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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'

'जंग जीत ली', ट्रंप का ईरान युद्ध पर बड़ा दावा, बोले- 'तेहरान मांग रहा शांति की भीख'

अमेरिका ने ईरान पर एक बार फिर से हमला कर दिया है. इसके साथ ही दोनों के बीच सीजफायर टूट गया. डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान अब शांति बनाए रखने के लिए कह रहा है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 03 Nov 2026 08:22 AM (IST)
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अमेरिका और ईरान के बीच फिर से युद्ध छिड़ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मिडटर्म इलेक्शन के बीच केशम द्वीप पर अटैक करवा दिया है. उन्होंने इस हमले के बाद दावा किया कि अमेरिका ने युद्ध जीत लिया है. इतना ही नहीं ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान उनसे युद्ध रोकने की अपील कर रहा है. अमेरिका-ईरान के बीच सीजफायर पर लंबे वक्त के बाद समझौता हुआ था, लेकिन अब सीजफायर टूट गया है.

'वॉशिंगटन पोस्ट' की खबर के मुताबिक, ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया है और तेहरान उनसे शांति की भीख मांग रहा है. दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के केशम द्वीप पर किए अटैक में ईरान को भारी नुकसान हुआ है. ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने उनसे कहा कि हमारे नेताओं को अब मारना बंद कर दें.

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About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 03 Nov 2026 07:54 AM (IST)
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Donald Trump Breaking News Abp News DONALD Trump US Iran War IRAN
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