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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCNG Price Hike: मुंबईकरों को फिर महंगी CNG का झटका, रिक्शा-टैक्सी और आम लोगों की जेब पर बोझ

CNG Price Hike: मुंबईकरों को फिर महंगी CNG का झटका, रिक्शा-टैक्सी और आम लोगों की जेब पर बोझ

मुंबई में 14 नवंबर की आधी रात से CNG के दाम 1.50 रुपये बढ़कर 91.50 रुपये प्रति किलो हो गए हैं. महानगर गैस लिमिटेड ने अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस की बढ़ती कीमतों और तनाव को इसका कारण बताया है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 15 Nov 2026 08:45 AM (IST)
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Mumbai CNG Price Hike: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं और आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है. मुंबईकरों को यह झटका 14 नवंबरी की आधी रात से लगा है, जबसे सीएनजी की नई कीमतें लागू की गईं. इस बार सीएनजी की कीमत 1.50 रुपये बढ़ाई गई है, जिससे ताजा दाम 91.50 रुपये प्रति केजी हो गया है.

एबीपी न्यूज ने मुंबई के लोगों से बातचीत की जिसमें उन्होंने बढ़े कीमतों की वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया. मुंबई और आस-पास के इलाकों में गाड़ी चलाने वालों को महंगाई की एक और मार पड़ी है. महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमत 1.50 रुपये प्रति केजी बढ़ा दिए हैं. 

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इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़े CNG के दाम

महानगर गैस ने स्पष्ट किया है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इंटरनेशनल हालात और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, घरेलू गैस सप्लाई में कमी और विदेशों से महंगी दरों पर गैस इंपोर्ट करने की वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं. यह कीमत बढ़ोतरी खास तौर पर CNG के लिए जरूरी गैस की कीमत बढ़ने की वजह से की गई है.

रिक्शा-ऑटो चालक को होगी ज्यादा परेशानी

कंपनी ने कहा कि गैस खरीदने की बढ़ती लागत को कुछ हद तक कवर करने और ग्राहकों को CNG की सप्लाई जारी रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी है. बार-बार दाम बढ़ने से CNG से चलने वाले रिक्शा, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ी मालिकों की जेब पर अब और ज्यादा बोझ पड़ेगा. साथ ही, फ्यूल की कीमतें बढ़ने से ऑटो-रिक्शा आदि का किराया बढ़ने की भी आशंका है. 

यह भी पढ़ें: मुंबई की 11 हजार वर्ग मीटर जमीन 60 साल के लीज पर देगी BMC, यह है प्लान

 

About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 15 Nov 2026 08:34 AM (IST)
Tags :
CNG MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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