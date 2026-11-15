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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBook Writing Earnings: किताब लिखकर कितनी होती है कमाई, कितनी प्रतियां बिकने पर बन जाएंगे लखपति?

Book Writing Earnings: किताब लिखकर कितनी होती है कमाई, कितनी प्रतियां बिकने पर बन जाएंगे लखपति?

Book Writing Earnings: किताब लिखकर कितनी कमाई होती है और लखपति बनने के लिए कितनी प्रतियां बिकनी जरूरी हैं, जानिए पब्लिशिंग मॉडल, रॉयल्टी रेट्स और सेल्फ-पब्लिशिंग से होने वाले मुनाफे का पूरा गणित

Written By : निधि पाल |  Updated at : 15 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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Book Writing Earnings: देश के सियासी और साहित्यिक गलियारों में इन दिनों किताबों की खूब चर्चा हो रही है। हाल ही में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की नई किताब बिलॉन्गिंग, अ जर्नी ऑफ लव बाजार में आई है. हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित इस किताब के आते ही पाठकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है.

ऐसे में आम लोगों और नए लेखकों के मन में यह सवाल जरूर उठता है कि आखिर एक किताब लिखकर कितनी कमाई होती है और किसी लेखक को लखपति बनने के लिए अपनी किताब की कितनी प्रतियां बेचनी पड़ती हैं.

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कमाई का पूरा खेल रॉयल्टी पर टिका

पब्लिशिंग इंडस्ट्री के जानकारों के मुताबिक, किसी भी लेखक की कमाई मुख्य रूप से रॉयल्टी पर निर्भर करती है. भारत में किताब छपवाने के दो प्रमुख तरीके हैं- पहला ट्रेडिशनल पब्लिशिंग और दूसरा सेल्फ पब्लिशिंग. दोनों ही तरीकों में लेखक की कमाई का गणित अलग-अलग होता है.

बड़े प्रकाशकों से छपवाने पर कितनी मिलती है रॉयल्टी?

अगर कोई लेखक हार्पर कॉलिंस, पेंगुइन या राजकमल जैसे बड़े और पारंपरिक प्रकाशक के जरिए किताब छपवाता है, तो उसे छपाई और मार्केटिंग पर अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता. इसके बदले प्रकाशक लेखक को किताब की कीमत का करीब 7 से 10 फीसदी हिस्सा रॉयल्टी के रूप में देता है.

हार्डकवर किताबों पर यह दर 10 से 12.5 फीसदी तक हो सकती है. उदाहरण के लिए, यदि आपकी किताब की कीमत 300 रुपये है और आपको 10 फीसदी रॉयल्टी मिलती है, तो हर एक किताब बिकने पर आपकी जेब में 30 रुपये आएंगे. इस हिसाब से 1 लाख रुपये कमाने के लिए आपको कम से कम 3,334 प्रतियां बेचनी होंगी.

सेल्फ पब्लिशिंग में मुनाफा ज्यादा, लेकिन मेहनत भी

आजकल कई नए लेखक अमेजन किंडल, नोशन प्रेस या अन्य प्लेटफॉर्म के जरिए खुद अपनी किताब पब्लिश कर रहे हैं. इसमें किताब की छपाई, एडिटिंग और कवर डिजाइन का खर्च लेखक को खुद उठाना पड़ सकता है. हालांकि, इसमें मुनाफे का प्रतिशत काफी ज्यादा होता है.

सेल्फ पब्लिशिंग में छपाई का खर्च काटने के बाद लेखक को कुल मुनाफे का 50 से 70 फीसदी तक हिस्सा मिल जाता है. मान लीजिए 300 रुपये की किताब पर सारे खर्च काटकर आपको 100 रुपये बचते हैं, तो सिर्फ 1,000 प्रतियां बेचकर ही आप आसानी से लखपति बन सकते हैं. ई-बुक के मामले में तो अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म 70 फीसदी तक रॉयल्टी देते हैं.

यह भी पढ़ें: Children Day 2026: पीएम नेहरू को बच्चे क्यों कहते थे चाचा? जान लें वजह

सोनिया गांधी जैसी मशहूर हस्तियों को मिलता है एडवांस

पब्लिशिंग जगत में मशहूर राजनेताओं, फिल्मी सितारों और बड़े लेखकों का गणित बिल्कुल अलग होता है. उनकी किताबों की बिक्री पहले से तय मानी जाती है. ऐसे में प्रकाशक उन्हें किताब बाजार में आने से पहले ही एडवांस रॉयल्टी के रूप में लाखों या करोड़ों रुपये का भुगतान कर देते हैं. वहीं, एक सामान्य और नए लेखक को भारत में आमतौर पर 5,000 से 10,000 प्रतियां बेचने पर ही बेस्टसेलर की श्रेणी में गिना जाता है.

यह भी पढ़ें: Life On Moon: चांद पर कैसे बसाई जाएगी बस्ती, कहां से आएंगे बिजली-पानी और हवा?

About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:00 AM (IST)
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