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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMarigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!

Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!

Genda Ki Kheti: अगर आप भी गेंदे की खेती से अच्छी कमाई चाहते हैं तो फूलों की किस्म पर भी ध्यान देना सबसे जरूरी है. चेरी और मोगरा जैसी किस्मों से बनी माला सामान्य माला से ज्यादा कीमत पर बिक सकती है.

Written By : ईशा |  Updated at : 03 Nov 2026 10:25 AM (IST)
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Marigold Farming: गेंदे की खेती में अच्छी मेहनत करने के बाद भी कई बार किसानों की उम्मीद के मुताबिक कमाई नहीं हो पाती. इसकी एक बड़ी वजह फूलों की सही किस्म का चुनाव न करना भी हो सकता है. खासकर सर्दियों और शादी-ब्याह के सीजन में गेंदे के फूलों की मांग बढ़ जाती है. 

ऐसे समय में अगर किसान बाजार की जरूरत को समझकर अच्छी किस्म लगाते हैं, तो उन्हें फूलों का बेहतर भाव मिल सकता है. गेंदे की खेती करने वाले किसानों के लिए चेरी और मोगरा जैसी किस्में कमाई बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प बन सकती हैं.

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गेंदे की खेती में किस्म का चुनाव है जरूरी

गेंदे की खेती सालभर की जा सकती है, लेकिन हर मौसम में एक जैसी किस्म लगाना फायदेमंद नहीं होता. किसानों को रोपाई से पहले यह देखना चाहिए कि आने वाले महीनों में बाजार में फूलों की मांग कैसी रहने वाली है. सर्दियों में शादी-ब्याह और दूसरे आयोजनों की वजह से फूलों की खपत बढ़ जाती है. ऐसे में किसान पहले से तैयारी करके ऐसी किस्में लगा सकते हैं, जिनके फूल देखने में अच्छे हों और जिनकी माला भी अच्छी कीमत पर बिक सके.

चेरी और मोगरा किस्म से मिल सकता है बेहतर भाव

गेंदे की कई किस्में बाजार में मिलती हैं, लेकिन सभी फूलों की कीमत एक जैसी नहीं होती. चेरी और मोगरा किस्म के फूल खिलने के बाद काफी आकर्षक दिखते हैं. इनसे बनी माला की कीमत भी सामान्य गेंदे की माला से ज्यादा मिल सकती है. जहां आमतौर पर छोटी माला 10 रुपये में मिल जाती है, वहीं इन खास किस्मों से बनी माला की शुरुआती कीमत करीब 15 रुपये हो सकती है. इसलिए किसान सिर्फ फूलों की पैदावार ही नहीं, बल्कि उनकी क्वालिटी और बाजार में मिलने वाले भाव पर भी ध्यान दें.

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एक एकड़ में 40 से 50 हजार रुपये तक मुनाफा

एक एकड़ में गेंदे की खेती करने पर किसानों को करीब 30 से 40 हजार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं. इसमें पौधों की खरीद और खेती से जुड़े दूसरे जरूरी कामों का खर्च शामिल है. पौधों की बात करें तो 1,000 पौधों की कीमत करीब 700 से 800 रुपये तक होती है. वहीं, एक एकड़ से करीब 80 हजार रुपये तक की कमाई हो सकती है. ऐसे में कुल लागत निकालने के बाद किसानों के पास लगभग 40 से 50 हजार रुपये तक बच सकते हैं. 

सितंबर में रोपाई से दिसंबर में फूल मिलने की उम्मीद

अगर किसान सितंबर में चेरी और मोगरा किस्म की रोपाई करते हैं, तो दिसंबर से फूल आने शुरू हो सकते हैं. यह समय शादी-ब्याह के सीजन से भी जुड़ा होता है, जब बाजार में फूलों की मांग अच्छी रहती है. फरवरी तक इन फूलों के अच्छे भाव मिलने की उम्मीद रहती है.

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About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 03 Nov 2026 10:25 AM (IST)
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