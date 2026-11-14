Earth Without Sunlight: हम हर रोज सुबह सूरज की पहली किरण के साथ दिन की शुरुआत करते हैं और रात के अंधेरे में सुकून की नींद लेते हैं. दिन और रात का यह चक्र हमारी जिंदगी का इतना सामान्य हिस्सा है कि हम इसके बिना धरती की कल्पना भी नहीं करते. लेकिन जरा सोचिए, अगर पृथ्वी पर कभी अंधेरा ही न हो यानी हमेशा उजाला रहे, या फिर सूरज की रोशनी पूरी तरह गायब हो जाए और सिर्फ अंधेरा ही रहे, तो दुनिया का नजारा कैसा होगा. खगोल विज्ञान और प्रकृति के नियमों के मुताबिक, यह स्थिति बेहद डरावनी और जीवन के अस्तित्व को खत्म करने वाली साबित होगी.

क्या होगा अगर धरती पर सिर्फ उजाला ही रहे?

विज्ञान के अनुसार, धरती के एक हिस्से पर लगातार उजाला और दूसरे पर स्थायी अंधेरा तभी संभव है जब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दे या किसी तारे के साथ टाइडल लॉकिंग की स्थिति में आ जाए. नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक, टाइडल लॉकिंग में किसी ग्रह का एक हिस्सा हमेशा अपने सूरज के सामने रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा हमेशा दूसरी तरफ.

यदि पृथ्वी के जिस हिस्से पर कभी अंधेरा न हो, वहां लगातार धूप पड़ने से तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि नदियां और समुद्र उबलकर भाप बन जाएंगे. भीषण गर्मी के कारण पेड़-पौधे जलकर राख हो जाएंगे और इंसानों समेत किसी भी जीव का वहां जिंदा रहना नामुमकिन हो जाएगा.

अगर दुनिया में सिर्फ अंधेरा ही रह जाए तो क्या होगा?

दूसरी तरफ, यदि पृथ्वी पर कभी उजाला ही न हो यानी सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना बंद हो जाए, तो पूरी दुनिया बर्फ के गोले में बदल जाएगी. सूरज की गर्मी के बिना धरती का तापमान तेजी से गिरकर शून्य से कई डिग्री नीचे चला जाएगा. सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुकने से सभी पेड़-पौधे सूख कर मर जाएंगे.

इसके बाद शाकाहारी जीव और फिर मांसाहारी जीवों के साथ इंसानों के सामने भोजन और ऑक्सीजन का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा. समुद्र की ऊपरी सतह पूरी तरह जम जाएगी और पूरी धरती पर सन्नाटा पसर जाएगा.

इंसानी शरीर और दिमाग पर पड़ेगा गहरा असर

अंधेरे और उजाले का संतुलन बिगड़ने का सीधा असर इंसानों की सर्कैडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक घड़ी पर पड़ता है. हमारा दिमाग अंधेरे में मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाता है, जिससे हमें नींद आती है और शरीर खुद को रिपेयर करता है.

वहीं उजाले में कोर्टिसोल और सेरोटोनिन जैसे हार्मोन सक्रिय होते हैं, जो हमें ऊर्जा देते हैं. यदि अंधेरा या उजाला खत्म हो जाए, तो इंसानों का स्लीप साइकिल पूरी तरह बिगड़ जाएगा. इससे गंभीर मानसिक तनाव, हार्मोनल असंतुलन और हृदय रोग जैसी बीमारियां तेजी से फैलने लगेंगी.

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जीव-जंतुओं और प्रकृति का चक्र भी हो जाएगा ठप

धरती पर मौजूद करोड़ों जीव-जंतु, पक्षी और समुद्री जीव भी दिन और रात के हिसाब से ही अपना जीवन जीते हैं. चमगादड़, उल्लू और कई शिकारी जानवर केवल रात के अंधेरे में ही शिकार करते हैं, जबकि मधुमक्खियां और पक्षी दिन के उजाले में भोजन की तलाश करते हैं.

उजाला या अंधेरा खत्म होने से इन जीवों की प्रजनन क्षमता और जीवन चक्र पूरी तरह नष्ट हो जाएगा. वैज्ञानिकों का मानना है कि दिन और रात के बीच का एक बेहद संकरा हिस्सा, जिसे टर्मिनेटर जोन कहा जाता है, वहां कुछ समय के लिए पानी तरल अवस्था में रह सकता है, लेकिन वहां भी तूफानी हवाओं के कारण जीवन बेहद कठिन होगा.

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