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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'

अजित पवार की NCP पर संजय राउत का सनसनीखेज दावा, कहा- 'अमित शाह ने...'

ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि अमित शाह ने महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए एनसीपी के दो गुट बना दिए थे. राउत ने कहा कि अजित पवार के बाद NCP अनाथ हो गई है और पार्टी केवल शरद पवार की है.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 03 Nov 2026 11:58 AM (IST)
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महाराष्ट्र में शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के बंटवारे और फिर अजित गुट में अंदरूनी कलह की अटकलों को देखते हुए राज्य का सियासी पारा हाई हो गया है. अब उद्धव ठाकरे गुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने भी बड़ा बयान दे दिया है. संजय राउत का आरोप है कि महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए एनसीपी के दो गुट बना गए थे. 

मुंबई में NCP नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि अमित शाह ने महाराष्ट्र को कमजोर करने के लिए NCP के दो गुट बनाए हैं. संजय राउत ने कहा कि अजित पवार के बाद NCP अनाथ हो गई है और यह पार्टी केवल शरद पवार की है. उन्होंने दावा किया कि आने वाले दिनों में दोनों गुटों का राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो जाएगा.

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'किससे लोकतंत्र बचा रही है बीजेपी?'- संजय राउत

वहीं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, "हम चर्चा नहीं चाहते. हम ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं. कल उन्होंने तेलंगाना में 'लोकतंत्र बचाने' के नाम पर एक रैली की लेकिन यह रैली उन लोगों ने आयोजित की थी जो खुद लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं. सवाल यह है कि वे आखिर किससे लोकतंत्र को 'बचाने' की कोशिश कर रहे हैं?"

NCP में क्या है टकराव?

दरअसल, मौजूदा समय में अजित पवार की एनसीपी में अंदरूनी कलह देखने को मिली है. पार्थ पवार के कामकाज से नाराज एनसीपी के नेता केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे. इसके बाद पार्टी की अंदरूनी नाराजगी सामने आ गई. बताया गया कि जीशान सिद्दीकी को मुंबई अध्यक्ष बनाए जाने पर नेताओं का कहना था कि पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी राय नहीं ली जा रही. पार्टी को एकमत होकर बड़े निर्णय करने चाहिए लेकिन पार्थ पवार ने ऐसा किया नहीं. इसको लेकर नेता नाराज थे.

यह भी पढ़ें: अमित शाह से मिले NCP के 6 नेता, सुनेत्रा पवार के लिए कर दी ये बड़ी मांग

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 03 Nov 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
NCP MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR SANJAY RAUT
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