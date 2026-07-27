#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsSilver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

Blackened Silver Utensils,: चांदी के बर्तन अपनी चमक की वजह से बेहद खूबसूरत लगते हैं. कई घरों में चांदी की कटोरी, गिलास, चम्मच और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सालों से संभालकर रखे जाते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 27 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

Silver Utensils Cleaning: घर में रखे चांदी के बर्तन अपनी चमक की वजह से बेहद खूबसूरत लगते हैं. कई घरों में चांदी की कटोरी, गिलास, चम्मच और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सालों से संभालकर रखे जाते हैं. लेकिन लंबे समय तक रखे रहने या लगातार इस्तेमाल के कारण चांदी की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है. कई बार बर्तन इतने काले पड़ जाते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि अब पुरानी चमक वापस लाना मुश्किल होगा. हालांकि, हर बार इन्हें साफ करवाने के लिए बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ चीजों और सही तरीके की मदद से चांदी पर जमा कालापन हटाया जा सकता है.

चांदी का काला पड़ना केवल गंदगी जमा होने की वजह से नहीं होता. हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स के संपर्क में आने पर चांदी की सतह पर टार्निश बनने लगता है. इसी वजह से समय के साथ उसका रंग काला या फीका दिखाई देने लगता है. इसे साफ करते समय ज्यादा रगड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे सतह पर खरोंच आ सकती है.

हल्के दाग के लिए साबुन और गर्म पानी

अगर चांदी के बर्तन बहुत ज्यादा काले नहीं हुए हैं और उन पर केवल उंगलियों के निशान, धूल या हल्की चिकनाई जमा है तो सबसे पहले हल्के साबुन और पानी का तरीका अपनाया जा सकता है. एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें कुछ बूंदें माइल्ड डिशवॉश लिक्विड की मिलाएं. अब मुलायम स्पंज या कपड़े की मदद से चांदी के बर्तन को धीरे-धीरे साफ करें. सफाई के बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और तुरंत मुलायम कपड़े से सुखा दें. खासकर डिजाइन या खांचे वाले चांदी के बर्तन में पानी जमा न रहने दें. नमी लंबे समय तक रहने पर बर्तन की चमक प्रभावित हो सकती है. नियमित रूप से हल्की सफाई करने से चांदी पर मोटी काली परत बनने की संभावना भी कम हो सकती है.


Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

एल्युमिनियम फॉयल से हटाएं कालापन

ज्यादा काले पड़ चुके चांदी के बर्तनों के लिए एल्युमिनियम फॉयल वाला तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए किसी कंटेनर के अंदर एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं और उसमें गर्म पानी डालें. इसमें वॉशिंग सोडा घोलें. इसके बाद चांदी के बर्तन को इस तरह रखें कि वह एल्युमिनियम फॉयल के संपर्क में रहे. कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें. इस प्रक्रिया के दौरान चांदी पर जमा टार्निश हटने लगता है. इसके बाद बर्तन को बाहर निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और तुरंत सुखा लें. अगर बर्तन थोड़ा फीका दिखाई दे तो मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से पॉलिश कर सकते हैं. ध्यान रखें कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा अलग-अलग चीजें हैं. इस तरीके में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है.

इसे भी पढ़ेंः Mopping Tips: पोछा लगाने के बाद भी नहीं महकता घर? पानी की बाल्टी में डालें ये चीज, आ जाएगी खुशबू

ज्यादा काले निशान के लिए कैल्शियम कार्बोनेट

अगर सामान्य सफाई के बाद भी चांदी का कालापन नहीं निकल रहा है तो बहुत महीन प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट यानी शुद्ध महीन चॉक पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा और चिकना पेस्ट तैयार करें. अब मुलायम कपड़े से इस पेस्ट को चांदी की सतह पर धीरे-धीरे लगाएं. इसे गोल-गोल घुमाकर रगड़ने के बजाय एक सीधी दिशा में हल्के हाथ से साफ करना बेहतर होता है. सफाई के बाद बर्तन को अच्छी तरह धोकर तुरंत सुखा लें. सामान्य चॉक पाउडर को इसका विकल्प न मानें, क्योंकि उसमें मौजूद मोटे कण चांदी की सतह पर बारीक खरोंच छोड़ सकते हैं.


Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

चांदी के बर्तन साफ करते समय उन्हें पकड़ने का तरीका भी मायने रखता है. हाथों पर मौजूद प्राकृतिक तेल और पसीना चांदी की सतह पर निशान छोड़ सकता है. इसलिए बहुत कीमती चांदी की चीजों को साफ करते समय साफ कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. रबर या लेटेक्स के दस्ताने इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. अगर चांदी के बर्तन में लकड़ी, हड्डी या किसी दूसरे मटेरियल का हैंडल लगा हुआ है तो उसे पानी में पूरी तरह न डुबोएं. इसी तरह खोखले हिस्सों या चिपकाकर जोड़े गए डिजाइन वाले बर्तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर रखना ठीक नहीं है. इनके अंदर नमी फंस सकती है, जिसे बाद में पूरी तरह सुखाना मुश्किल होता है.

इसे भी पढ़ेंः Easy Garlic Peeling Trick : इस ट्रिक से 30 सेकेंड में छिल जाएगा पूरा लहसुन, नहीं पड़ेगी चाकू की जरूरत

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
Read More
Published at : 27 Jul 2026 02:05 PM (IST)
Tags :
Silver Cleaning Tips Silver Utensils Cleaning Blackened Silver Utensils
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
Silver Cleaning Tips: काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक
काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक
Home Tips
Water Bottle Smell Problem: रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत
रोज धोने पर भी बोतल से आती है बदबू? छोड़ें ये आदत
Home Tips
Glass Cleaning Hacks: अगर धुंधले होने लगे हैं कांच के बर्तन, तो इस तरीके से करें सफाई; तुरंत लौटेगी चमक
अगर धुंधले होने लगे हैं कांच के बर्तन, तो इस तरीके से करें सफाई; तुरंत लौटेगी चमक
Home Tips
Easy Ways To Clean Spider Cobwebs: क्या साफ करने के बाद भी घर में बन जाते हैं मकड़ी के जाले? जान लें वजह और भगाने के तरीके
क्या साफ करने के बाद भी घर में बन जाते हैं मकड़ी के जाले? जान लें वजह और भगाने के तरीके
Advertisement

वीडियोज

Kareena Kapoor का खुलासा, रिजेक्शन के बाद रात-रात भर रोती थीं Karisma Kapoor
Prabhas की Spirit में Katrina Kaif की एंट्री? Cameo Role की रिपोर्ट्स ने बढ़ाई चर्चा
Iran US War: ईरान पर बढ़ा संकट! UAE समेत दो मुस्लिम देशों के कदम से मची हलचल |ABPLIVE
CJP Protest: राजनीति में उतरने वाली है CJP? आंदोलन के बाद नेताओं ने दिया बड़ा जवाब |ABPLIVE
New Maruti Brezza facelift turbo drive review: अब ज़्यादा fun? #maruti #brezza #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
धर्मेंद्र प्रधान ने क्यों दिया इस्तीफा, BJP में क्या होगा उनका भविष्य?
दिल्ली NCR
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
Education के बाद E20? गडकरी पर आफत! केजरीवाल बोले- लगे हाथों निपटा दो...
इंडिया
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद CJP का नया कदम, यूपी में खोला मोर्चा! 
क्रिकेट
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
‘My Person’ अर्शदीप ने समरीन कौर संग तस्वीरें शेयर कर क्या लिखा ये मैसेज
साउथ सिनेमा
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
राम चरण की आज हो रही कलाई की सर्जरी, पिता चिरंजीवी और पत्नी उपासना भी अस्पताल में मौजूद
इंडिया
Xप्लेन: प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन और AK-47 चलाने के नियम-कानून क्या?
इंडिया
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
दिल्ली में पेलेट गन, बिहार में AK-47, राहुल गांधी बोले- मोदी जी कहां गया आपका वादा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
यूपी के शिक्षकों को योगी सरकार का बड़ा तोहफा, मिला डबल गिफ्ट
ABP NEWS
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
Viral Video: रोहतास में सोने की लूट आसान? मुखबिर कर देते हैं काम आसान
ABP NEWS
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
Viral Video: कपिल सिब्बल से मिलने क्यों गए अभिजीत दिपके?
ABP NEWS
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
PM Modi New Video: छात्रों के लिए PM Modi का एक और वीडियो जारी
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर के पास बैरिकेड्स और पुलिस की तैनाती अभी भी जारी
ABP NEWS
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
CWG Games: ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले झंडु कुमार का दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत
Embed widget