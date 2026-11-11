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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsBee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़

Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़

Home Tips: लौंग भी घर के आसपास मधुमक्खियों को रोकने के काम आ सकती है. इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसके अंदर लौंग लगा दें. इसे उन जगहों पर रखा जा सकता है.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Nov 2026 04:27 PM (IST)
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How To Prevent Beehives Around Home: मधुमक्खियां बगीचे और पेड़-पौधों के लिए काफी मददगार होती हैं, लेकिन जब ये घर के आसपास अपना छत्ता बनाने लगती हैं तो परेशानी बढ़ सकती है. घर में रहने वाले लोगों और पालतू जानवरों को मधुमक्खियों के डंक का खतरा रहता है. ऐसे में जरूरी है कि घर के आसपास ऐसी चीजें न हों, जो मधुमक्खियों को अपनी ओर खींचें. कुछ आसान उपायों की मदद से घर को उनके लिए कम आकर्षक बनाया जा सकता है.

मधुमक्खियों को घर की ओर क्यों खींचती हैं ये चीजें?

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मधुमक्खियां ऐसी जगहों की तलाश करती हैं, जहां उन्हें खाने के लिए फूलों का रस और पराग, पानी और छिपने के लिए सुरक्षित जगह मिल सके. घर के आसपास खिले हुए फूल, मीठी चीजें, खुले में रखा खाना और पानी के स्रोत उन्हें आकर्षित कर सकते हैं. इसलिए इन चीजों पर थोड़ा ध्यान देकर मधुमक्खियों के घर के पास आने की संभावना कम की जा सकती है.

घर के आसपास मीठी चीजें खुली न छोड़ें

घर के बाहर अगर मीठे पेय, खुले डिब्बे, ज्यादा पके फल या दूसरी मीठी चीजें पड़ी रहती हैं तो उन्हें खुला न छोड़ें. कूड़ेदान को भी ढक्कन लगाकर रखें. मधुमक्खियां मीठी गंध की ओर आकर्षित होती हैं और ऐसे स्थानों के आसपास बार-बार दिखाई दे सकती हैं.



Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़

पानी के सोर्स भी बन सकते हैं मधुमक्खियों की वजह

घर के आसपास पानी जमा न होने दें. गर्म और सूखे मौसम में मधुमक्खियां पानी की तलाश में भी आती हैं. पक्षियों के लिए रखे गए पानी के बर्तन और पालतू जानवरों के पानी के कटोरे भी उनके पहुंचने की जगह बन सकते हैं. इसलिए जहां संभव हो, पानी के ऐसे स्रोतों को घर के प्रवेश द्वार और उन जगहों से दूर रखें जहां मधुमक्खियां पहले से ज्यादा दिखाई दे रही हैं.

सिरके का ये आसान जुगाड़ आएगा काम

मधुमक्खियों को दूर रखने के लिए सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाकर स्प्रे बोतल में भरें. इसे घर के बाहर उन जगहों पर छिड़का जा सकता है जहां मधुमक्खियां ज्यादा आती हैं, जैसे दरवाजे के आसपास या घर के बाहरी हिस्से में. बारिश के बाद इसका दोबारा इस्तेमाल करना पड़ सकता है.

इन पौधों की खुशबू से मधुमक्खियां रहेंगी दूर

कुछ पौधों और तेज गंध वाली चीजों का इस्तेमाल भी मधुमक्खियों को घर से दूर रखने के लिए किया जा सकता है. तुलसी की तेज खुशबू, लेमनग्रास की सिट्रस जैसी गंध और पेपरमिंट की महक मधुमक्खियों को पसंद नहीं आती. इन्हें घर के आसपास या दरवाजे के पास लगाया जा सकता है. सिट्रोनेला और गेंदा भी ऐसे पौधों में शामिल हैं जिनका इस्तेमाल मधुमक्खियों और दूसरे कीड़ों को दूर रखने के लिए किया जाता है.



Bee Hive Prevention: घर में कभी नहीं लगेगा मधुमक्खी का छत्ता, बस कर लें यह जुगाड़

नींबू और लौंग का तरीका भी आजमाएं

लौंग भी घर के आसपास मधुमक्खियों को रोकने के काम आ सकती है. इसके लिए एक नींबू को आधा काटकर उसके अंदर लौंग लगा दें. इसे उन जगहों पर रखा जा सकता है जहां मधुमक्खियां ज्यादा दिखाई देती हैं. खुले में लौंग रखने का तरीका भी अपनाया जा सकता है.

घर की दीवारों और छत के छेद कराएं बंद

घर की दीवारों और बाहरी हिस्सों में मौजूद छोटे छेद और खाली जगहें भी मधुमक्खियों के लिए घोंसला बनाने की जगह बन सकती हैं. खासकर दीवारों के अंदर की खाली जगह, छत के किनारे और लकड़ी के आसपास बने रास्तों की जांच करें. जहां भी मधुमक्खियों के आने-जाने लायक जगह दिखे, उसे सील करा दें. दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना भी घर के अंदर उनके प्रवेश को रोकने में मदद कर सकता है.

लकड़ी में दिखे छेद तो तुरंत करें जांच

लकड़ी के हिस्सों पर भी नजर रखें. कुछ मधुमक्खियां लकड़ी में छोटे छेद करके अपना ठिकाना बना सकती हैं. अगर घर के लकड़ी वाले हिस्से में छेद दिखाई दे और उसके आसपास मधुमक्खियां नजर आ रही हों, तो उस जगह को नजरअंदाज न करें.

ज्यादा मधुमक्खियां दिखें तो न करें ये गलती

अगर घर के आसपास अचानक बहुत ज्यादा मधुमक्खियां दिखाई देने लगें तो इसे हल्के में न लें. यह आसपास छत्ता होने का संकेत हो सकता है. अगर किसी जगह पर छत्ता दिखाई दे तो उसे खुद हटाने या छेड़ने की कोशिश न करें. खासकर अगर घर में किसी व्यक्ति को मधुमक्खियों के डंक से एलर्जी है, तो ऐसी स्थिति में पेशेवर मदद लेना बेहतर है.

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इन छोटी सावधानियों से घर रहेगा सुरक्षित

मधुमक्खियों को घर से दूर रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि उन्हें खाना, पानी और छिपने की जगह कम से कम मिले. घर के आसपास सफाई रखें, मीठी चीजें खुली न छोड़ें, पानी के सोर्स पर नजर रखें और दीवारों या छत के आसपास मौजूद खुले रास्तों को बंद कर दें. इन छोटी-छोटी सावधानियों से घर में मधुमक्खियों के छत्ता बनाने की संभावना कम की जा सकती है.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 04:27 PM (IST)
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