ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsDiwali Cleaning Tips: घर का कोना-कोना चमकाना है? दिवाली पर बिल्कुल न भूलें ये 7 हिस्से

Diwali Cleaning Tips: घर का कोना-कोना चमकाना है? दिवाली पर बिल्कुल न भूलें ये 7 हिस्से

Home Cleaning Hacks: घर में स्विचबोर्ड और दरवाजों के हैंडल ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोज कई बार छूते हैं, लेकिन सफाई के समय अक्सर भूल जाते हैं. इन पर धूल और गंदगी जमा हो सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 02 Nov 2026 05:58 PM (IST)
Preferred Sources

Diwali Home Cleaning Checklist: दिवाली आते ही घर की सफाई शुरू हो जाती है. लोग फर्श, खिड़की, पर्दे और सामान की सफाई तो कर लेते हैं, लेकिन घर के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता. ये जगहें देखने में छोटी लग सकती हैं, लेकिन इनमें धूल और गंदगी काफी जमा हो सकती है. इसलिए इस बार दिवाली की सफाई करते समय घर के इन 7 हिस्सों को बिल्कुल न छोड़ें.

स्विचबोर्ड और दरवाजों के हैंडल

रिलेटेड स्टोरी >>

Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
Home Tips
Woollen Clothes Smell: ऊनी कपड़ों से आ रही है गंदी बदबू, धोते समय करें ये काम
ऊनी कपड़ों से आ रही है गंदी बदबू, धोते समय करें ये काम
Home Tips
How To Clean Sofa: बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
Home Tips
Fix Flat Pillow: मोड़-मोड़कर तोड़ दिया तकिया, मिनटों में ऐसे हो जाएगा ठीक
मोड़-मोड़कर तोड़ दिया तकिया, मिनटों में ऐसे हो जाएगा ठीक

घर में स्विचबोर्ड और दरवाजों के हैंडल ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम रोज कई बार छूते हैं, लेकिन सफाई के समय अक्सर भूल जाते हैं. इन पर धूल और गंदगी जमा हो सकती है. दिवाली की सफाई में इन्हें भी साफ कपड़े से अच्छी तरह पोंछें. दरवाजों के हैंडल को भी साफ करना न भूलें. सफाई करते समय इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट को सीधे स्विचबोर्ड पर डालने के बजाय कपड़े पर लगाकर साफ करना बेहतर है.


Diwali Cleaning Tips: घर का कोना-कोना चमकाना है? दिवाली पर बिल्कुल न भूलें ये 7 हिस्से

खिड़की की ग्रिल और स्लाइडिंग ट्रैक

खिड़कियां साफ करने के बाद भी उनकी ग्रिल और नीचे के स्लाइडिंग ट्रैक में गंदगी रह जाती है. यहां धूल आसानी से जमा होती है और लंबे समय तक सफाई न होने पर इसे निकालना मुश्किल हो सकता है. पहले सूखे कपड़े या ब्रश से धूल निकालें और इसके बाद गीले कपड़े से साफ करें. खिड़की के इन छोटे हिस्सों की सफाई से पूरा एरिया ज्यादा साफ नजर आएगा.

अलमारी और कपबोर्ड के ऊपर की जगह

अलमारी के अंदर की सफाई तो लोग कर लेते हैं, लेकिन ऊपर की जगह अक्सर नजरअंदाज हो जाती है. वहां काफी धूल जमा हो सकती है. दिवाली की सफाई में अलमारी, कपबोर्ड और दूसरे ऊंचे फर्नीचर के ऊपर की जगह भी जरूर साफ करें. अगर वहां सामान रखा है, तो पहले उसे हटाएं और फिर अच्छी तरह धूल साफ करें.

लाइट और पंखे

घर की सफाई करते समय पंखे और लाइट की सफाई बहुत जरूरी है, लेकिन कई बार लोग इसे आखिर में छोड़ देते हैं. पंखे के ब्लेड पर जमा धूल बाद में कमरे में फिर फैल सकती है. इसलिए सफाई हमेशा ऊपर से शुरू करें. पहले पंखे, लाइट और दूसरी फिटिंग साफ करें और उसके बाद नीचे की सतह और फर्श साफ करें. इससे दोबारा सफाई करने की जरूरत कम पड़ेगी.


Diwali Cleaning Tips: घर का कोना-कोना चमकाना है? दिवाली पर बिल्कुल न भूलें ये 7 हिस्से

जूते रखने की जगह

जूते रखने वाली जगह यानी शू रैक भी सफाई के दौरान छूट जाती है. यहां धूल के साथ मिट्टी और दूसरे छोटे कण जमा हो सकते हैं. दिवाली से पहले शू रैक का सारा सामान बाहर निकालें, रैक को अच्छी तरह साफ करें और ऐसे जूते अलग कर दें जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं करते. इससे घर का एंट्रेंस भी ज्यादा साफ और व्यवस्थित लगेगा.

स्टोरेज के कोने

घर के ऐसे कोने जहां सामान कम इस्तेमाल होता है, वहां भी सफाई जरूर करें. पुराने सामान, बॉक्स और दूसरी चीजों के पीछे धूल जमा हो सकती है. दिवाली की सफाई सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने का नाम नहीं है. पहले यह देखें कि कौन सी चीज काम की है और किसकी जरूरत नहीं है. जरूरत न होने वाली चीजों को अलग करने के बाद उस जगह को अच्छी तरह साफ करें.

बाथरूम के छोटे हिस्से

बाथरूम की सामान्य सफाई तो होती रहती है, लेकिन नल, शॉवरहेड, टाइल्स की ग्राउट और ड्रेन जैसे छोटे हिस्से अक्सर छूट जाते हैं. दिवाली से पहले इन जगहों पर भी ध्यान दें. नल और शॉवरहेड पर जमा दाग साफ करें, टाइल्स के बीच की गंदगी निकालें और ड्रेन में जमा बाल या गंदगी हटा दें. अगर घर में मेहमान आने वाले हैं, तो बाथरूम की सफाई पर खास ध्यान देना जरूरी है.

इसे भी पढ़ें : Best Tiles For Home: बाथरूम से किचन तक, घर के लिए ऐसे चुनें सही टाइल्स, नहीं होगी परेशानी 

दिवाली की सफाई आसान कैसे करें?

पूरे घर की सफाई एक साथ करने के बजाय इसे छोटे हिस्सों में बांटकर करें. पहले घर से बेकार सामान हटाएं और जरूरत की चीजों को अलग रखें. इसके बाद ऊपर की जगहों जैसे पंखे, लाइट और अलमारी के ऊपर की सफाई करें. फिर खिड़कियां, दरवाजे, फर्नीचर और दूसरे हिस्से साफ करें. आखिर में फर्श की सफाई करें. इस तरह एक ही जगह को बार-बार साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक और जरूरी बात यह है कि सफाई के लिए अलग-अलग क्लीनिंग प्रोडक्ट्स को आपस में मिलाकर इस्तेमाल न करें. खासकर ब्लीच को सिरका, अमोनिया या दूसरे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स के साथ मिलाना नुकसानदायक हो सकता है. किसी भी नए क्लीनिंग मिक्स को पूरे घर में इस्तेमाल करने से पहले छोटी और छिपी हुई जगह पर टेस्ट करना बेहतर है.

इसे भी पढ़ें : Mattress Sagging Solution: किनारे बैठते ही नीचे दबता है गद्दा? खराब होने से पहले ऐसे बचाएं

About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
ABP LIVE Home Tips News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

Home Tips
How To Identify Fresh Dry Fruits: दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
दिवाली पर खुले ड्राई फ्रूट खरीद रहे हैं? 1 मिनट में ऐसे करें जांच
Home Tips
Woollen Clothes Smell: ऊनी कपड़ों से आ रही है गंदी बदबू, धोते समय करें ये काम
ऊनी कपड़ों से आ रही है गंदी बदबू, धोते समय करें ये काम
Home Tips
How To Clean Sofa: बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
बिना पानी ऐसे चमकाएं मैला सोफा, 10 मिनट में दिखेगा एकदम नया
Home Tips
Fix Flat Pillow: मोड़-मोड़कर तोड़ दिया तकिया, मिनटों में ऐसे हो जाएगा ठीक
मोड़-मोड़कर तोड़ दिया तकिया, मिनटों में ऐसे हो जाएगा ठीक
Advertisement

वीडियोज

Yeh Fitoor Tera: 🫨Saumya ने खोला बड़ा सच! ताने सुनते ही सबके सामने ला दी Jeet की कुर्बानी! #sbs
Bollywood News: शाहरुख खान ने 61वें जन्मदिन पर फैंस को दिया फिल्म 'किंग' के पहले गाने का सरप्राइज तोहफा (02.11.26)
Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
'सरकार विरोधी, मुस्लिम...', दीया मिर्जा के पटाखे नहीं जलाने वाली अपील पर सियासी बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
'यूपी में पटेल समाज का भी मुख्यमंत्री हो', चुनाव से पहले योगी सरकार के मंत्री की मांग
क्रिकेट
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
कितने बजे से शुरू होंगे भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के मैच? जानें सभी 5 मुकाबलों की टाइमिंग
इंडिया
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
दिल्ली पुलिस के जवानों के प्रदर्शन पर सौरव दास का तंज, 'पीस बॉन्ड पर हस्ताक्षर के लिए...'
बॉलीवुड
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
'रवि दुबे को ऑस्कर मिलेगा...', 'रामायणम्' के लक्ष्मण का पोस्टर रिलीज, फैंस हुए क्रेजी
विश्व
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बांग्लादेश में भारी बवाल, लेबर लीडर ने भारत को लेकर लगाई ये गुहार, बोले- हो जाएंगे कंगाल
बिहार
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
तेज प्रताप को अप्रिय घटना का डर, पूछा- क्या सरकार अनहोनी का इंतजार कर रही?
फूड
Mooli Paratha Tips: मूली के पराठे बेलते समय फट क्यों जाते हैं? आटा लगाते समय करें ये काम
मूली के पराठे बेलते समय फट क्यों जाते हैं? आटा लगाते समय करें ये काम
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget