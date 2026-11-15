Mumbai CNG Price Hike: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में एक बार फिर से CNG के दाम बढ़ा दिए गए हैं और आम लोगों की जेब पर भारी असर पड़ रहा है. मुंबईकरों को यह झटका 14 नवंबरी की आधी रात से लगा है, जबसे सीएनजी की नई कीमतें लागू की गईं. इस बार सीएनजी की कीमत 1.50 रुपये बढ़ाई गई है, जिससे ताजा दाम 91.50 रुपये प्रति केजी हो गया है.

एबीपी न्यूज ने मुंबई के लोगों से बातचीत की जिसमें उन्होंने बढ़े कीमतों की वजह से होने वाली परेशानियों के बारे में बताया. मुंबई और आस-पास के इलाकों में गाड़ी चलाने वालों को महंगाई की एक और मार पड़ी है. महानगर गैस लिमिटेड ने CNG की कीमत 1.50 रुपये प्रति केजी बढ़ा दिए हैं.

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इंटरनेशनल मार्केट की वजह से बढ़े CNG के दाम

महानगर गैस ने स्पष्ट किया है कि CNG की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण इंटरनेशनल हालात और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी है. मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव, घरेलू गैस सप्लाई में कमी और विदेशों से महंगी दरों पर गैस इंपोर्ट करने की वजह से कंपनी के खर्चे बढ़ गए हैं. यह कीमत बढ़ोतरी खास तौर पर CNG के लिए जरूरी गैस की कीमत बढ़ने की वजह से की गई है.

रिक्शा-ऑटो चालक को होगी ज्यादा परेशानी

कंपनी ने कहा कि गैस खरीदने की बढ़ती लागत को कुछ हद तक कवर करने और ग्राहकों को CNG की सप्लाई जारी रखने के लिए कीमतों में बढ़ोतरी जरूरी है. बार-बार दाम बढ़ने से CNG से चलने वाले रिक्शा, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ी मालिकों की जेब पर अब और ज्यादा बोझ पड़ेगा. साथ ही, फ्यूल की कीमतें बढ़ने से ऑटो-रिक्शा आदि का किराया बढ़ने की भी आशंका है.

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