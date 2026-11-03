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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsCoriander Chutney Storage: धनिया की चटनी कितने दिन में खराब हो जाती है, कब तक रहती है फ्रेश?

Coriander Chutney Storage: धनिया की चटनी कितने दिन में खराब हो जाती है, कब तक रहती है फ्रेश?

How To Keep Chutney Fresh: अगर चटनी बच जाए तो उसे फ्रिज में रखना जरूरी है. दिए गए तरीके के मुताबिक, बची हुई धनिया की चटनी को फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर किया जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 03 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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How Long Does Coriander Chutney Last In Fridge: धनिया की चटनी भारतीय खाने का ऐसा हिस्सा है जो पकौड़े, समोसे, सैंडविच, कटलेट, ढोकला और कई तरह के स्नैक्स का स्वाद बढ़ा देती है. ताजे धनिए, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू, जीरा और नमक से तैयार होने वाली यह चटनी बनाने में आसान है और कुछ ही मिनटों में तैयार हो जाती है. लेकिन घर में अक्सर सवाल रहता है कि धनिया की चटनी बनाने के बाद इसे कितने दिन तक फ्रेश रखा जा सकता है और कब तक इसे खाना ठीक रहता है.

अगर चटनी बच जाए तो उसे फ्रिज में रखना जरूरी है. एक्सपर्ट के मुताबिक, बची हुई धनिया की चटनी को फ्रिज में 3 से 4 दिन तक स्टोर किया जा सकता है. हालांकि कुछ समय बाद इसका रंग और स्वाद बदलना शुरू हो सकता है. इसलिए चटनी को सही तरीके से तैयार करना और स्टोर करना जरूरी है.

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धनिया की चटनी जल्दी क्यों बदलने लगती है?

धनिया की चटनी तैयार करने के कुछ घंटों बाद ही उसका हरा रंग थोड़ा गहरा पड़ सकता है. इसका कारण ऑक्सिडाइजेशन बताया गया है. अगले दिन तक चटनी का रंग पहले जैसा चमकीला हरा नहीं रह सकता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चटनी तुरंत खराब हो गई है. चटनी को फ्रेश रखने के लिए इसे बनाने के बाद एक साफ कंटेनर में डालकर फ्रिज में रखें. बची हुई चटनी को बाहर लंबे समय तक रखने के बजाय जल्द से जल्द रेफ्रिजरेटर में रखना बेहतर है.


Coriander Chutney Storage: धनिया की चटनी कितने दिन में खराब हो जाती है, कब तक रहती है फ्रेश?

चटनी बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है?

धनिया की बेसिक चटनी के लिए ताजा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू का रस, जीरा और नमक इस्तेमाल किया जाता है. इसमें भुनी हुई मूंगफली, भुना चना दाल, सूखा नारियल या ब्रेड का टुकड़ा भी मिलाया जा सकता है. ये चीजें चटनी को अच्छी तरह बाइंड करने में मदद करती हैं और कुछ समय बाद उसमें पानी अलग होने की समस्या को कम कर सकती हैं.

जीरे का इस्तेमाल साबुत या पाउडर के रूप में किया जा सकता है. अगर साबुत जीरा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे हल्का भूनने से उसकी खुशबू अच्छी आती है. वहीं हरी मिर्च की मात्रा अपने स्वाद के हिसाब से कम या ज्यादा रखी जा सकती है.


Coriander Chutney Storage: धनिया की चटनी कितने दिन में खराब हो जाती है, कब तक रहती है फ्रेश?

ताजा धनिया चुनना और साफ करना भी जरूरी

चटनी की शुरुआत ही धनिया की सफाई से होती है. धनिए को बहते पानी के नीचे अच्छी तरह धोकर अतिरिक्त पानी निकाल दें. इसके बाद जड़ और मोटे डंठल अलग कर दें. बहुत पुराने या रेशेदार डंठल चटनी का स्वाद कड़वा या अलग तरह का कर सकते हैं.

चटनी को पीसते समय ज्यादा पानी न डालें

धनिया, भुनी मूंगफली या दूसरी बाइंडिंग सामग्री, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च, नींबू का रस और नमक को ब्लेंडर में डालें. इसमें जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर पीसें. बहुत ज्यादा पानी डालने से चटनी पतली हो सकती है. धनिए को बहुत देर तक ब्लेंड करने से भी स्वाद प्रभावित हो सकता है. इसलिए अगर पत्तियां बड़ी हैं तो उन्हें पहले थोड़ा काट लें. इससे चटनी जल्दी पीसेगी और लंबे समय तक ब्लेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

फ्रिज में कितने दिन तक रख सकते हैं धनिया की चटनी?

तैयार धनिया की चटनी को फ्रिज में 3 से 4 दिन तक रखा जा सकता है. चटनी को एयरटाइट या साफ कंटेनर में रखना बेहतर है ताकि वह फ्रिज में रखी दूसरी चीजों की गंध आसानी से न ले. अगर चटनी का रंग कुछ घंटों या अगले दिन थोड़ा गहरा हो जाए तो यह ऑक्सिडाइजेशन की वजह से हो सकता है. इसलिए सिर्फ रंग बदलने को चटनी खराब होने का संकेत नहीं माना गया है. हालांकि स्टोर करते समय साफ-सफाई और सही तरीके का ध्यान रखना जरूरी है.

बची हुई चटनी का ऐसे बदलें स्वाद

अगर अगले दिन बची हुई धनिया की चटनी का इस्तेमाल करना है तो उसमें कुछ चम्मच गाढ़ा दही मिलाया जा सकता है. ध्यान रखें कि दही बहुत पतला न हो. इस तरह चटनी का स्वाद भी बदल जाता है और इसे रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है. इसमें खीरा काटकर मिलाएं तो इसे खाने के साथ रायते की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

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चटनी का स्वाद कड़वा न हो, इसके लिए रखें ध्यान

धनिया के पुराने और मोटे डंठल इस्तेमाल करने से बचें. लहसुन भी डालने से पहले देख लें कि उसमें अंकुर तो नहीं निकला है. अगर लहसुन अंकुरित हो गया है तो उस हिस्से को निकाल दें, क्योंकि इससे चटनी का स्वाद कड़वा हो सकता है. इसी तरह चटनी को जरूरत से ज्यादा देर तक पीसने से भी बचना चाहिए. ताजा धनिया और सही मात्रा में पानी के साथ तैयार की गई चटनी का स्वाद बेहतर रहता है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 03 Nov 2026 12:25 PM (IST)
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