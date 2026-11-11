How To Remove Firecracker Smoke Smell From House: दिवाली पर घर में दीये जलाने, मिठाइयां बनाने और पटाखे चलाने का अलग ही माहौल होता है. लेकिन पटाखों का धुआं कई बार घर के अंदर तक पहुंच जाता है. कुछ देर बाद धुआं दिखाई देना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी गंध कमरे, पर्दों, सोफे और दूसरी चीजों में रह सकती है. ऐसे में घर का माहौल भी भारी और धुएं से भरा हुआ महसूस होता है.

अगर दिवाली के दौरान पटाखों का धुआं घर में भर गया है और उसकी बदबू जल्दी नहीं जा रही, तो सिर्फ रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करने से बात नहीं बनेगी. घर की हवा को बाहर निकालने के साथ-साथ उन जगहों की सफाई भी जरूरी है जहां धुएं की गंध चिपक सकती है.

सबसे पहले घर की हवा बाहर निकालें

धुएं की बदबू कम करने के लिए सबसे पहले घर में ताजी हवा का रास्ता बनाएं. अगर मौसम और बाहर की हवा की स्थिति ठीक हो, तो घर की अलग-अलग दिशाओं वाली खिड़कियां खोलकर क्रॉस-वेंटिलेशन किया जा सकता है. इससे हवा तेजी से बाहर निकलने में मदद मिलती है. अगर घर में सीलिंग फैन हैं तो उन्हें तेज गति पर चलाया जा सकता है. खिड़कियां खोलकर करीब 15 से 20 मिनट तक पंखे चलाने से घर के अंदर की हवा को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अगर बाहर भी पटाखों का धुआं ज्यादा है, तो खिड़कियां खोलने से पहले बाहर की हवा की स्थिति देखना जरूरी है.





किचन और बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन चलाएं

घर में लगे एग्जॉस्ट फैन भी इस समय काफी काम आ सकते हैं. किचन और बाथरूम के एग्जॉस्ट फैन चालू करने से घर के अंदर की धुएं वाली हवा को बाहर निकालने में मदद मिलती है. सिर्फ खिड़की खोलकर छोड़ देने के बजाय एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करने से हवा को बाहर की तरफ निकालने में मदद मिल सकती है.

बदबू को सिर्फ छिपाएं नहीं, कम करने की कोशिश करें

पटाखों के धुएं की गंध को सिर्फ किसी तेज खुशबू वाले फ्रेशनर से ढकने के बजाय घर में ऐसी चीजें रखी जा सकती हैं जो गंध को सोखने में मदद करें. कमरे में बेकिंग सोडा, एक्टिवेटेड चारकोल या सफेद सिरके से भरे कटोरे रखे जा सकते हैं. इन्हें अलग-अलग कमरों में रखने से हवा में मौजूद बदबू को कम करने में मदद मिल सकती है. एक दूसरा तरीका पानी में दालचीनी की स्टिक या संतरे के छिलके डालकर गर्म करना है. इससे निकलने वाली भाप घर में ताजगी वाली खुशबू छोड़ सकती है और धुएं की गंध को कम करने में मदद कर सकती है.

एयर प्यूरिफायर भी आएगा काम

अगर घर में एयर प्यूरिफायर है तो उसे उस कमरे में रखें जहां पटाखों का धुआं ज्यादा पहुंचा है. सोर्स के मुताबिक, फिल्टर वाले एयर प्यूरिफायर धुएं के बेहद छोटे कणों को पकड़ने में मदद कर सकते हैं. ऐसे समय में एयर प्यूरिफायर को प्रभावित जगह के पास रखकर तेज सेटिंग पर चलाया जा सकता है. इसके अलावा, अगर प्यूरिफायर में एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर भी है, तो यह धुएं से जुड़ी गैसीय गंध को कम करने में मदद कर सकता है.





पर्दे और कुशन को नजरअंदाज न करें

अगर हवा साफ करने के बाद भी घर में पटाखों के धुएं की बदबू बनी हुई है, तो इसकी वजह घर का कोई कपड़ा हो सकता है. पर्दे, कुशन, बेडशीट और कंबल जैसे कपड़ों के रेशों में धुएं की गंध रह सकती है. जिन कपड़ों को धोया जा सकता है, उन्हें धोने से बदबू कम करने में मदद मिल सकती है. खासकर दिवाली के बाद उन पर्दों और दूसरे कपड़ों की सफाई पर ध्यान दें जिनके आसपास ज्यादा धुआं आया हो.

कारपेट और सोफे की ऐसे करें सफाई

कारपेट और ऐसे सोफे जिन्हें वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते, उनकी सफाई के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जा सकता है. कारपेट या प्रभावित कपड़े वाली सतह पर बेकिंग सोडा छिड़ककर रातभर छोड़ दें. इसके बाद इसे अच्छी तरह वैक्यूम करें. वैक्यूम करने के बाद एयर प्यूरिफायर चलाना भी मददगार हो सकता है, क्योंकि सफाई के दौरान कुछ कण हवा में दोबारा फैल सकते हैं. अगर इसके बाद भी बदबू बनी रहती है, तो कारपेट या रग की गहरी सफाई के लिए प्रोफेशनल क्लीनिंग या स्टीमर की मदद ली जा सकती है.

दीवारों और दूसरी सतहों की भी करें सफाई

पटाखों का धुआं सिर्फ हवा में ही नहीं रहता. यह दीवारों, सीलिंग फैन, लाइट फिटिंग और दूसरी सख्त सतहों पर भी एक पतली परत छोड़ सकता है. इसलिए अगर बदबू लगातार बनी हुई है तो इन जगहों की सफाई भी करें. गर्म पानी में थोड़ा डिश सोप और सफेद सिरका मिलाकर एक घोल तैयार किया जा सकता है. साफ कपड़े या स्पंज की मदद से सख्त सतहों को धीरे-धीरे पोंछें.

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दिवाली के बाद एयर फिल्टर भी चेक करें

अगर दिवाली के दौरान घर में काफी धुआं आया है और बदबू कई दिनों तक बनी हुई है, तो एयर कंडीशनर या HVAC सिस्टम के फिल्टर पर भी ध्यान दें. जरूरत पड़ने पर फिल्टर को सामान्य समय से पहले बदलने की जरूरत पड़ सकती है. अगर बदबू लगातार बनी रहती है, तो एयर डक्ट की प्रोफेशनल सफाई पर भी विचार किया जा सकता है.

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