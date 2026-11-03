डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले न्यूजीलैंड को एक और बड़ा झटका लगा है, डेवोन कॉनवे पहले मैच से बाहर हो गए हैं. वह मैच से पहले फील्डिंग प्रैक्टिस के दौरान एक हादसे का शिकार हुए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में इमरजेंसी में ले जाया गया था. भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे बुधवार, 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले रविवार को ही मार्क चैपमैन और रचिन रविंद्र वनडे सीरीज से बाहर हो गए थे, जिनके रिप्लेसमेंट का एलान टीम कर चुकी है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि ईडन पार्क में अभ्यास के दौरान, कैच लेने की कोशिश में डेवोन कॉनवे और मैट हेनरी आपस में टकरा गए. डेवोन कॉनवे के सिर में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया. बेशक अभी वह सिर्फ पहले वनडे से बाहर हुए हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या वह दूसरे मैच तक खेलने के लिए तैयार होंगे. ये मेजबान टीम के लिए बड़ा झटका है.

दोनों खिलाड़ियों के बीच हुई टक्कर के बाद मौके पर मौजूद मेडिकल स्टाफ ने तुरंत इलाज किया और उनके सिर की चोट की जांच की. आगे की जांच के लिए कॉनवे को इमरजेंसी वार्ड ले जाया गया, जहां उन्हें 'कनकशन' (सिर की चोट के कारण मस्तिष्क पर असर) होने की पुष्टि हुई. इस वजह से वे कल भारत के खिलाफ होने वाले पहले वनडे मैच से बाहर हो गए हैं.

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बताया कि डेवोन कॉनवे और मैट हेनरी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है. कॉनवे दूसरा मैच खेल पाएंगे या नहीं, इसके बारे में अपडेट दे दिया जाएगा. हालांकि उनका दूसरे मैच में खेलना भी थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है.

लाइव कहां देखें भारत बनाम न्यूजीलेंड पहला वनडे

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला वनडे बुधवार, 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क स्टेडियम में होगा. मैच न्यूजीलैंड में दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. भारतीय समयनुसार मैच सुबह 7:30 बजे से शुरू होगा, टॉस 7 बजे होगा. मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप और वेबसाइट पर होगी.

यह भी पढ़ें- 'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान