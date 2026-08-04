सुई के छेद में नहीं जा रहा धागा? काम आएंगे ये 4 आसान हैक्स

How To Thread A Needle Easily: कपड़े की सिलाई करनी हो, टूटे हुए बटन को दोबारा लगाना हो या किसी कपड़े की छोटी-मोटी मरम्मत करनी हो, सबसे पहले सुई में धागा डालना पड़ता है. सुनने में यह काम बेहद आसान लगता है, लेकिन कई लोगों के लिए सुई के छोटे से छेद में धागा डालना किसी चुनौती से कम नहीं होता. कई बार धागा बार-बार कोशिश करने के बाद भी सुई में नहीं जाता. खासकर जब धागे का सिरा फैल गया हो तो परेशानी और बढ़ जाती है. हालांकि कुछ आसान तरीके इस काम को काफी आसान बना सकते हैं.

सुई में धागा डालते समय सबसे पहले धागे के सिरे पर ध्यान देना चाहिए. अगर धागे का सिरा खुला या बिखरा हुआ है तो वह आसानी से सुई के छेद में नहीं जाएगा. ऐसे में कैंची से धागे के सिरे को थोड़ा सा काट लें. इससे आपको एक साफ और सीधा सिरा मिल जाएगा, जिसे सुई में डालना आसान होगा.

धागा पकड़ने का तरीका भी है जरूरी

कई लोग सुई में धागा डालते समय धागे को काफी पीछे से पकड़ते हैं. इससे सुई के पास पहुंचते ही धागा मुड़ने लगता है. बेहतर तरीका है कि धागे के सिरे का बहुत छोटा हिस्सा ही अंगूठे और उंगली के बीच रखें. इससे धागे पर आपका कंट्रोल बेहतर रहेगा और वह आसानी से सुई के छेद तक पहुंच सकेगा. आप चाहें तो एक और तरीका आजमा सकते हैं. इसमें धागे को सुई की तरफ ले जाने की बजाय सुई के छेद को धागे के सिरे की तरफ ले जाएं. कुछ लोगों को यह तरीका ज्यादा आसान लगता है. दोनों तरीकों को एक-दो बार आजमाने के बाद आप यह समझ सकते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका बेहतर है.





धागे को हल्का गीला करने वाली ट्रिक

सुई में धागा डालने का यह तरीका काफी पुराना और आसान है. इसके लिए किसी अलग सामान की भी जरूरत नहीं पड़ती. सबसे पहले धागे के बिखरे हुए सिरे को कैंची से काटकर बराबर कर लें. इसके बाद अपनी उंगलियों को थोड़ा सा पानी से गीला करें और धागे के आखिरी सिरे को हल्का गीला कर लें. गीला होने पर धागे के छोटे-छोटे रेशे आपस में चिपक जाते हैं और उसका सिरा थोड़ा सख्त और सीधा हो जाता है. अब धागे को सुई के छेद से निकालने की कोशिश करें. पहले की तुलना में इसे अंदर डालना आसान हो सकता है. धागा दूसरी तरफ निकल जाए तो जरूरत के अनुसार उसे खींच लें और आखिर में गांठ लगा सकते हैं.

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कागज भी कर सकता है आपकी मदद

अगर घर में नीडल थ्रेडर नहीं है तो कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी काम आ सकता है. इसके लिए करीब एक इंच लंबा और आधा इंच चौड़ा पतला कागज लें. इसे लंबाई में बीच से मोड़ लें. अब धागे के सिरे को मुड़े हुए कागज के बीच में रखें. इसके बाद कागज के पतले सिरे को सावधानी से सुई के छेद से निकालें. कागज के साथ धागा भी दूसरी तरफ पहुंच जाएगा. इसके बाद कागज को हटाकर धागे को जरूरत के हिसाब से खींच लें. यह तरीका खासकर तब काम आ सकता है, जब बार-बार कोशिश करने के बावजूद धागा सुई में नहीं जा रहा हो.

नीडल थ्रेडर से काम होगा आसान

अगर आपको अक्सर सुई में धागा डालने में परेशानी होती है तो नीडल थ्रेडर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. यह आकार में काफी छोटा होता है और इस्तेमाल करना भी आसान है. इसके पतले तार वाले हिस्से को सबसे पहले सुई के छेद के अंदर डालें. अब तार के दूसरी तरफ बने बड़े हिस्से में धागा डाल दें. इसके बाद नीडल थ्रेडर को वापस सुई के छेद से बाहर खींचें. ऐसा करते ही धागा भी उसके साथ सुई के छेद से निकल आएगा. फिर थ्रेडर को हटाकर धागे को जितना चाहिए उतना खींच सकते हैं.

सही सुई चुनने से भी पड़ेगा फर्क

सुई के छेद का आकार भी इस काम को आसान या मुश्किल बना सकता है. बहुत छोटे छेद वाली सुई में धागा डालने में ज्यादा परेशानी हो सकती है. अगर आप सिलाई सीख रहे हैं या बच्चों को सिलाई सिखा रहे हैं तो थोड़े बड़े छेद वाली सुई इस्तेमाल करना आसान हो सकता है. इससे धागे को बार-बार सुई में डालने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी. इस तरह अगली बार सुई में धागा डालते समय परेशान होने की बजाय सबसे पहले धागे का सिरा साफ काटें और उसे हल्का गीला करके देखें. अगर फिर भी बात न बने तो कागज वाली ट्रिक या नीडल थ्रेडर की मदद ली जा सकती है. छोटी-सी सावधानी और सही तरीका अपनाने से यह मुश्किल लगने वाला काम कुछ ही सेकंड में आसान हो सकता है.

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