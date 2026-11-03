यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा

यशस्वी जायसवाल काफी समय से अपनी फॉर्म तलाश रहे थे. लगातार 7 परियों में उनका खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें एक अर्धशतक भी नहीं आया. लेकिन इंडिया-ए के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार शतक जड़ा और फॉर्म में लौटे नजर आए. न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने 155 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली.

क्राइस्टचर्च में इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच खेला गया दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट ड्रा रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने पहली पारी में 346 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा था. साई सुदर्शन (41) और देवदत्त पडिक्कल (80) के बीच दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी हुई थी, इससे पहले यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए थे.

यशस्वी जायसवाल एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए थे, ये उनकी लगातार सातवीं पारी थी जिसमें वह अर्धशतक भी नहीं लगा पाए. ये सिलसिला श्रीलंका में गॉल टेस्ट से शुरू हुआ, जिसकी पहली पारी में उन्होंने 32 और दूसरे में शून्य पर आउट हुए. इसके बाद कोलंबो में उन्होंने 45 रन बनाए, फिर रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए.

न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में यशस्वी ने कुल 22 ही रन बनाए थे, पहली पारी में 17 और दूसरी में सिर्फ 5 रन. दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की पहली पारी में भी खाता नहीं खोल पाए, लेकिन दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 95.67 की स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 15 चौके लगाए. इस पारी में उन्हें कोई भी आउट नहीं कर पाया.

यश राठौड़ ने भी जड़ा शतक

दूसरी पारी में यश राठौड़ ने भी शतक जड़ा, वह 100 रन पर नाबाद रहे. 26 वर्षीय यश ने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक (66) जड़ा था, पहली पारी में 44 रनों रन बनाए थे. इससे पहले विदर्भ के लिए खेलने वाले यश ने रणजी ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ 134 रनों की कमाल पारी खेली थी.

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