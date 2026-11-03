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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाअमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'

अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि वो एसआईआर के पूरे विवाद पर संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं. इसके बाद कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. पार्टी ने कहा कि पहले सीईसी ज्ञानेश कुमार को हटाएं.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 03 Nov 2026 10:56 AM (IST)
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एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) पर मचे हंगामे के बीच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि हम चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं. इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि अगर गृह मंत्री 'वोट चोरी' पर विशेष सत्र बुलाने को लेकर वाकई गंभीर हैं, तो उन्हें सबसे पहले अपने खास आदमी, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा लेना चाहिए. उन्हें SIR को भी निलंबित कर देना चाहिए.

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा, ''संसद का मानसून सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुए 82 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका सत्रावसान नहीं किया गया है. ऐसा इसलिए है क्योंकि गृह मंत्री अभी भी लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत के साथ परिसीमन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रहे हैं. विधेयकों का अभी तक पता नहीं है, लेकिन इनका मकसद साफ है कि 2029 में बीजेपी के सामने करारी हार की संभावना से उसे बचाना है.''

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सर्वदलीय बैठक बुलाने की हिम्मत क्यों नहीं- जयराम रमेश

उन्होंने कहा, ''उन्हें परिसीमन को लेकर अपने नए प्रस्तावों के बारे में विपक्ष को पहले से ही जानकारी देनी चाहिए. उनमें इन प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 'सर्वदलीय बैठक' बुलाने की हिम्मत क्यों नहीं है?''

जयराम रमेश ने कहा, ''खुद को 'चाणक्य' बताने वाले कहते हैं कि वे 'वोट चोरी' पर चर्चा करने के लिए विशेष सत्र बुलाने को तैयार हैं. पिछले साल, जब पूरा विपक्ष SIR पर बहस करना चाहता था, तब उन्होंने यह कहकर मना कर दिया था कि यह चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र है.''

अमित शाह ने क्या कहा था?

सोमवार (2 नवंबर) को गृहमंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में कांग्रेस को निशाने पर लिया था. उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि नकली संसद में आप एक बार प्रधानमंत्री बन जाओ, क्योंकि असली संसद में वो नहीं बन पाएंगे. हाथ में संविधान रखते हैं और वो इसका निर्वहन नहीं करते हैं. संसद चलने नहीं देते हैं. मैं चैलेंज देता हूं, हम विशेष सत्र बुलाने के लिए तैयार हैं. आ जाइए. चर्चा कीजिए. मगर वो चर्चा नहीं करेंगे. उनको मालूम है. अराजकता से ही अपने आप को खबरों में रख सकते हैं. अगर संसद में रहे तो पीएम मोदी उनकी धज्जियां उड़ा देंगे.

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 03 Nov 2026 10:51 AM (IST)
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