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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमधुबनी में बड़ा कांड! ASI ने 4 लोगों को मार दी गोली, एक की मौत

मधुबनी में बड़ा कांड! ASI ने 4 लोगों को मार दी गोली, एक की मौत

चार लोगों को गोली मारने का पूरा मामला मधुबनी के बलिराजगढ़ गांव का है. आरोपी ASI को सस्पेंड कर दिया गया है. तीन लोग घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 03 Nov 2026 10:08 AM (IST)
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बिहार के मधुबनी में एक पुलिसकर्मी ने ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग कर दी. पूरी घटना बाबूबरही थाना क्षेत्र के बलिराजगढ़ गांव की है. आरोपी ASI की गोली से करीब चार लोग घायल हो गए. इसमें से एक 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई. तीन अन्य लोगों का इलाज चल रहा है.

कहा जा रहा है कि आरोपी ASI सोमवार (02 नवंबर, 2026) की रात महिला से मिलने के लिए गांव पहुंचा था. ग्रामीणों ने उसे देख लिया तो उसने सरकारी पिस्टल से फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गया.

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जानकारी के मुताबिक, ASI का महिला से कथित तौर पर अवैध संबंध था. वह उससे मिलने बलिराजगढ़ गांव आया था. इसी दौरान कुछ ग्रामीणों ने उसे देख लिया. ग्रामीणों ने उसे बाहर निकलने के लिए कहा. पकड़े जाने के डर से ASI ने फायरिंग शुरू कर दी.

चार लोगों को लगी गोली

ASI की फायरिंग में चार लोगों को गोली लगी. गोली लगने के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलने पर पुलिस की डायल-112 टीम मौके पर पहुंची. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान 50 साल के एक व्यक्ति अशोक यादव ने दम तोड़ दिया.

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एसएसपी ने दी घटना की जानकारी

एसएसपी योगेंद्र कुमार ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि बाबूबरही थाना इलाके के बलिराजगढ़ गांव में एक दुखद घटना हुई है. वहां पर एक पुलिस पीकेट है जहां एक ASI की तैनाती थी. ASI गांव स्थित एक महिला के घर अक्सर आता जाता था. महिला के साथ उसका अवैध संबंध था. देर रात वह फिर महिला के पास पहुंचा था, जहां उसे गांव के कुछ लोगों ने देख लिया. फिर पकड़कर घर में बंद कर दिया गया. चारों से अपने को घिरता देख एएसआई ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से 3-4 राउंड फायरिंग कर दी.

उन्होंने कहा कि सूचना मिलने पर पुलिस की डायल 112 टीम मौके पर पहुंची. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया. इलाज के दौरान अशोक यादव (50 वर्ष) की मौत हो गई. तीन अन्य को गोली लगी है उनका इलाज जारी है.

एसएसपी ने बताया कि उन्होंने घायलों से मुलाकात की है. उनकी हालत स्थिर है. गांव का निरीक्षण किया है. वहां पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है. आरोपी ASI फरार है. उसको पकड़ने के लिए दो टीम गठित की गई है. उसको सस्पेंड करने के साथ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. आरोपी को गिरफ्तार कर स्पीडी ट्रायल कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम किया जाएगा. 

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 03 Nov 2026 10:08 AM (IST)
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Madhubani BIHAR NEWS
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