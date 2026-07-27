काले पड़ गए चांदी के बर्तन? घर पर ही ऐसे लौटेगी चमक

Silver Utensils Cleaning: घर में रखे चांदी के बर्तन अपनी चमक की वजह से बेहद खूबसूरत लगते हैं. कई घरों में चांदी की कटोरी, गिलास, चम्मच और पूजा में इस्तेमाल होने वाले बर्तन सालों से संभालकर रखे जाते हैं. लेकिन लंबे समय तक रखे रहने या लगातार इस्तेमाल के कारण चांदी की चमक धीरे-धीरे कम होने लगती है. कई बार बर्तन इतने काले पड़ जाते हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि अब पुरानी चमक वापस लाना मुश्किल होगा. हालांकि, हर बार इन्हें साफ करवाने के लिए बाहर ले जाने की जरूरत नहीं होती. घर में मौजूद कुछ चीजों और सही तरीके की मदद से चांदी पर जमा कालापन हटाया जा सकता है.

चांदी का काला पड़ना केवल गंदगी जमा होने की वजह से नहीं होता. हवा में मौजूद सल्फर कंपाउंड्स के संपर्क में आने पर चांदी की सतह पर टार्निश बनने लगता है. इसी वजह से समय के साथ उसका रंग काला या फीका दिखाई देने लगता है. इसे साफ करते समय ज्यादा रगड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि इससे सतह पर खरोंच आ सकती है.

हल्के दाग के लिए साबुन और गर्म पानी

अगर चांदी के बर्तन बहुत ज्यादा काले नहीं हुए हैं और उन पर केवल उंगलियों के निशान, धूल या हल्की चिकनाई जमा है तो सबसे पहले हल्के साबुन और पानी का तरीका अपनाया जा सकता है. एक बर्तन में हल्का गर्म पानी लें और उसमें कुछ बूंदें माइल्ड डिशवॉश लिक्विड की मिलाएं. अब मुलायम स्पंज या कपड़े की मदद से चांदी के बर्तन को धीरे-धीरे साफ करें. सफाई के बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें और तुरंत मुलायम कपड़े से सुखा दें. खासकर डिजाइन या खांचे वाले चांदी के बर्तन में पानी जमा न रहने दें. नमी लंबे समय तक रहने पर बर्तन की चमक प्रभावित हो सकती है. नियमित रूप से हल्की सफाई करने से चांदी पर मोटी काली परत बनने की संभावना भी कम हो सकती है.





एल्युमिनियम फॉयल से हटाएं कालापन

ज्यादा काले पड़ चुके चांदी के बर्तनों के लिए एल्युमिनियम फॉयल वाला तरीका इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए किसी कंटेनर के अंदर एल्युमिनियम फॉयल बिछाएं और उसमें गर्म पानी डालें. इसमें वॉशिंग सोडा घोलें. इसके बाद चांदी के बर्तन को इस तरह रखें कि वह एल्युमिनियम फॉयल के संपर्क में रहे. कुछ मिनट तक इसे ऐसे ही रहने दें. इस प्रक्रिया के दौरान चांदी पर जमा टार्निश हटने लगता है. इसके बाद बर्तन को बाहर निकालकर साफ पानी से अच्छी तरह धोएं और तुरंत सुखा लें. अगर बर्तन थोड़ा फीका दिखाई दे तो मुलायम कपड़े से हल्के हाथ से पॉलिश कर सकते हैं. ध्यान रखें कि वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा अलग-अलग चीजें हैं. इस तरीके में वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है.

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ज्यादा काले निशान के लिए कैल्शियम कार्बोनेट

अगर सामान्य सफाई के बाद भी चांदी का कालापन नहीं निकल रहा है तो बहुत महीन प्रिसिपिटेटेड कैल्शियम कार्बोनेट यानी शुद्ध महीन चॉक पाउडर का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा और चिकना पेस्ट तैयार करें. अब मुलायम कपड़े से इस पेस्ट को चांदी की सतह पर धीरे-धीरे लगाएं. इसे गोल-गोल घुमाकर रगड़ने के बजाय एक सीधी दिशा में हल्के हाथ से साफ करना बेहतर होता है. सफाई के बाद बर्तन को अच्छी तरह धोकर तुरंत सुखा लें. सामान्य चॉक पाउडर को इसका विकल्प न मानें, क्योंकि उसमें मौजूद मोटे कण चांदी की सतह पर बारीक खरोंच छोड़ सकते हैं.





सफाई करते समय इन बातों का रखें ध्यान

चांदी के बर्तन साफ करते समय उन्हें पकड़ने का तरीका भी मायने रखता है. हाथों पर मौजूद प्राकृतिक तेल और पसीना चांदी की सतह पर निशान छोड़ सकता है. इसलिए बहुत कीमती चांदी की चीजों को साफ करते समय साफ कॉटन ग्लव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. रबर या लेटेक्स के दस्ताने इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है. अगर चांदी के बर्तन में लकड़ी, हड्डी या किसी दूसरे मटेरियल का हैंडल लगा हुआ है तो उसे पानी में पूरी तरह न डुबोएं. इसी तरह खोखले हिस्सों या चिपकाकर जोड़े गए डिजाइन वाले बर्तनों को लंबे समय तक पानी में भिगोकर रखना ठीक नहीं है. इनके अंदर नमी फंस सकती है, जिसे बाद में पूरी तरह सुखाना मुश्किल होता है.

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