Easy Hacks To Clean Heavy Curtains At Home: घर की सफाई करते समय पर्दों की सफाई अक्सर सबसे मुश्किल कामों में से एक लगती है. भारी पर्दों को रॉड से उतारना, धोना और फिर दोबारा लगाना काफी समय ले सकता है. इसी वजह से कई लोग पर्दों की सफाई को टालते रहते हैं. लेकिन हर बार पर्दों को उतारकर धोना जरूरी नहीं है. रोजाना जमा होने वाली धूल और हल्की गंदगी को पर्दे लगे रहने के दौरान भी साफ किया जा सकता है.

पर्दों को नियमित रूप से साफ करते रहने से उनमें धूल ज्यादा जमा नहीं होती और हर बार पूरी तरह धोने की जरूरत भी कम पड़ सकती है. इसके लिए कुछ आसान तरीकों को अपनी सफाई की दिनचर्या में शामिल किया जा सकता है.

सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर से हटाएं धूल

पर्दों की सफाई शुरू करते समय सबसे जरूरी काम है उनकी सतह पर जमी धूल हटाना. इसके लिए वैक्यूम क्लीनर में सॉफ्ट अपहोल्स्ट्री या ब्रश अटैचमेंट लगाएं. पर्दे को ऊपर से नीचे की तरफ साफ करें और जल्दी-जल्दी हाथ चलाने के बजाय लंबे और एक जैसे स्ट्रोक में वैक्यूम करें. पर्दों को नियमित रूप से वैक्यूम करने से धूल जमा होने से पहले ही हटाई जा सकती है. इससे बाद में गहरी सफाई की जरूरत भी कम हो सकती है.





महीन धूल और बालों के लिए लिंट रोलर

अगर पर्दे पर महीन धूल, पालतू जानवरों के बाल या ऐसी गंदगी रह गई है जिसे वैक्यूम पूरी तरह नहीं हटा पाया, तो लिंट रोलर इस्तेमाल किया जा सकता है. खासकर हल्के और नाजुक पर्दों पर यह तरीका उपयोगी हो सकता है. वैक्यूम के बाद लिंट रोलर को उन हिस्सों पर धीरे-धीरे चलाएं जहां धूल या बाल नजर आ रहे हैं. इससे बचे हुए महीन कण हटाने में मदद मिल सकती है, बिना कपड़े के रेशों को ज्यादा खींचे.

स्टीमर से हटाएं धूल, बदबू और सिलवटें

पर्दों को उतारे बिना उन्हें फ्रेश करने के लिए हैंडहेल्ड गारमेंट स्टीमर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. स्टीम से कपड़े में मौजूद धूल को ढीला करने, बदबू कम करने और सिलवटें हटाने में मदद मिल सकती है. स्टीमर में डिस्टिल्ड वॉटर इस्तेमाल करें, ताकि कपड़े पर मिनरल्स के निशान न पड़ें. स्टीमर के नोजल को पर्दे से कुछ इंच दूर रखें और सीधे कपड़े से चिपकाकर इस्तेमाल न करें. ऊपर से नीचे की तरफ धीरे-धीरे काम करें. अगर पर्दा जरूरत से ज्यादा गीला होने लगे, तो स्टीमर को थोड़ा पीछे कर दें. हालांकि स्टीम करने से पहले पर्दे के केयर लेबल को जरूर देखना चाहिए, खासकर अगर कपड़ा नाजुक है.





पर्दे को हिलाकर भी निकाल सकते हैं धूल

कई बार धूल हटाने के लिए बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होती. पर्दे के निचले हिस्से को पकड़कर खिड़की या बालकनी के पास हल्के से झाड़ने से ढीली धूल बाहर निकल सकती है. ऐसा करते समय खिड़की खोलना बेहतर है, ताकि धूल कमरे के अंदर दोबारा न बैठे. मोटे और भारी पर्दों में अगर धूल आसानी से नहीं निकल रही है, तो कपड़े पर झाड़ू या पोछे के डंडे से हल्की थपकी देकर जमी धूल को ढीला किया जा सकता है.

दाग पर रगड़ने की गलती न करें

अगर पर्दे पर सिर्फ धूल नहीं बल्कि कोई दाग भी है, तो उसे हटाने के लिए जोर से रगड़ने से बचें. एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े को हल्का गीला करें और उसमें थोड़ी मात्रा में माइल्ड डिटर्जेंट लें. दाग को बाहर की तरफ से अंदर की ओर धीरे-धीरे थपथपाकर साफ करें. इससे दाग के और फैलने की संभावना कम होती है. सफाई शुरू करने से पहले पर्दे के किसी छिपे हुए हिस्से पर इस तरीके को जरूर टेस्ट करें, ताकि यह पता चल सके कि कपड़े या उसके रंग पर इसका कोई असर तो नहीं पड़ रहा. रगड़ने के बजाय ब्लॉट करने से कपड़े के रेशों को नुकसान पहुंचने का खतरा कम रहता है.

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पर्दों को पूरी तरह कब धोना चाहिए?

पर्दों को बिना उतारे साफ करने के ये तरीके रोज की धूल और हल्की गंदगी के लिए उपयोगी हैं, लेकिन इनसे पूरी तरह धुलाई की जरूरत हमेशा के लिए खत्म नहीं होती. पर्दों की नियमित गहरी सफाई भी जरूरी है. आमतौर पर हर तीन से छह महीने में पर्दों को अच्छी तरह धोने या जरूरत पड़ने पर प्रोफेशनल क्लीनिंग कराने की सलाह दी जाती है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि कमरे में धूल और रोजमर्रा की गंदगी कितनी जमा होती है. बीच-बीच में हर सप्ताह वैक्यूम करने और कभी-कभी स्टीम या हल्की झाड़-पोंछ करने से पर्दों को लंबे समय तक साफ रखा जा सकता है.

सफाई से पहले केयर लेबल जरूर देखें

पर्दों की सफाई का कोई भी तरीका अपनाने से पहले उनके फैब्रिक केयर लेबल को देखना जरूरी है. खासकर नाजुक या पुराने पर्दों पर वैक्यूम, स्टीम या किसी क्लीनिंग सॉल्यूशन का इस्तेमाल करने से पहले छोटे और छिपे हुए हिस्से पर टेस्ट करें. यानी रोज की महीन धूल के लिए हर बार पर्दे उतारकर धोने की जरूरत नहीं है. वैक्यूम, लिंट रोलर, स्टीम और हल्की झाड़-पोंछ जैसी छोटी आदतों से पर्दों को लगे रहने के दौरान ही काफी हद तक साफ रखा जा सकता है.

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