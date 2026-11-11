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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Keep Lizards Away: घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका

How To Keep Lizards Away: घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका

Home Cleaning Tips: इंसैक्टिसाइडल पेंट सीधे छिपकली को भगाने वाला पेंट नहीं है. इसका मुख्य उद्देश्य कीड़ों को नियंत्रित करना है. चूंकि घर में मौजूद कई छिपकलियां कीड़ों को खाती हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 11 Nov 2026 01:38 PM (IST)
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How To Keep Lizards Away Using Insecticidal Paint: घर की दीवारों पर बार-बार छिपकली दिखाई देती है तो सिर्फ उसे भगाने के उपाय करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि वह घर के अंदर क्यों आ रही है. छिपकलियां आमतौर पर कीड़ों की तलाश में ऐसी जगहों पर पहुंचती हैं, जहां उन्हें भोजन और छिपने की जगह आसानी से मिल सके. ऐसे में घर की पेंटिंग कराते समय सिर्फ दीवार का रंग चुनने के बजाय एक खास तरह की पेंट तकनीक पर भी ध्यान दिया जा सकता है.

इंसैक्टिसाइडल पेंट यानी कीटनाशक युक्त पेंट ऐसी पेंट फॉर्मुलेशन होती है जिसमें कीड़ों को नियंत्रित करने वाले एक्टिव इंग्रीडिएंट्स शामिल किए जाते हैं. रिसर्च के मुताबिक, कुछ आधुनिक इंसैक्टिसाइडल पेंट्स में माइक्रो-एन्कैप्सुलेटेड कीटनाशक पेंट की परत में शामिल होते हैं और सूखने के बाद धीरे-धीरे सतह पर रिलीज हो सकते हैं. इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से मच्छरों और दूसरे कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया गया है.

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How To Keep Lizards Away: घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका

छिपकली के लिए कैसे काम कर सकता है यह तरीका?

इंसैक्टिसाइडल पेंट सीधे छिपकली को भगाने वाला पेंट नहीं है. इसका मुख्य उद्देश्य कीड़ों को नियंत्रित करना है. चूंकि घर में मौजूद कई छिपकलियां कीड़ों को खाती हैं, इसलिए अगर घर के अंदर कीड़ों की संख्या कम होगी तो छिपकली के लिए भोजन का सोर्स भी कम हो सकता है.  रिसर्च में इंसैक्टिसाइडल पेंट्स को दीवारों और दूसरी सतहों पर इस्तेमाल करने की संभावना पर अध्ययन किया गया है. कुछ फॉर्मुलेशन में कीटनाशक धीरे-धीरे सतह पर रिलीज होते हैं, जिससे लंबे समय तक कीड़ों के खिलाफ असर बनाए रखने का उद्देश्य होता है.

पेंट कराते समय इन जगहों को न छोड़ें

अगर घर में पेंट का काम चल रहा है तो यह मौका दीवारों की छोटी दरारों और गैप को ठीक कराने के लिए भी इस्तेमाल करें. खिड़की, दरवाजे, पाइप और तारों के आसपास बनी खाली जगहें छोटे जीवों के घर में आने का रास्ता बन सकती हैं. इसलिए पेंट से पहले इन जगहों की जांच करें और जरूरत के हिसाब से उन्हें सील करवाएं सिर्फ दरार को ऊपर से पेंट कर देने के बजाय पहले गैप को ठीक तरह से बंद करना ज्यादा बेहतर रहेगा. इससे छिपकली और दूसरे कीड़ों के लिए घर में प्रवेश करने के रास्ते कम किए जा सकते हैं.



How To Keep Lizards Away: घर में इस तरह से कराएंगे पेंट तो कभी नहीं आएगी छिपकली, जान लें तरीका

घर में कीड़े होंगे तो छिपकली भी आएगी

छिपकली को घर से दूर रखने के लिए सिर्फ दीवार पर किया गया पेंट ही काफी नहीं है. घर में मच्छर, मक्खियां और दूसरे छोटे कीड़े ज्यादा होंगे तो छिपकली को भी भोजन आसानी से मिलता रहेगा. इसलिए रसोई और दूसरे हिस्सों में सफाई का ध्यान रखें. खाने की चीजें खुली न छोड़ें और अगर फर्श या किचन प्लेटफॉर्म पर कुछ गिर जाए तो उसे तुरंत साफ करें. रात में खिड़कियों और दरवाजों के पास जरूरत से ज्यादा रोशनी रखने से भी बचें, क्योंकि रोशनी कई कीड़ों को आकर्षित कर सकती है. जब कीड़े कम होंगे तो छिपकली के लिए घर उतना आकर्षक नहीं रहेगा.

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खिड़कियों पर जाली भी लगवाएं

पेंट कराने के साथ खिड़कियों और बालकनी के दरवाजों पर बारीक जाली लगाना भी उपयोगी हो सकता है. इससे बाहर से छिपकली के साथ-साथ मच्छर और दूसरे कीड़े भी अंदर आने से रुक सकते हैं. दरवाजे के नीचे अगर ज्यादा जगह है तो उसे भी सील करवाएं. घर के बाहर दीवारों के पास जमा सामान, सूखे पत्ते और ऐसी चीजें हटाएं जहां कीड़े या छिपकलियां छिप सकती हैं.

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About the author सोनम

सोनम एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. यहां वह लाइफस्टाइल कैटिगरी और इसके अंतर्गत आने वाली सब-कैटिगरीज हेल्थ, होम टिप्स, रिलेशनशिप, ट्रैवल, पैरेंटिंग, ब्यूटी और फैशन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

सोनम करीब 15 साल से लेखन की दुनिया में कार्यरत हैं. इससे पहले वह अमर उजाला, दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं. सोनम ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन किया है.
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Published at : 11 Nov 2026 01:38 PM (IST)
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