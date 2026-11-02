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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRainy Season Insects Home Remedies: बारिश के बाद कमरे में आ रहे कीड़े-मकोड़े, कर लें ये जुगाड़

Rainy Season Insects Home Remedies: बारिश के बाद कमरे में आ रहे कीड़े-मकोड़े, कर लें ये जुगाड़

बरसात के मौसम में घर के कोनों और लाइटों के पास जमा होने वाले कीड़े-मकोड़ों से हैं परेशान? अपनाएं ये असरदार घरेलू नुस्खे, बिना केमिकल वाले आसान उपायों से कमरे से तुरंत भाग जाएंगे सारे कीड़े

Written By : निर्जला गौड़ |  Updated at : 02 Nov 2026 08:18 PM (IST)
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Rainy Season Insects Home Remedies: बारिश का मौसम खत्म होने के बाद या लगातार तेज बरसात के थमते ही घरों में अचानक कीड़े-मकोड़ों का आतंक बढ़ जाता है. खासकर शाम ढलते ही रोशनी को देखकर उड़ने वाले बरसाती कीड़े भारी संख्या में खिड़की-दरवाजों के रास्ते कमरों में घुस आते हैं. फर्श से लेकर बिस्तर तक फैल जाने वाले ये कीड़े न सिर्फ घर को गंदा करते हैं, बल्कि खाने-पीने की चीजों में गिरकर बीमारी का खतरा भी बढ़ा देते हैं. कई बार लोग इन्हें भगाने के लिए महंगे केमिकल स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं, जो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं, तो कुछ आसान घरेलू उपायों और देसी जुगाड़ की मदद से इन कीड़ों से तुरंत छुटकारा पा सकते हैं.

रोशनी बंद करने और पानी का ये जुगाड़ है सबसे कारगर

बरसाती उड़ने वाले कीड़े सबसे ज्यादा सफेद और तेज रोशनी, एलईडी बल्ब या ट्यूबलाइट की तरफ आकर्षित होते हैं. जैसे ही शाम को ये कीड़े घर के आस-पास दिखने लगें, तुरंत अपने कमरों की मुख्य लाइटें कुछ देर के लिए बंद कर दें या फिर हल्की पीली लाइट का इस्तेमाल करें.

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इसके साथ ही एक बहुत ही मशहूर और वैज्ञानिक देसी जुगाड़ अपनाएं. एक बड़ी परात या बाल्टी में पानी भरें और उसमें थोड़ा सा लिक्विड सोप या डिटर्जेंट मिला दें. अब इस पानी के ठीक ऊपर एक छोटा बल्ब या टॉर्च जलाकर रख दें. रोशनी की तरफ आकर्षित होकर जैसे ही कीड़े पानी के पास आएंगे, वे पानी में गिरकर फंस जाएंगे और कमरे में नहीं फैल पाएंगे.

नीम का तेल और कपूर का पानी दिखाएगा कमाल

रेंगने वाले कीड़ों, चींटियों और छोटे-मोटे झींगुरों को कमरे में आने से रोकने के लिए नीम का तेल एक बेहतरीन प्राकृतिक उपाय है. नीम के तेल में एंटी-बैक्टीरियल और कीटनाशक गुण होते हैं, जिसकी तेज गंध कीड़ों को बिल्कुल पसंद नहीं आती. आप थोड़े से पानी में नीम का तेल और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर एक स्प्रे बोतल में भर लें. इस मिक्चर को कमरे के कोनों, खिड़की के फ्रेम और दरवाजों के नीचे स्प्रे कर दें.

इसके अलावा, कपूर की तीखी गंध भी कीड़ों को भगाने में रामबाण का काम करती है. एक लीटर पानी में 4-5 कपूर की गोलियों को पीसकर मिला लें और इस पानी से कमरों में पोछा लगाएं। कपूर की महक से फर्श पर रेंगने वाले कीड़े और चींटियां तुरंत कमरा छोड़ देती हैं.

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पुदीना और सिरके का देसी स्प्रे

रसोई में मौजूद सफेद सिरका भी कीड़ों को दूर रखने का एक सस्ता और पक्का इलाज है. सिरके और पानी को बराबर मात्रा में मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. इसमें पुदीने के तेल की कुछ बूंदें मिला दें. इस स्प्रे को खिड़कियों, जाली वाले दरवाजों और उन जगहों पर छिड़कें जहां से कीड़ों के आने का रास्ता होता है. पुदीने और सिरके की गंध से उड़ने और रेंगने वाले दोनों तरह के कीड़े दूर भागते हैं.

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About the author निर्जला गौड़

निर्जला गौड़ इस वक्त  ABP Live की लाइफस्टाइल डेस्क पर इंटर्न के तौर पर काम कर रही हैं. वह मंदसौर यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में अपनी डिग्री कर रही हैं. इससे पहले वह  EBNW Stories में कंटेंट राइटर के तौर पर इंटर्नशिप कर चुकी हैं. डिजिटल जर्नलिज्म और कंटेंट क्रिएशन में उनकी खास रुचि है. आसान, आकर्षक और रिलेटेबल अंदाज में कहानियों को पेश करना और पाठकों तक जानकारी को प्रभावी तरीके से पहुंचाना उनकी खासियत है.
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Published at : 02 Nov 2026 08:17 PM (IST)
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