देश में जहरीली हवा का कहर, इस शहर का AQI 1000 पार, देखें टॉप-10 प्रदूषित शहरों की लिस्ट

सर्दी की शुरुआत के साथ ही देश के कई शहरों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने लगा है. हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं के बीच दशहरे से पटाखे फोड़ने का सिलसिला भी शुरू हो गया है. इसका असर हवा की गुणवत्ता पर दिखाई देने लगा है. मंगलवार को पंजाब के बठिंडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 1018 दर्ज किया गया, जो बेहद खतरनाक स्तर है.

देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित टॉप-10 शहरों में पंजाब और हरियाणा का दबदबा रहा. पहले पांच स्थानों पर इन्हीं दोनों राज्यों के शहर शामिल हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के मेरठ, गाजियाबाद और मुरादाबाद भी प्रदूषण के मामले में शीर्ष 10 शहरों में रहे.

सिरसा और रोहतक दूसरे-तीसरे स्थान पर

देश में सबसे खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों की सूची में हरियाणा का सिरसा 848 AQI के साथ दूसरे और रोहतक 847 के साथ तीसरे स्थान पर रहा. पंजाब का फरीदकोट 801 AQI के साथ चौथे और जालंधर 760 के साथ पांचवें स्थान पर रहा.

टॉप-10 की सूची में उत्तर प्रदेश का मेरठ 678 AQI के साथ छठे और गाजियाबाद 648 के साथ सातवें स्थान पर रहा. हरियाणा का सोनीपत 585 AQI के साथ आठवें और हिसार 562 के साथ नौवें स्थान पर दर्ज किया गया. उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद 545 AQI के साथ दसवें स्थान पर रहा. इन सभी शहरों में हवा की गुणवत्ता खतरनाक श्रेणी में दर्ज की गई.

देश के 37 शहरों में हवा खतरनाक

मंगलवार को देश के 37 शहरों में वायु गुणवत्ता खतरनाक स्तर पर पहुंच गई. इनमें नई दिल्ली सहित पांच राज्यों के शहर शामिल रहे. सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश रहा, जहां 16 शहरों में हवा की स्थिति खतरनाक दर्ज की गई. हरियाणा के 11 और पंजाब के आठ शहर इस सूची में शामिल रहे. इसके अलावा राजस्थान के अलवर और नई दिल्ली में भी प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना रहा.

दिल्ली-एनसीआर में भी सांस लेना मुश्किल

दिल्ली-एनसीआर के शहरों में भी वायु प्रदूषण ने गंभीर स्थिति पैदा कर दी है. मंगलवार को नई दिल्ली का AQI 496 दर्ज किया गया. ग्रेटर नोएडा में यह 493, नोएडा में 469 और फरीदाबाद में 439 रहा. वहीं, गुरुग्राम में AQI 395 दर्ज किया गया. इन आंकड़ों से साफ है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों में भी हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में पहुंच चुकी है.

अन्य महानगरों की हवा का हाल

देश के दूसरे बड़े महानगरों में प्रदूषण का स्तर दिल्ली-एनसीआर के मुकाबले कम रहा. मंगलवार को कोलकाता का AQI 176, मुंबई का 151 और हैदराबाद का 82 दर्ज किया गया. इस तरह उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण का स्तर देश के अन्य बड़े महानगरों से काफी अधिक रहा.

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