How To Remove Grease From Nonstick Pan: नॉनस्टिक फ्राई पैन रोजाना इस्तेमाल होने वाले किचन के सामान में से एक है. इसमें खाना आसानी से बन जाता है और ज्यादा तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन कुछ समय बाद इसका नॉनस्टिक कोटिंग वाला हिस्सा पहले जैसा स्मूद नहीं रहता. कई बार पैन की क्वालिटी खराब होने की वजह से नहीं, बल्कि उसे गलत तरीके से धोने के कारण ऐसा होता है. गर्म पैन को तुरंत पानी में डालना, जोर से रगड़ना या गलत तरीके से रखना धीरे-धीरे इसकी कोटिंग को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए नॉनस्टिक पैन को साफ करते समय कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है.

धोने से पहले पैन को ठंडा होने दें

खाना बनाने के तुरंत बाद नॉनस्टिक पैन को नल के नीचे लगाने की गलती न करें. सबसे पहले उसे सामान्य तरीके से ठंडा होने दें. गर्म पैन पर अचानक पानी डालने से उसके बेस और नॉनस्टिक सतह पर असर पड़ सकता है. इसलिए खाना बनाने के बाद पैन को कुछ देर ऐसे ही रख दें और पूरी तरह या पर्याप्त रूप से ठंडा होने के बाद ही सफाई शुरू करें.

पहले बचा हुआ खाना हटा दें

पैन ठंडा होने के बाद उसमें बचा हुआ तेल या खाने के टुकड़े किसी मुलायम कपड़े या टिश्यू से हटा दें. ऐसा करने से पैन पर चिकनाई की मोटी परत जमने से बच जाएगी. साथ ही बाद में उसे साफ करने के लिए ज्यादा रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर पैन में खाना चिपका हुआ है तो उसे तुरंत खुरचने की कोशिश न करें. ऐसा करने पर कोटिंग पर खरोंच आ सकती है. पहले उसे थोड़ी देर पानी में भिगोना बेहतर रहेगा.





गुनगुने पानी और हल्के साबुन से धोएं

पैन में गुनगुना पानी डालें और थोड़ा सा हल्का डिशवॉशिंग लिक्विड इस्तेमाल करें. बहुत तेज या केमिकल वाले क्लीनर का इस्तेमाल करने से बचें. अगर खाना पैन की सतह पर चिपका हुआ है तो कुछ मिनट के लिए इसे पानी में भिगोकर छोड़ दें. भिगोने से सूखा हुआ खाना नरम हो जाता है और उसे आसानी से हटाया जा सकता है. इससे पैन को जोर-जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती और नॉनस्टिक कोटिंग भी सुरक्षित रहती है.

सॉफ्ट स्पंज से करें सफाई

नॉनस्टिक पैन को साफ करने के लिए हमेशा मुलायम स्पंज का इस्तेमाल करें. स्पंज को गीला करके पैन की सतह पर हल्के हाथ से चलाएं. सफाई करते समय ज्यादा दबाव डालने या एक ही जगह को बार-बार रगड़ने से बचें. नॉनस्टिक कोटिंग काफी नाजुक होती है, इसलिए स्टील स्क्रबर या खुरदरे स्क्रब पैड का इस्तेमाल बिल्कुल न करें. इससे पैन की सतह पर खरोंच पड़ सकती है और कोटिंग धीरे-धीरे खराब हो सकती है.





पैन के नीचे का हिस्सा भी करें साफ

अक्सर पैन की अंदरूनी सतह साफ करने के बाद लोग उसके नीचे का हिस्सा छोड़ देते हैं. लेकिन गैस या इंडक्शन पर लगातार इस्तेमाल होने से नीचे तेल के निशान और काले धब्बे जमा हो सकते हैं. पैन को पलटकर उसके निचले हिस्से को भी हल्के डिशवॉशिंग लिक्विड और सॉफ्ट स्पंज से साफ करें. यहां भी बहुत ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है. धीरे-धीरे सफाई करने से जमा गंदगी निकल सकती है और पैन का बेस भी साफ रहेगा.

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धोने के बाद तुरंत सुखाएं

सफाई पूरी होने के बाद पैन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें, ताकि साबुन का कोई अवशेष न रह जाए. इसके बाद इसे मुलायम तौलिये से तुरंत सुखा दें. पैन को लंबे समय तक गीला छोड़ने से सतह पर पानी के निशान पड़ सकते हैं और बेस पर भी असर पड़ सकता है. पैन पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे वापस रखें. इससे नमी की वजह से आने वाली बदबू और दाग से बचने में मदद मिलेगी.

नॉनस्टिक पैन की कोटिंग बचाने के लिए इन बातों का रखें ध्यान

नॉनस्टिक पैन को सिर्फ सही तरीके से धोना ही काफी नहीं है. खाना बनाते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. इसमें लकड़ी या सिलिकॉन के चम्मच का इस्तेमाल करें. धातु के चम्मच या नुकीले सामान से पैन की सतह को खुरचने से बचें. खाना बनाते समय बहुत तेज आंच की जगह धीमी या मध्यम आंच रखना बेहतर है. पैन को लंबे समय तक खाली गर्म न करें. इस्तेमाल के बाद पैन को साफ करके अच्छी तरह सुखाएं.

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