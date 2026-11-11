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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Make Biscuits Crispy: मेहमान के लिए निकाले बिस्किट-नमकीन में आ गई नमी, ऐसे लौटेगा कुरकुरापन

How To Make Biscuits Crispy: मेहमान के लिए निकाले बिस्किट-नमकीन में आ गई नमी, ऐसे लौटेगा कुरकुरापन

Keep Namkeen Crispy: बिस्किट और नमकीन के नरम पड़ने की सबसे बड़ी वजह नमी होती है. जब ये चीजें लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं, तो हवा में मौजूद नमी को सोख लेती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Nov 2026 10:13 AM (IST)
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Ways To Restore Crunch In Damp Namkeen And Chips: घर में मेहमान आने वाले हों तो चाय के साथ बिस्किट, नमकीन, चिप्स और दूसरी चीजें निकालकर रख दी जाती हैं. लेकिन कई बार पैकेट खोलने के कुछ समय बाद ही इनका कुरकुरापन गायब हो जाता है. बिस्किट नरम पड़ जाते हैं और नमकीन भी पहले जैसी क्रिस्पी नहीं रहती. ऐसे में इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है. कुछ आसान तरीकों से इनकी नमी कम करके दोबारा कुरकुरापन लाया जा सकता है.

बिस्किट और नमकीन के नरम पड़ने की सबसे बड़ी वजह नमी होती है. जब ये चीजें लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहती हैं, तो हवा में मौजूद नमी को सोख लेती हैं. इसकी वजह से इनका टेक्सचर बदल जाता है और जो चीज पहले कुरकुरी लग रही थी, वह नरम हो जाती है. ऐसे में सबसे जरूरी है कि बिस्किट या नमकीन में जमा हुई नमी को बाहर निकाला जाए. इसके लिए आप घर में मौजूद माइक्रोवेव या कड़ाही की मदद ले सकते हैं.

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माइक्रोवेव से वापस लाएं कुरकुरापन

अगर आपके पास माइक्रोवेव या ओवन है, तो यह तरीका काफी आसान है. सबसे पहले बिस्किट को माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रखें. इन्हें एक-दूसरे के ऊपर रखने के बजाय प्लेट में थोड़ा-थोड़ा गैप देकर रखें. अब माइक्रोवेव को रीहीट मोड पर करीब 3 से 4 मिनट के लिए चलाएं. टाइमर बंद होने के बाद बिस्किट को तुरंत बाहर न निकालें. इन्हें करीब 2 से 3 मिनट तक उसी गर्माहट में रहने दें. इसके बाद बिस्किट निकालकर देखें. अगर इनमें अभी भी पहले जैसा कुरकुरापन नहीं आया है, तो इन्हें करीब 2 मिनट और माइक्रोवेव किया जा सकता है.


How To Make Biscuits Crispy: मेहमान के लिए निकाले बिस्किट-नमकीन में आ गई नमी, ऐसे लौटेगा कुरकुरापन

माइक्रोवेव से निकालने के बाद बिस्किट को पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद इन्हें दोबारा खुले पैकेट में रखने के बजाय एयरटाइट जार में स्टोर करें. इससे बिस्किट दोबारा नमी सोखने से बचेंगे.

माइक्रोवेव नहीं है तो अपनाएं ये देसी तरीका

अगर घर में माइक्रोवेव या ओवन नहीं है, तो कड़ाही की मदद से भी बिस्किट और नमकीन का कुरकुरापन वापस लाया जा सकता है. इसके लिए एक कड़ाही को मीडियम फ्लेम पर रखें और उसमें 2 से 3 कप नमक या रेत डाल दें. इसे अच्छी तरह गर्म होने दें. इसके ऊपर एक प्लेट रखें और प्लेट पर बिस्किट रख दें. ध्यान रखें कि बिस्किट को प्लेट में एक-दूसरे के ऊपर न रखें. उनके बीच थोड़ा गैप होना चाहिए, ताकि गर्मी सभी तक ठीक से पहुंच सके. अब कड़ाही को ढक्कन से ढक दें और बिस्किट को करीब 5 से 8 मिनट तक गर्म होने दें. कितना समय लगेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि बिस्किट कितने ज्यादा नरम हो चुके हैं.

समय पूरा होने के बाद गैस बंद कर दें और बिस्किट को करीब 2 मिनट तक कड़ाही के अंदर ही रहने दें. इसके बाद उन्हें बाहर निकालें और ठंडा होने दें. इससे बिस्किट में दोबारा अच्छा कुरकुरापन आ सकता है.

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नमकीन और चिप्स के लिए भी काम आएगा तरीका

यह तरीका सिर्फ बिस्किट के लिए ही नहीं है. अगर घर में रखे चिप्स, नमकीन या दूसरे कुरकुरे स्नैक्स में भी नमी आ गई है, तो उन्हें भी दोबारा क्रिस्पी किया जा सकता है. अगर आपने चिप्स का पैकेट आधा इस्तेमाल करके बाकी बाद के लिए रख दिया था और अब उसमें पहले जैसा क्रंच नहीं बचा है, तो उसे भी माइक्रोवेव या कड़ाही वाले तरीके से दोबारा कुरकुरा किया जा सकता है. इसी तरह नमकीन, ड्राई फ्रूट्स और मूंगफली में भी नमी आने पर इन्हें गर्म करके उनका कुरकुरापन वापस लाने की कोशिश की जा सकती है.


How To Make Biscuits Crispy: मेहमान के लिए निकाले बिस्किट-नमकीन में आ गई नमी, ऐसे लौटेगा कुरकुरापन

दोबारा नमी से बचाने के लिए करें ये काम

बिस्किट या नमकीन को कुरकुरा बनाने के बाद सबसे जरूरी है कि उन्हें दोबारा नमी न लगे. इसके लिए इन्हें खुले में रखने के बजाय एयरटाइट डिब्बे या जार में रखें. खासकर जब घर में मेहमान आने वाले हों और आपने पहले से बिस्किट या नमकीन निकालकर रखा हो, तो इन्हें लंबे समय तक खुला छोड़ने से बचें. हवा के संपर्क में ज्यादा देर रहने पर ये फिर से नमी सोख सकते हैं.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 10:13 AM (IST)
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