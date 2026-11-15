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भारत का Tejas MK1A कितना घातक, दुश्मनों के लिए क्यों है यह काल?

Tejas Mk1A: भारत की एयरफोर्स में अब तेजस Mk1A शामिल होने जा रहा है. आइए जानते हैं इस विमान की खासियत क्या है और यह कितना खतरनाक है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 15 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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  • स्वदेशी-विदेशी हथियारों से लैस, यह वायु रक्षा बढ़ाएगा।

Tejas Mk1A: भारतीय वायु सेना स्वदेशी तेजस Mk1A लड़ाकू विमान की पहली यूनिट प्राप्त करने की तैयारी कर रही है. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायु सेना जनवरी 2027 तक इसकी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए आपसी सहयोग को मजबूत कर रहे हैं. सितंबर 2025 तक 14 इंजन मिल चुके थे. यह विमान 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल लड़ाकू विमान है, जिसे HAL ने भारतीय वायु सेना के लिए विकसित किया है. 

तेजस Mk1A को पुराने हो रहे मिग 21 बेड़े की जगह लेने के लिए डिजाइन किया गया है. इसमें 40 से ज्यादा बड़े तकनीकी अपग्रेड किए गए हैं और एक ही प्लेटफॉर्म में रडार, इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर, ईंधन भरने की सुविधा और हथियारों की क्षमता शामिल हैं. इसका मुख्य उद्देश्य भारत की वायु रक्षा को मजबूत करना और अलग-अलग लड़ाकू अभियानों के लिए आधुनिक स्वदेशी ऑप्शन देना है.

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राडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता 

इस विमान की एक महत्वपूर्ण विशेषता उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन्ड एरे है. इसे लंबी दूरी से दुश्मन के विमान और मिसाइल को ट्रैक करने के लिए डिजाइन किया गया है. ऐसा इसलिए ताकि पायलटों को संभावित खतरों और लक्ष्यों के बारे में जानकारी मिलती रहे. विमान में एक एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर सूट और सेल्फ प्रोटक्शन जैमर भी लगे हैं. यह सिस्टम दुश्मन के रडार को बाधित करने और उनकी मिसाइल प्रणालियों में दखल देने के काम आते हैं.

विमान का छोटा आकार और कार्बन फाइबर कंपोजिट से बनी संरचना इसे रडार से बचाने की क्षमता देती है. इन खासियत की वजह से विमान का पता लगाना मुश्किल हो जाता है. हालांकि यह रडार के लिए पूरी तरह से इनविजिबल नहीं होता है. रडार और इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर सिस्टम मिलकर मिशन के दौरान स्थिति की बेहतर समझ और विमान की सर्वाइवेबिलिटी को बढ़ाते हैं.


भारत का Tejas MK1A कितना घातक, दुश्मनों के लिए क्यों है यह काल?

रफ्तार, फुर्ती और ईंधन भरने की क्षमता 

यह विमान हवा में ही ईंधन भरने की सुविधा से लैस है. इससे यह लंबे वक्त तक हवा में रह सकता है और ईंधन के लिए बेस पर वापस आए बिना लंबी गश्त या फिर लंबी दूरी के मिशन पूरे कर सकता है. इसकी डिजिटल फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल तकनीक विमान को बेहतर तरीके से मोड़ने और कंट्रोल करने में मदद करती है. 

अपने इंजन की बदौलत यह विमान लगभग 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकता है. इसकी फुर्ती इसे करीबी हवाई लड़ाई, जिसे आमतौर पर डॉग फाइटिंग कहा जाता है में सक्षम बनाती है.

हथियार और हमले के ऑप्शन

इस विमान में भारतीय और विदेशी हथियारों को ले जाने के लिए 9 हार्ड पॉइंट हैं. इसकी बियॉन्ड विज़ुअल रेंज मिसाइल ऑप्शन में स्वदेशी अस्त्र के साथ-साथ डर्बी और ASRAAM मिसाइल शामिल हैं. यह हथियार पायलटों को उन हवाई लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम बनाते हैं जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते.

जमीन और समुद्र पर मौजूद लक्ष्य पर हमले के लिए यह विमान लेजर गाइडेड बम और एंटी शिप मिसाइल ले जा सकता है. भविष्य में इसमें ब्रह्मोस और रुद्रम एंटी-रेडिएशन मिसाइल को भी शामिल करने की योजना है. करीबी लड़ाई के लिए इस विमान में 23 एमएम की ट्विन बैरल तोप लगी है.


भारत का Tejas MK1A कितना घातक, दुश्मनों के लिए क्यों है यह काल?

सीमा और वायु सेना में भूमिका 

अपग्रेड और हथियारों की विस्तृत श्रृंखला के बावजूद इस विमान में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट डिजाइन से जुड़ी कुछ सीमा भी है. रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा कहना है कि राफेल और सुखोई जैसे बड़े लड़ाकू विमान की तुलना में यह विमान कॉम्बैट रेडियस के मामले में थोड़ा पीछे है और इसकी कुल पेलोड क्षमता भी कम है. 

इन सीमाओं का मतलब यह नहीं होता कि यह विमान भारतीय वायु सेना के सभी भारी लड़ाकू विमान की जगह नहीं ले सकता. इसके बजाय भारतीय वायु सेना इसका इस्तेमाल बड़े विमान के पूरक के रूप में और हवाई सुरक्षा की पहली पंक्ति के तौर पर करती है. इसकी क्षमता, हथियार और स्वदेशी विकास काफी जरूरी हैं. लेकिन इसकी ऑपरेशनल भूमिका को इसकी रेंज और पेलोड की सीमा को ध्यान में रखकर ही समझा जाना चाहिए.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:48 AM (IST)
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