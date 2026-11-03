IPS भानु प्रताप के खिलाफ FIR, कल CM आवास पहुंची थीं पत्नी पूजा, क्या है मामला?

आईपीएस अधिकारी और खगड़िया के एसपी भानु प्रताप सिंह के खिलाफ पटना के महिला थाने में बीते सोमवार (02 नवंबर, 2026) की रात एफआईआर दर्ज की गई है. उनकी पत्नूी पूजा ने आवेदन दिया था. पत्नी ने आवेदन में पति, ससुर और नंदोई पर आरोप लगाया है.

भानु प्रताप की पत्नी पूजा बीते सोमवार को मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचीं थीं. यहां भानु प्रताप और पूजा दोनों को बुलाया गया. दोनों से बातचीत की गई लेकिन भानु प्रताप ने कोर्ट में मिलने की बात कही है. पत्नी के मुताबिकदोनों को आमने-सामने नहीं मिलाया गया. पूजा का आरोप है कि पुलिस के बड़े अधिकारी भानु को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. यह मामला कुछ दिनों पहले महिला आयोग में भी गया था.

प्रताड़ित करने और मारपीट का आरोप

पूजा ने अपने पति के खिलाफ प्रताड़ना का आरोप लगाया है. अपने साथ मारपीट का भी जिक्र किया है. महिला थाने को दिए गए आवेदन में उन्होंने अपने ससुर उत्तम सिंह और ननदोई भीम सिंह एवं ननद जयमाला देवी पर 6 साल की बेटी विभा सिंह को अगवा करने लेने का आरोप लगाया है. पत्नी का कहना है कि जबरदस्ती तलाकनामे पर साइन करने का दवाब बनाया जा रहा है.

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2017 में दोनों का हुआ था प्रेम विवाह

थाने को दिए गए आवेदन में पूजा ने जिक्र किया है कि वे मूल रूप से यूपी के आगरा की रहने वाली हैं. 16 जनवरी 2017 को उनकी शादी भानु से हुई थी. दोनों का प्रेम-विवाह हुआ था. शादी के बाद भानु आईपीएस बने. इसके बाद उनकी पोस्टिंग पटना में हुई तो उन्होंने उनसे दूरी बना ली. 2020 में बेटी हुई. 2025 में ससुर और ननद ने मिलकर बच्ची को घुमाने के बहाने अगवा कर लिया. अब उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है.

बता दें कि पूजा ने डीजीपी से भी मुलाकात की थी. इसके बाद मुख्यमंत्री आवास भी पहुंचकर मामले में हस्तक्षेप कर न्याय की गुहार लगाई लेकिन वे दर-दर भटक रही हैं. अब देखने वाली बात होगी कि एफआईआर दर्ज होने के बाद आगे इस मामले में क्या कुछ होता है.

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