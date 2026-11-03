How To Store Oranges Fresh For Long Time: संतरा खाने में स्वादिष्ट और रसीला होता है, लेकिन इसे ज्यादा दिनों तक ताजा रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. सही तरीके से न रखने पर संतरा जल्दी सूखने लगता है, नरम पड़ जाता है या उस पर फफूंद लग सकती है. कई लोग संतरे खरीदने के बाद उन्हें बाहर ही रख देते हैं या प्लास्टिक की थैली में बंद कर देते हैं. कुछ दिनों बाद संतरे का स्वाद और रस दोनों कम होने लगते हैं.

अगर आप भी एक साथ ज्यादा संतरे खरीदते हैं, तो उन्हें सही तरीके से रखना जरूरी है. कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर आप संतरे को लंबे समय तक ताजा, सख्त और रसीला रख सकते हैं. आइए जानते हैं संतरे को जल्दी खराब होने से बचाने के आसान तरीके.

संतरे को फ्रिज में रखें

संतरे को लंबे समय तक ताजा रखने के लिए उन्हें फ्रिज में रखना अच्छा तरीका है. ठंडे तापमान में संतरे से नमी जल्दी बाहर नहीं निकलती और वे ज्यादा समय तक अच्छे रहते हैं. फ्रिज में संतरे करीब दो से तीन हफ्ते तक ताजा रह सकते हैं. अगर संतरे खरीदते समय बिल्कुल ताजे हैं, तो वे इससे ज्यादा समय तक भी चल सकते हैं. इन्हें फ्रिज के क्रिस्पर ड्रॉअर में रखना बेहतर होता है.





संतरे को पहले न धोएं

संतरे खरीदने के बाद उन्हें धोकर तुरंत स्टोर करने से बचें. छिलके पर पानी रह जाने से नमी बढ़ सकती है और फफूंद लगने का खतरा भी बढ़ जाता है. इसलिए संतरे को तभी धोएं जब आपको उन्हें खाना हो. स्टोर करते समय संतरे को सूखा रखना बेहतर है.

हवादार बैग में रखें

संतरे को पूरी तरह बंद प्लास्टिक बैग में रखने से बचें. इसमें नमी फंस जाती है और संतरे जल्दी खराब हो सकते हैं. इसके लिए जाली वाले बैग, कपड़े के बैग या ऐसे बैग का इस्तेमाल करें जिसमें छोटे छेद हों. इससे हवा आती-जाती रहती है और संतरे के छिलके पर ज्यादा नमी जमा नहीं होती.

तेज गंध वाली चीजों से दूर रखें

संतरा आसपास रखी चीजों की गंध को सोख सकता है. अगर इसे प्याज, लहसुन या तेज गंध वाली दूसरी चीजों के पास रखा जाए, तो संतरे की खुशबू और स्वाद पर असर पड़ सकता है. इसलिए संतरे को ऐसी चीजों से थोड़ा दूर रखना बेहतर है.





खराब संतरे को तुरंत अलग करें

संतरे को कुछ दिनों के अंतर पर जरूर चेक करें. अगर कोई संतरा बहुत नरम हो गया है, दब गया है या उस पर फफूंद दिखाई दे रही है, तो उसे तुरंत अलग कर दें. एक खराब संतरा पास रखे दूसरे संतरे को भी खराब कर सकता है. इसलिए खराब फल को समय पर हटाना जरूरी है.

पेपर टॉवल का इस्तेमाल करें

अगर आप संतरे को किसी बाउल या कंटेनर में रखते हैं, तो उसके अंदर एक सूखा पेपर टॉवल रख सकते हैं. पेपर टॉवल अतिरिक्त नमी को सोख लेता है. इससे संतरे के आसपास नमी कम रहती है और फफूंद लगने का खतरा भी कम हो सकता है. अगर पेपर टॉवल गीला हो जाए, तो उसे बदल दें.

ठंडी और सूखी जगह पर रखें

अगर आप संतरे को फ्रिज में नहीं रखना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी जगह रखें जहां ज्यादा गर्मी या सीधी धूप न आती हो. गैस, ओवन या किसी गर्म जगह के पास संतरे रखने से वे जल्दी सूख और नरम हो सकते हैं. घर में कोई ठंडी और छायादार जगह इसके लिए बेहतर रहती है. कमरे के तापमान पर संतरे आमतौर पर करीब एक हफ्ते तक ठीक रह सकते हैं.

संतरे को बहुत ज्यादा न दबाएं

संतरे को एक के ऊपर एक बहुत ज्यादा रखने से नीचे वाले संतरे दब सकते हैं. इससे उन पर चोट लग सकती है और वे जल्दी खराब हो सकते हैं. कोशिश करें कि संतरे एक ही परत में रखें. अगर उन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखना है, तो ढेर ज्यादा ऊंचा न करें. थोड़ी जगह रहने से हवा भी आसानी से आती-जाती रहेगी.

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केले और सेब से अलग रखें

केले और सेब से निकलने वाली एथिलीन गैस फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज कर सकती है. इसलिए संतरे को इनके साथ रखने से वे जल्दी नरम पड़ सकते हैं. अगर आप घर में सभी फलों को एक ही टोकरी में रखते हैं, तो संतरे को केले और सेब से अलग रखना बेहतर है.

ज्यादा संतरे हों तो फ्रीज कर दें

अगर आपने ज्यादा संतरे खरीद लिए हैं और उन्हें जल्दी खत्म नहीं कर पाएंगे, तो आप उन्हें फ्रीज कर सकते हैं. इसके लिए संतरे का छिलका और बीज निकालकर फांकें अलग कर लें. इसके बाद इन्हें एयरटाइट कंटेनर या फ्रीजर बैग में रख दें. इन जमे हुए संतरे का इस्तेमाल बाद में स्मूदी, जूस, डेजर्ट या स्नैक्स में किया जा सकता है. इससे संतरे बेकार होने से बच जाएंगे और आप उन्हें बाद में भी इस्तेमाल कर सकेंगे.

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