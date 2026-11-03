IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटयशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा

यशस्वी जायसवाल ने न्यूजीलैंड में जड़ा धांसू शतक, उतारा 7 खराब पारियों का गुस्सा

क्राइस्टचर्च में इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच खेला गया दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट ड्रा हो गया. दूसरी पारी में यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक लगाया. वह 155 रन बनाकर नाबाद रहे.

Written By : शिवम |  Updated at : 03 Nov 2026 11:33 AM (IST)
Preferred Sources

यशस्वी जायसवाल काफी समय से अपनी फॉर्म तलाश रहे थे. लगातार 7 परियों में उनका खराब प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें एक अर्धशतक भी नहीं आया. लेकिन इंडिया-ए के लिए खेलते हुए उन्होंने शानदार शतक जड़ा और फॉर्म में लौटे नजर आए. न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट में उन्होंने 155 रनों की शानदार नाबाद पारी खेली.

क्राइस्टचर्च में इंडिया-ए और न्यूजीलैंड-ए के बीच खेला गया दूसरा अनऑफिशियल टेस्ट ड्रा रहा. पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ने पहली पारी में 346 रन बनाए थे, जिसमें कप्तान ध्रुव जुरेल ने शतक जड़ा था. साई सुदर्शन (41) और देवदत्त पडिक्कल (80) के बीच दूसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी हुई थी, इससे पहले यशस्वी जायसवाल बिना खाता खोले आउट हो गए थे.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले
टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले
क्रिकेट
'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान
'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान
क्रिकेट
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
क्रिकेट
इस पछतावे के साथ रिटायर हुए Glenn Maxwell, खुद बयां किया दर्द
इस पछतावे के साथ रिटायर हुए ग्लेन मैक्सवेल, खुद बयां किया दर्द

यशस्वी जायसवाल एक बार फिर शून्य पर आउट हो गए थे, ये उनकी लगातार सातवीं पारी थी जिसमें वह अर्धशतक भी नहीं लगा पाए. ये सिलसिला श्रीलंका में गॉल टेस्ट से शुरू हुआ, जिसकी पहली पारी में उन्होंने 32 और दूसरे में शून्य पर आउट हुए. इसके बाद कोलंबो में उन्होंने 45 रन बनाए, फिर रणजी ट्रॉफी में चंडीगढ़ के खिलाफ भी खाता नहीं खोल पाए.

न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट में यशस्वी ने कुल 22 ही रन बनाए थे, पहली पारी में 17 और दूसरी में सिर्फ 5 रन. दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट की पहली पारी में भी खाता नहीं खोल पाए, लेकिन दूसरी पारी में शानदार शतक जड़ा. उन्होंने 95.67 की स्ट्राइक रेट से 155 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 15 चौके लगाए. इस पारी में उन्हें कोई भी आउट नहीं कर पाया.

यश राठौड़ ने भी जड़ा शतक

दूसरी पारी में यश राठौड़ ने भी शतक जड़ा, वह 100 रन पर नाबाद रहे. 26 वर्षीय यश ने न्यूजीलैंड-ए के खिलाफ पहले अनऑफिशियल टेस्ट की दूसरी पारी में अर्धशतक (66) जड़ा था, पहली पारी में 44 रनों रन बनाए थे. इससे पहले विदर्भ के लिए खेलने वाले यश ने रणजी ट्रॉफी में पुडुचेरी के खिलाफ 134 रनों की कमाल पारी खेली थी.

यह भी पढ़ें- डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 03 Nov 2026 11:33 AM (IST)
Tags :
IND A Vs NZ A YASHASVI JAISWAL INDIA VS NEW ZEALAND
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले
टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले
क्रिकेट
'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान
'बुमराह-हार्दिक के बिना भी...', वनडे से पहले प्रेस कांफ्रेंस में शुभमन गिल का बड़ा बयान
क्रिकेट
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
डेवोन कॉनवे के साथ हुआ भयंकर हादसा, कनकशन की पुष्टि; भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर
क्रिकेट
इस पछतावे के साथ रिटायर हुए Glenn Maxwell, खुद बयां किया दर्द
इस पछतावे के साथ रिटायर हुए ग्लेन मैक्सवेल, खुद बयां किया दर्द
Advertisement

वीडियोज

Bhopal Crime News: भोपाल के छोला इलाके में खूनी कांड!
Delhi Pollution & Weather Update: फिर वही कहानी, दमघोंटू बनी राजधानी! | Delhi NCR | AQI Today
Dhirendra Shashtri: बागेश्वर का ज्ञान कितना टेढ़ा? | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: यूपी में एक्टिव बीजेपी का 'OPERATION बिहार' | Yogi Vs Akhilesh | UP
UP Election 2027 BJP Plan: SIR पर नई चिंगारी अब यूपी की बारी! | CM Yogi | Amit Shah | Akhilesh Yadav
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
नेपाल में लैंडिंग के वक्त टकराए 2 हेलीकॉप्टर, 1 व्यक्ति की मौत
गुजरात
अहमदाबाद: फुटपाथ पर सो रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटे की मौत
अहमदाबाद: फुटपाथ पर सो रहे परिवार को कार ने कुचला, मां-बेटे की मौत
विश्व
'हम जमीन से टकराने वाले हैं', फ्लोरिडा विमान हादसे से पहले को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजे दर्दनाक मैसेज
'हम जमीन से टकराने वाले हैं', फ्लोरिडा विमान हादसे से पहले को-पायलट ने बॉयफ्रेंड को भेजे दर्दनाक मैसेज
बॉलीवुड
मां ने चटनी बेचकर सोनाली कुलकर्णी को पाला, आमिर-अजय संग दी हिट फिल्में, कभी उड़ा था रंग का मजाक
सोनाली कुलकर्णी: मां ने चटनी बेचकर पाला, फिर अजय-आमिर संग दी हिट फिल्में
क्रिकेट
टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले
टीम इंडिया में वापसी से पहले हार्दिक पांड्या को देनी होगी 'अग्निपरीक्षा', कप्तान शुभमन गिल बोले
इंडिया
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
अमित शाह ने दिया चैलेंज तो कांग्रेस बोली, 'वाकई गंभीर हैं तो पहले CEC ज्ञानेश कुमार को...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
'मस्जिद, मजार और कब्रिस्तान में ही लगता है मन', अखिलेश पर क्यों बरसे ओम प्रकाश राजभर?
एग्रीकल्चर
Marigold Farming: गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
गेंदे की इन 2 किस्मों की करें खेती, एक एकड़ में 80 हजार तक होगी कमाई!
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget