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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटअंडर-19 एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को मिली बंपर प्राइज मनी, पाकिस्तान पर भी बरसा पैसा

अंडर-19 एशिया कप जीतने पर टीम इंडिया को मिली बंपर प्राइज मनी, पाकिस्तान पर भी बरसा पैसा

Under 19 Asia Cup Prize Money: शनिवार को फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर अंडर-19 एशिया कप का खिताब जीत लिया. इसके लिए टीम इंडिया को कितनी प्राइज मनी मिली?

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 15 Nov 2026 08:23 AM (IST)
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भारत नौवीं बार अंडर-19 एशिया कप का चैंपियन बना है. शनिवार को फाइनल में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया. मुकाबला बहुत रोमांचक रहा, जहां मोहित उल्वा ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई. इस जीत के लिए जान लीजिए टीम इंडिया को कितनी प्राइज मनी मिली है. वहीं फाइनल हारने वाले पाकिस्तान को भी पैसा मिला है.

फाइनल मैच में पाकिस्तान ने स्कोरबोर्ड पर 337 रन लगा दिए थे. जवाब में टीम इंडिया को आखिरी 2 ओवर में 25 रन बनाने थे और हाथ में सिर्फ एक विकेट बचा था. एक गलती और एशिया कप ट्रॉफी टीम इंडिया के हाथ से निकल जाती. मगर मोहित उल्वा ने सुनिश्चित किया भारत पांच साल बाद एशिया कप ट्रॉफी अपने घर ले जाने में कामयाब हो.

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भारत को कितनी प्राइज मनी

अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब जीतने के लिए भारतीय टीम को 15 हजार यूएस डॉलर (लगभग 14.1 लाख रुपये) मिले हैं. वहीं उपविजेता पाकिस्तान को इससे आधी रकम यानी 7,500 यूएस डॉलर (लगभग 70 हजार रुपये) मिले हैं. पिछले साल की प्राइज मनी में कोई इजाफा नहीं हुआ है, क्योंकि 2025 में चैंपियन बनने के लिए पाकिस्तान को भी इतना ही पैसा मिला था.

भारत नौवीं बार चैंपियन

भारत ने अंडर-19 एशिया कप का खिताब सबसे ज्यादा 9 बार जीता है. हालांकि पिछले पांच साल में वह एक भी खिताब नहीं जीत पाया था और 2 फाइनल हार चुका था. पिछले साल अंडर-19 एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 191 रनों से हराकर धूल चटाई थी. लेकिन इस बार टीम इंडिया ने बदला पूरा किया है.

शनिवार को खेले गए फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया. यह नौवीं बार है जब टीम इंडिया ने अंडर-19 एशिया कप की ट्रॉफी उठाई है, जो सबसे ज्यादा है. बांग्लादेश ने 2 बार, जबकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक-एक बार चैंपियन बने हैं.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 8 साल पुराना है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:23 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan Under 19 Asia Cup
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