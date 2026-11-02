Diwali Home Cleaning Checklist: दिवाली आते ही घर की सफाई शुरू हो जाती है. लोग फर्श, खिड़की, पर्दे और सामान की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन घर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता. ये जगहें देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनमें धूल और गंदगी काफी जमा हो सकती है. इसलिए इस बार दिवाली की सफाई करते समय घर के इन 7 हिस्सों को बिल्कुल न छोड़ें.

स्विचबोर्ड और दरवाजों के हैंडल

घर में स्विचबोर्ड और दरवाजों के हैंडल ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोज कई बार छूते हैं, लेकिन सफाई के समय अक्सर भूल जाते हैं. इन पर धूल और गंदगी जमा हो सकती है. दिवाली की सफाई में इन्हें भी साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछें. दरवाजों के हैंडल को भी साफ करना न भूलें. सफाई करते समय इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को सीधे स्विचबोर्ड पर डालने के बजाय कपड़े पर लगाकर साफ करना बेहतर है.





खिड़की की ग्रिल और स्लाइडिंग ट्रैक

खिड़कियां साफ करने के बाद भी उनकी ग्रिल और नीचे के स्लाइडिंग ट्रैक में गंदगी रह जाती है. यहां धूल आसानी से जमा होती है और लंबे समय तक सफाई न होने पर इसे निकालना मुश्किल हो सकता है. पहले सूखे कपड़े या ब्रश से धूल निकालें और इसके बाद गीले कपड़े से साफ करें. खिड़की के इन छोटे हिस्सों की सफाई से पूरा एरिया ज्यादा साफ नजर आएगा.

अलमारी और कपबोर्ड के ऊपर की जगह

अलमारी के अंदर की सफाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ऊपर की जगह अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. वहां काफी धूल जमा हो सकती है. दिवाली की सफाई में अलमारी, कपबोर्ड और दूसरे ऊंचे फर्नीचर के ऊपर की जगह भी जरूर साफ करें. अगर वहां सामान रखा है, तो पहले उसे हटाएं और फिर अच्छी तरह धूल साफ करें.

लाइट और पंखे

घर की सफाई करते समय पंखे और लाइट की सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार लोग इसे आखिर में छोड़ देते हैं. पंखे के ब्लेड पर जमा धूल बाद में कमरे में फिर फैल सकती है. इसलिए सफाई हमेशा ऊपर से शुरू करें. पहले पंखे, लाइट और दूसरी फिटिंग साफ करें और उसके बाद नीचे की सतह और फर्श साफ करें. इससे दोबारा सफाई करने की जरूरत कम पड़ेगी.





जूते रखने की जगह

जूते रखने वाली जगह यानी शू रैक भी सफाई के दौरान छूट जाती है. यहां धूल के साथ मिट्टी और दूसरे छोटे कण जमा हो सकते हैं. दिवाली से पहले शू रैक का सारा सामान बाहर निकालें, रैक को अच्छी तरह साफ करें और ऐसे जूते अलग कर दें जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं करते. इससे घर का एंट्रेंस भी ज्यादा साफ और व्यवस्थित लगेगा.

स्टोरेज के कोने

घर के ऐसे कोने जहां सामान कम इस्तेमाल होता है, वहां भी सफाई जरूर करें. पुराने सामान, बॉक्स और दूसरी चीजों के पीछे धूल जमा हो सकती है. दिवाली की सफाई सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने का नाम नहीं है. पहले यह देखें कि कौन सी चीज काम की है और किसकी जरूरत नहीं है. जरूरत न होने वाली चीजों को अलग करने के बाद उस जगह को अच्छी तरह साफ करें.

बाथरूम के छोटे हिस्से

बाथरूम की सामान्य सफाई तो होती रहती है, लेकिन नल, शॉवरहेड, टाइल्स की ग्राउट और ड्रेन जैसे छोटे हिस्से अक्सर छूट जाते हैं. दिवाली से पहले इन जगहों पर भी ध्यान दें. नल और शॉवरहेड पर जमा दाग साफ करें, टाइल्स के बीच की गंदगी निकालें और ड्रेन में जमा बाल या गंदगी हटा दें. अगर घर में मेहमान आने वाले हैं, तो बाथरूम की सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है.

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दिवाली की सफाई आसान कैसे करें?

पूरे घर की सफाई एक साथ करने के बजाय इसे छोटे हिस्सों में बांटकर करें. पहले घर से बेकार सामान हटाएं और जरूरत की चीजों को अलग रखें. इसके बाद ऊपर की जगहों जैसे पंखे, लाइट और अलमारी के ऊपर की सफाई करें. फिर खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर और दूसरे हिस्से साफ करें. आखिर में फर्श की सफाई करें. इस तरह एक ही जगह को बार-बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक और जरूरी बात यह है कि सफाई के लिए अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें. खासकर ब्लीच को सिरका, अमोनिया या दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के साथ मिलाना नुकसानदायक हो सकता है. किसी भी नए क्लीनिंग मिक्स को पूरे घर में इस्तेमाल करने से पहले छोटी और छिपी हुई जगह पर टेस्ट करना बेहतर है.

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