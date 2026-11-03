ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDelhi AQI: दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा एक्यूआई

Delhi AQI: दिल्ली पर अगले तीन महीने भारी, 8 जगहों पर 400 पार पहुंचा एक्यूआई

Delhi AQI: दिल्ली में वायु प्रदुषण के बढ़ने के कारण AQI का स्तर बढ़ता जा रहा है. शहर में GRAP का दूसरा चरण लागू कर दिया गया है. सबसे अधिक प्रदूषित हवा जहांगीरपुरी में दर्ज की गई है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Nov 2026 09:57 AM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती ठंड के साथ वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है. आज मंगलवार दिल्ली के 8 मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 400 के पार पहुंच गया है. इनमें भी सबसे प्रदूषित इलाका जहांगीरपुरी रहा जहां AQI सबसे अधिक 447 दर्ज कियाा गया.  अभी तो ये ठंड की शुरूआत है तो ये हाल है अगले तीन महीने दिल्ली में हवा का क्या स्तर रहने वाला है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है. साफ है कि इसका लोगों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ने वाला है. 

इसके अलावा पंजाबी बाग, रोहिणी, DTU और अलीपुर जैसे स्टेशनों पर भी AQI का स्तर गंभीर श्रेणी में रहा. हालांकि, दिल्ली का औसत AQI 331 दर्ज किया गया है जो ‘बेहद खराब’ श्रेणी में आता है. बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है, लेकिन वो नाकाफी साबित हो रहे हैं. 

रिलेटेड स्टोरी >>

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित! PHQ के सामने प्रोटेस्ट का किया था नेतृत्व
दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित! PHQ के सामने प्रोटेस्ट का किया था नेतृत्व
दिल्ली NCR
दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट
दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव पर JDU का ऐलान, बता दिया आगे का प्लान
दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव पर JDU का ऐलान, बता दिया आगे का प्लान
दिल्ली NCR
पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'ये तो मिसमैनेजमेंट...'
पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'ये तो मिसमैनेजमेंट है'

दिल्ली-NCR में GRAP II की पाबंदिया लागू

पूरे दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने सोमवार, 2 नवंबर से  GRAP-2 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का दूसरा चरण) की पाबंदियां भी लागू कर दी गई हैं. GRAP-2 के तहत होटलों, रेस्तरां और खुले ढाबों में कोयले और लकड़ी के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई, डीजल जनरेटरों के उपयोग पर सख्ती बढ़ा दी गई है और पार्किंग शुल्क भी बढ़ा दिया गया है ताकि लोग निजी वाहन का कम इस्तेमाल करें. दिल्ली के 8 इलाकों में हवा की हालत गंभीर बनी हुई है.  

बता दें कि दिल्ली की जहरीली होती हवा के मुख्य कारणों में पराली जलाना, परिवहन, और सर्दियों के मौसम में हवा की गति का धीमा होना है. अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही तो दिल्ली में आने वाले ये तीन महीने लोगों को परेशान कर सकते हैं. 

कहां कितना AQI?

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, आज सुबह 3 नवंबर को राजधानी के अलीपुर में AQI 411, बवाना में AQI 407,  DTU  में AQI 404, जहांगीरपुरी  में 447, नरेला में 404, पंजाबी बाग में 425, रोहिणी में 427,  विवेक विहार में 409 दर्ज किया गया है. दिल्ली-NCR के इलाकों की बात करें तो नोएडा में AQI 310,  गुरुग्राम में 278, गाजियाबाद में 262, फरीदाबाद में 112 दर्ज किया गया है. CPCB द्वारा जारी आंकड़ों को देखें तो जहां दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण का स्तर बेहद खराब है तो वहीं, गुरुग्राम और गाजियाबाद में भी हवा की गुणवत्ता खराब बनी हुई है.  फरीदाबाद में AQI 112 दर्ज किया गया है. 

INDIA गठबंधन की रैली पर कपिल सिब्बल बोले, 'चप्पा-चप्पा भरा था'

पहले से लागू हैं विंटर एक्शन प्लान

दिल्ली सरकार ने राजधानी में विंटर एक्शन प्लान भी पहले से ही लागू कर रखा है. इसके तहत गाड़ियो की शहर में एंट्री और पार्किंग से जुड़े भी प्रतिबंध लगाए गए हैं. इसके तहत शहर में गैर-जरूरी और प्रदूषण फैलाने वाले भारी ट्रकों के प्रवेश पर रोक लगाई गई है. बहुत आवश्यक सामानों जैसे कि फल, सब्जियां, दूध, दवाओं को लाने वाले वाहनों को ही एंट्री दी जा रही है. इसके अलावा सीएनजी या इलेक्ट्रिक ट्रकों के प्रवेश की अनुमति दी जाती है. इस प्लान के तहत ग्रीन दिल्ली ऐप के जरिए कचरा जलाने या धूल से जुड़ी शिकायतों पर नजर रखी जा रही है. 

दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट

 

और पढ़ें

About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
Read More
Published at : 03 Nov 2026 09:50 AM (IST)
Tags :
DELHI POLLUTION DELHI NEWS AQI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित! PHQ के सामने प्रोटेस्ट का किया था नेतृत्व
दिल्ली पुलिस के ACP मनस्वी वशिष्ठ निलंबित! PHQ के सामने प्रोटेस्ट का किया था नेतृत्व
दिल्ली NCR
दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट
दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, बढ़ रही ठंड और कोहरा, जानें मौसम अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव पर JDU का ऐलान, बता दिया आगे का प्लान
दिल्ली में होने वाले MCD चुनाव पर JDU का ऐलान, बता दिया आगे का प्लान
दिल्ली NCR
पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'ये तो मिसमैनेजमेंट...'
पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सौरभ भारद्वाज बोले, 'ये तो मिसमैनेजमेंट है'
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट
बिहार
मधुबनी में बड़ा कांड! ASI ने 4 लोगों को मार दी गोली, एक की मौत
मधुबनी में बड़ा कांड! ASI ने 4 लोगों को मार दी गोली, एक की मौत
इंडिया
CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार
CM विजय को 'कुत्ता' कहने वाली DMK नेता को हाईकोर्ट ने दी जमानत, पुलिस को लगाई फटकार
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
21000 रन और..., रोहित शर्मा न्यूजीलैंड ODI सीरीज में बनाएंगे 4 ऐतिहासिक रिकॉर्ड
विश्व
US का ईरान के केशम द्वीप पर घातक अटैक, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
US का ईरान पर घातक हमला, मिडटर्म इलेक्शन के बीच बरसाईं मिसाइलें, सीजफायर टूटा
महाराष्ट्र
"इन्हें 'दीया' से इतनी मुहब्बत नहीं जितनी 'मिर्जा' से नफरत है", वारिस पठान का BJP पर तंज
ट्रेंडिंग
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ऑफ सीजन में भी 14000 रोज, मैगी बेच जमकर कमा रहा ये शख्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget