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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGhost vs Demon: भूत और राक्षस में क्या अंतर होता है, क्या दुनिया में सच में है इनका वास?

Ghost vs Demon: भूत और राक्षस में क्या अंतर होता है, क्या दुनिया में सच में है इनका वास?

भूत और राक्षस का जिक्र आपने हमेशा से कहानियों, धार्मिक ग्रंथों, लोककथाओं और फिल्मों में सुना या देखा होगा. कई लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर भूत और राक्षस में अंतर क्या होता है? आइए जानते हैं.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 14 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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इंसान के मन में कई ऐसी चीजों को लेकर जिज्ञासा रहती है, जिनके बारे में उसने सुना तो बहुत है, लेकिन कभी उन्हें अपनी आंखों से नहीं देखा. भूत, प्रेत, आत्मा और राक्षस भी ऐसी ही रहस्यमयी अवधारणाएं हैं. बचपन से ही हम भूतों की कहानियां सुनते आए हैं. कभी सुनसान रास्तों पर भटकती आत्माओं की चर्चा होती है तो कभी जंगलों और पहाड़ों में रहने वाले राक्षसों की.

कई धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और लोककथाओं में भी इनका जिक्र मिलता है. हालांकि अक्सर लोग भूत और राक्षस को एक ही तरह का प्राणी समझ लेते हैं, जबकि धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं में दोनों के बीच काफी अंतर बताया गया है. ऐसे में जानें दोनों के बीच का अंतर और कुछ इनसे जुड़ी जानकारी.

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मृत्यु के बाद भटकने वाली आत्मा

भारतीय धार्मिक मान्यताओं और लोकविश्वासों के अनुसार, भूत को किसी मृत व्यक्ति की आत्मा से जोड़कर देखा जाता है. ऐसी मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व बना रहता है. कुछ लोककथाओं में माना जाता है कि जिन लोगों की मृत्यु असामान्य परिस्थितियों में होती है या जिनकी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है, उनकी आत्मा भटकती है. पूरानी कई कहानियों में प्रेत और भूत का भी उल्लेख मिलता है. प्रेत योनि को मृत्यु के बाद की एक अवस्था के रूप में बताया जाता है. हालांकि अलग-अलग धार्मिक परंपराओं और क्षेत्रों में इनकी परिभाषा अलग-अलग होती है. लोककथाओं में भूतों को अक्सर अदृश्य रहने, अचानक दिखाई देने और सुनसान जगहों पर मौजूद रहने वाली आत्माओं के रूप में बताया जाता है. कई कहानियों में इन्हें डरावना बताया गया है, लेकिन कुछ मान्यताओं में इन्हें नुकसान न पहुंचाने वाली आत्माएं भी माना जाता है.

राक्षस होते हैं भूतों से अलग हैं

राक्षसों का उल्लेख भारतीय पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों में मिलता है. इन्हें सामान्य तौर पर अलौकिक शक्तियों वाले ऐसे प्राणियों के रूप में दर्शाया गया है, जो मनुष्यों से अलग होते हैं. रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों में राक्षसों के कई प्रसंग मिलते हैं. रामायण में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जैसे पात्रों का संबंध राक्षस कुल से बताया गया है. हालांकि इन सभी के स्वभाव और विचार एक जैसे नहीं थे. रावण को अहंकार और अधर्म का प्रतीक माना जाता है, जबकि विभीषण ने धर्म का साथ दिया था. इससे स्पष्ट होता है कि पौराणिक कथाओं में हर राक्षस को एक जैसा बुरा नहीं बताया गया है. भूत और राक्षस के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी उत्पत्ति को लेकर है. भूत को आमतौर पर मृत व्यक्ति की आत्मा माना जाता है, जबकि राक्षसों को पौराणिक कथाओं में एक अलग प्रकार के प्राणी या जाति के रूप में प्रस्तुत किया गया है. यानी दोनों की अवधारणा और उनसे जुड़ी मान्यताएं अलग हैं.

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भूत और राक्षसों का जिक्र सिर्फ भारत में ही नहीं मिलता

दुनिया के अलग-अलग देशों और सभ्यताओं में भूत-प्रेत और डरावने अलौकिक प्राणियों की कहानियां प्रचलित हैं. जापान में भूतों को युरेई कहा जाता है. वहां की लोककथाओं में इन्हें ऐसी आत्माओं के रूप में बताया जाता है, जिनकी मृत्यु के बाद कोई इच्छा अधूरी रह गई हो. वहीं, पश्चिमी देशों में घोस्ट की अवधारणा काफी लोकप्रिय है. इसी तरह पश्चिम एशिया की लोककथाओं में जिन्न का उल्लेख मिलता है. इन्हें इंसानों से अलग एक अदृश्य प्राणी माना जाता है. हालांकि जिन्न और राक्षस एक ही चीज नहीं हैं. अलग-अलग संस्कृतियों में इनकी पहचान और स्वरूप अलग-अलग हैं.

क्या सच में दुनिया में इनका वास है?

दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में लोग भूत-प्रेत और राक्षसों से जुड़े अनुभवों के दावे करते हैं. वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में इनके अस्तित्व को अलग-अलग तरीके से समझाया जाता है. लेकिन साइंटिफिकली देखें तो अब तक ऐसा कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है, जिससे यह साबित हो सके कि भूत या राक्षस वास्तव में दुनिया में मौजूद हैं. इसलिए इनके अस्तित्व को फिलहाल आस्था, पौराणिक कथाओं और लोकविश्वासों से जुड़ा विषय ही माना जाता है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल एबीपी लाइव में कंटेंट राइटर हैं. ये यहां पर जीके सेक्शन की जिम्मेदारियां संभाल रही हैं. पिछले 7 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत निधि पाल ने इससे पहले अमर उजाला डिजिटल, न्यूज 24, ईटीवी भारत हैदराबाद जैसे बड़े संस्थानों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है.

पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो उन्होंने आईआईएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लखनऊ से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है.
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Published at : 14 Nov 2026 08:40 PM (IST)
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