धोएं, तेज धार वाले चाकू या नुकीली वस्तु से छेदों को न कुरेदें, स्टील वूल जैसे कठोर स्क्रबर का इस्तेमाल न करें और गीले बर्नर को दोबारा स्टोव पर न लगाएं.

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