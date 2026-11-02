Dishwasher Installation Cost: आधुनिक लाइफस्टाइल में समय बचाने और काम को आसान करने के लिए घरेलू गैजेट्स का चलन बहुत तेजी से बढ़ा है. इन्हीं में से एक है डिशवॉशर, जो अब भारतीय रसोइयों का एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है. खासकर कामकाजी लोगों के लिए यह एक बेहद मददगार उपकरण साबित हो रहा है. लेकिन अक्सर लोग इसे खरीदने से पहले असमंजस में रहते हैं कि क्या उनके छोटे या बने-बनाए मॉडुलर किचन में इसे लगाने की पर्याप्त जगह है. साथ ही, इसे खरीदने और फिट कराने में कुल कितना बजट बैठेगा. आइए जानते हैं.

किचन में डिशवॉशर के लिए कितनी जगह चाहिए?

बाजार में मुख्य रूप से दो तरह के डिशवॉशर आते हैं- पहला फ्री-स्टैंडिंग, जिसे कहीं भी रखा जा सकता है और दूसरा बिल्ट-इन, जो मॉडुलर किचन के कैबिनेट के अंदर फिट होता है. भारतीय परिवारों के लिए आमतौर पर 12 से 14 प्लेस सेटिंग वाले स्टैंडर्ड साइज के डिशवॉशर सबसे सही माने जाते हैं.

एक स्टैंडर्ड साइज के डिशवॉशर को इंस्टॉल करने के लिए आपके किचन में कम से कम 24 इंच चौड़ाई, 24 इंच गहराई और 34 से 35 इंच ऊंचाई की जगह होनी चाहिए. अगर आपका किचन बहुत छोटा है और जगह की काफी कमी है, तो आप काउंटरटॉप डिशवॉशर या कॉम्पैक्ट डिशवॉशर चुन सकते हैं, जो साइज में काफी छोटे होते हैं और इन्हें मिक्सर या माइक्रोवेव की तरह किचन के स्लैब पर आसानी से रखा जा सकता है. इसके लिए महज 18 से 22 इंच चौड़ाई की जगह पर्याप्त होती है.

जगह के अलावा इन 3 बातों का ध्यान रखना है बेहद जरूरी

डिशवॉशर के लिए सिर्फ खाली जगह होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसके पास तीन अन्य कनेक्शन होना अनिवार्य है. सबसे पहले, मशीन के पास पानी की सप्लाई के लिए एक इनलेट पाइप का पॉइंट होना चाहिए. दूसरा, गंदा पानी बाहर निकालने के लिए सिंक या ड्रेनेज पाइप के पास जगह होनी चाहिए.

तीसरी और सबसे जरूरी बात, डिशवॉशर एक भारी उपकरण है, इसलिए इसे चलाने के लिए 15/16 एम्पीयर का पावर सॉकेट होना चाहिए. यही वजह है कि डिशवॉशर को हमेशा किचन सिंक के बिल्कुल बगल में लगाने की सलाह दी जाती है ताकि पानी और ड्रेनेज का कनेक्शन आसानी से हो सके.

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डिशवॉशर खरीदने और लगवाने में कितना आता है खर्च?

मशीन की कीमत- भारत में गोदरेज, वोल्टास बेको, बॉश, एलजी और आईएफबी जैसे ब्रांड्स के डिशवॉशर काफी लोकप्रिय हैं. एक अच्छे स्टैंडर्ड साइज के डिशवॉशर की कीमत 25,000 रुपये से शुरू होकर 45,000 रुपये के बीच होती है. वहीं छोटे काउंटरटॉप मॉडल 18,000 से 22,000 रुपये में मिल जाते हैं.

इंस्टॉलेशन और प्लंबिंग खर्च- अगर आपके किचन में पहले से प्लंबिंग तैयार है, तो कंपनी के इंजीनियर इसे मुफ्त या 500 रुपये तक के चार्ज में फिट कर देते हैं. लेकिन अगर बने-बनाए किचन में नया पॉइंट बनवाना पड़े या मॉडुलर किचन का प्लाईवुड काटना पड़े, तो कारपेंटर और प्लंबर का अलग से 2,000 से 5,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है.

मासिक खर्च- इसे चलाने के लिए सामान्य बर्तन धोने वाले लिक्विड का इस्तेमाल नहीं होता. इसके लिए विशेष डिशवॉशर डिटर्जेंट, साल्ट और रिंस एड की जरूरत होती है. इसका मासिक खर्च करीब 300 से 500 रुपये आता है, वहीं बिजली और पानी का बिल हर महीने लगभग 200 से 300 रुपये तक बढ़ सकता है.

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