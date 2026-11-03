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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वनेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत

नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत

Nepal Helicopter Crash: नेपाल के माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में मंगलवार सुबह लैंडिंग के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 03 Nov 2026 11:22 AM (IST)
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भारत के पड़ोसी देश नेपाल में अधिक ऊंचाई पर स्थित एक एविएशन हब पर उतरते समय दो हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है. नेपाली अधिकारियों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट क्षेत्र में मंगलवार (3 नवंबर) को सुबह ये हादसा हुआ है, जब फेरिचे में लैंडिंग के दौरान 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए. मृतक भारतीय नागरिक बताया जा रहा है.

नेपाल की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. हिमालयी देश की पुलिस ने बताया कि यह घटना राजधानी काठमांडू से 250 किमी दूर सोलुखुम्बु के एक हेलीपोर्ट पर हुई. इस टक्कर का एक कथित वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. 

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नेपाल के CAA ने क्या बताया

फेरिचे हेलीपैड पर फिशटेल एयर और डायनेस्टी एयर द्वारा संचालित हेलीकॉप्टरों के बीच टक्कर हो गई. नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, जब ये दोनों हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए हेलीपैड के पास आ रहे थे, तब उनके रोटर ब्लेड आपस में टकरा गए. इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें वह पल कैद हुआ है जब विमान एक-दूसरे के खतरनाक रूप से करीब आ गए, जिसके कारण उनके रोटर ब्लेड आपस में टकरा गए.

सोलुखुम्बु जिला पुलिस कार्यालय के डीएसपी नबिनराज बुढाथोकी ने बताया कि यह हादसा तब हुआ, जब दोनों हेलीकॉप्टर खुम्बु पासांग ल्हामु फेरिचे हेलीपैड पर उतर रहे थे. पुलिस के अनुसार, मृतक एक विदेशी नागरिक था, लेकिन अभी तक उसकी पहचान और राष्ट्रीयता का पता नहीं चल पाया है. बाद में शव को एक हेलीकॉप्टर के जरिए लुकला ले जाया गया.

इस टक्कर में घायल हुए एक अन्य व्यक्ति को इलाज के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर से ले जाया गया. विमानन प्राधिकरण के सूचना अधिकारी ज्ञानेंद्र भुल ने टक्कर की पुष्टि की और बताया कि अधिकारी घटना के बारे में और जानकारी जुटा रहे हैं. हालांकि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई, इस बारे में अभी और जानकारी का इंतजार है. नेपाल में पर्यटकों और पर्वतारोहियों को लाने-ले जाने, जरूरी सामान पहुंचाने और आपातकालीन बचाव कार्यों के लिए अक्सर छोटे हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाता है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 03 Nov 2026 09:58 AM (IST)
Tags :
Death Helicopters Breaking News Abp News NEPAL
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