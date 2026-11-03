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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरMustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर

Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर

Mustard Farming: अगर आप भी सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो RH 1427 पर दांव लगा सकते हैं. ये किस्म कम लागत में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है. इससे एक एकड़ में 12 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है.

Written By : ईशा |  Updated at : 03 Nov 2026 10:03 AM (IST)
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Sarson Ki Kheti: रबी सीजन में अगर आफ भी सरसों की बुबाई करने जा रहे हैं तो इसकी नई किस्म RH 1427 एक अच्छा विकल्प बन सकती है. इसकी खास बात यह है कि, यह कम पानी और कम लागत में अच्छी पैदावार देने की क्षमता रखती है. साथ ही, ज्यादा ठंड, कोहरा और पाले का असर भी इस पर दूसरी किस्मों के मुकाबले कम पड़ता है. 

सरसों में लगने वाली सफेद रतुआ बीमारी को सहन करने की क्षमता भी इसमें बताई गई है. इस किस्म में तेल की मात्रा 40 से 42 प्रतिशत तक होती है. ऐसे में जिन किसानों ने अभी सरसों की बुवाई नहीं की है, वे इस किस्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं.

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एक एकड़ में मिल सकती है 10 से 12 क्विंटल पैदावार

RH 1427 किस्म से एक हेक्टेयर में करीब 25 से 30 क्विंटल सरसों की पैदावार मिल सकती है. वहीं, एक एकड़ के हिसाब से देखें तो इससे 10 से 12 क्विंटल तक उत्पादन मिलने की उम्मीद है. हालांकि, असली पैदावार खेत की मिट्टी, मौसम, पानी और फसल की देखभाल पर निर्भर करती है. 

इस किस्म में तेल की मात्रा 40 से 42 प्रतिशत तक बताई गई है. तेल की अच्छी मात्रा और क्वालिटी की वजह से बाजार में इसकी मांग अच्छी रह सकती है. किसानों को इससे अपनी उपज का बेहतर भाव मिलने की उम्मीद रहती है.

12 से 15 हजार रुपये तक आएगा खर्च

सरसों की इस किस्म की खेती में एक एकड़ पर करीब 12 से 15 हजार रुपये तक खर्च आ सकता है. इसमें बुवाई से लेकर फसल की कटाई तक का खर्च शामिल है. अगर किसान को बाजार में 7,000 से 7,500 रुपये प्रति क्विंटल का भाव मिलता है और एक एकड़ में 10 से 12 क्विंटल उपज होती है, तो कुल बिक्री करीब 70 हजार से 90 हजार रुपये तक हो सकती है.
Mustard Farming: सरसों की नई किस्म देगी 12 क्विंटल तक पैदावार, पाले का भी नहीं होगा डर

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ठंड और सफेद रतुआ से बचाव की क्षमता

सर्दियों में कई बार पाला और घना कोहरा सरसों की फसल को नुकसान पहुंचा देता है. इसके अलावा सफेद रतुआ जैसी बीमारी भी पौधों को प्रभावित कर सकती है. RH 1427 में इन हालात को सहन करने की अच्छी क्षमता बताई गई है. इससे फसल को नुकसान का खतरा कम हो सकता है और किसानों को बार-बार दवा पर खर्च करने की जरूरत भी घट सकती है.

नवंबर में बुवाई करना रहेगा सही

इस किस्म की बुवाई के लिए नवंबर का समय अच्छा माना जाता है. अगर बारिश के कारण खेत में नमी ज्यादा है, तो 15 नवंबर तक भी बुवाई की जा सकती है. ध्यान रखें कि खेत में नमी सही हो और पानी जमा न हो. 

यह भी पढ़ें: गेहूं की बंपर पैदावार के लिए 15 नवंबर तक करें बुवाई, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

About the author ईशा

ईशा फिलहाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर के तौर पर काम कर रही हैं और एग्रीकल्चर कैटिगरी की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. ईशा बेहद आसान भाषा में खेती-किसानी से जुड़ी खबरों को पेश करती हैं. उन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 2.5 साल से ज्यादा का अनुभव है. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान वह समाचार न्यूज, विहान टीवी, इंडिया न्यूज और न्यूज 18 जैसे मीडिया संस्थानों के साथ काम कर चुकी हैं. इन संस्थानों में उन्होंने अलग-अलग जिम्मेदारियां संभालते हुए खबरों की रिसर्च, लेखन, कॉपी एडिटिंग और डिजिटल कंटेंट तैयार करने का काम किया है.

ईशा ने अपने पत्रकारिता करियर में सेहत, खेती-किसानी, लाइफस्टाइल, एस्ट्रो और एंटरटेनमेंट जैसे अलग-अलग विषयों पर काम किया है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज, नोएडा से जर्नलिज्म में बैचलर की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 03 Nov 2026 10:03 AM (IST)
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