'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'

अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडटर्म इलेक्शन के बीच केशम द्वीप पर अटैक करवा दिया है. उन्होंने इस हमले के बाद दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है. इतना ही नहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान उनसे युद्ध रोकने की अपील कर रहा है. अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर पर लंबे वक्त के बाद समझौता हुआ था, लेकिन अब सीजफायर टूट गया है.

'वॉशिंगटन पोस्ट' की खबर के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है और तेहरान उनसे शांति की भीख मांग रहा है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के केशम द्वीप पर किए अटैक में ईरान को भारी नुकसान हुआ है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने उनसे कहा कि हमारे नेताओं को अब मारना बंद कर दें.

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