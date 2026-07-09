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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsPillow Cleaning Tips: तकिए से आ रही है अजीब बदबू? बिना धोए चुटकियों में फ्रेश करने की नोट करें ये सीक्रेट ट्रिक

Pillow Cleaning Tips: तकिए से आ रही है अजीब बदबू? बिना धोए चुटकियों में फ्रेश करने की नोट करें ये सीक्रेट ट्रिक

Pillow Freshening Tips: तकिया साफ दिखने के बावजूद उसमें से अजीब-सी बदबू आने लगी है, तो हर बार उसे धोना जरूरी नहीं है. कमरे में हवा का सही तरीके से न आना तकिए में बदबू पैदा कर देता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 09 Jul 2026 10:22 AM (IST)
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How To Remove Bad Odor From Pillows: अगर आपका तकिया साफ दिखने के बावजूद उसमें से अजीब-सी बदबू आने लगी है, तो हर बार उसे धोना जरूरी नहीं है. कई बार पसीना, बालों का तेल, नमी और कमरे में हवा का सही तरीके से न आना तकिए में बदबू पैदा कर देता है. खासकर ऐसे तकिए जिन्हें बार-बार धोना संभव नहीं होता, उन्हें कुछ आसान घरेलू तरीकों से भी ताजा और फ्रेश बनाया जा सकता है. 

कैसे कर सकते हैं साफ?

सबसे आसान तरीका है बेकिंग सोडा का इस्तेमाल. तकिए के दोनों तरफ हल्का-सा बेकिंग सोडा छिड़क दें और उसे करीब एक घंटे के लिए छोड़ दें. बेकिंग सोडा बदबू को सोखने का काम करता है. इसके बाद वैक्यूम क्लीनर या सूखे कपड़े से इसे अच्छी तरह साफ कर लें. इससे तकिए की दुर्गंध काफी हद तक कम हो सकती है. 

धूप में सुखा सकते हैं

अगर धूप निकली हुई है तो तकिए को कुछ घंटों के लिए खुली हवा और धूप में रख दें. धूप प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया को कम करने में मदद करती है और नमी भी दूर कर देती है. बीच में एक बार तकिए को पलट दें, ताकि दोनों तरफ बराबर धूप लगे. 

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सफेद सिरका भी विकल्प

सफेद सिरका भी बदबू दूर करने में कारगर माना जाता है. इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भर लें. इस घोल को तकिए पर हल्का-सा स्प्रे करें. ध्यान रखें कि तकिया ज्यादा गीला न हो. इसके बाद उसे अच्छी तरह हवा में सूखने दें. सिरका सूखने के साथ ही बदबू भी खत्म करने में मदद करता है. 

बदबू कैसे खत्म कर सकते हैं?

अगर आप तकिए में हल्की और ताजगी भरी खुशबू चाहते हैं, तो पानी में लैवेंडर, नींबू या यूकेलिप्टस जैसे एसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं. इसस तकिए में ताजगी बनी रहती है और हल्की सुगंध भी आती है. भविष्य में तकिए से बदबू न आए, इसके लिए कुछ छोटी-छोटी आदतें अपनाना भी जरूरी है. सोने से पहले चेहरा और बाल साफ रखें, ताकि पसीना और तेल तकिए में कम जाए. अगर संभव हो तो तकिए पर पिलो प्रोटेक्टर जरूर लगाएं और उसके कवर को हर सप्ताह धोएं. इसके अलावा बिस्तर पर खाना खाने से बचें, क्योंकि खाने के छोटे-छोटे कण भी समय के साथ बदबू की वजह बन सकते हैं.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 09 Jul 2026 10:22 AM (IST)
Tags :
Pillow Cleaning Tips Pillow Odor Removal How To Remove Pillow Smell
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