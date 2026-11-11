Chhath Puja 2026: लोक आस्था का महापर्व छठ अपनी शुद्धता, कठोर नियमों और पारंपरिक रीति-रिवाजों के लिए जाना जाता है. बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाए जाने वाले इस चार दिवसीय पर्व में ठेकुआ का विशेष महत्व है. बांस के सूप में मौसमी फलों और गन्ने के साथ सजाया जाने वाला यह पकवान छठ पूजा का मुख्य महाप्रसाद माना जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठेकुआ का इतिहास हजारों साल पुराना है और यह छठ की सबसे खास मिठाई कैसे बना.

वैदिक काल से जुड़ा है इस पकवान का नाता

ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, ठेकुआ कोई आधुनिक मिठाई नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें ऋग्वैदिक काल तक जाती हैं. करीब 3,700 साल पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में अपूप नाम के एक पारंपरिक पकवान का जिक्र मिलता है. उस दौर में इसे जौ या गेहूं के आटे में गुड़ और घी मिलाकर बनाया जाता था. समय के साथ यही पकवान देश के अलग-अलग हिस्सों में स्थानीय रूप में ढलता गया. बिहार और पूर्वांचल में इसे ठेकुआ के नाम से पहचान मिली. कई ग्रामीण इलाकों में इसे खजूरिया, ठोकवा या टिकरी भी कहा जाता है.

सांचे पर ठोकने की कला से मिला नाम

ठेकुआ के नाम के पीछे इसे तैयार करने का पारंपरिक तरीका छिपा है. इसे बनाने के लिए गेहूं के आटे में गुड़ या चीनी, शुद्ध घी, सौंफ, इलायची और सूखा नारियल मिलाकर सख्त गूंथा जाता है. इसके बाद आटे की छोटी लोइयों को लकड़ी के नक्काशीदार सांचे पर रखकर हथेली से दबाया या ठोका जाता है, जिससे इस पर पत्तियों या फूलों की आकृति उभर आती है. स्थानीय बोली में दबाने की इस क्रिया को ठोकना कहा जाता है, और इसी वजह से इस पकवान का नाम ठेकुआ पड़ा.

क्यों बना छठ पूजा का अनिवार्य हिस्सा?

छठ पर्व में स्वच्छता और सात्विकता का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाता है. प्राचीन समय में जब यातायात और भोजन को सुरक्षित रखने के आधुनिक साधन मौजूद नहीं थे, तब लंबी यात्राओं और त्योहारों के लिए ऐसे भोजन की आवश्यकता होती थी जो जल्दी खराब न हो. ठेकुआ बनाने में दूध या पानी जैसी चीजों का इस्तेमाल बेहद सीमित होता है और इसे शुद्ध घी में तला जाता है. यही वजह है कि यह हफ्तों तक खराब नहीं होता. इस विशेषता के कारण इसे छठ के कठिन व्रत के दौरान प्रसाद के रूप में सबसे उपयुक्त माना गया.

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शुद्धता के कड़े नियमों के बीच होता है तैयार

छठ का व्रत कार्तिक और चैत्र मास में पड़ता है, जो मौसम में बदलाव का समय होता है. इस दौरान गुड़, घी और गेहूं से बना ठेकुआ शरीर को तुरंत ऊर्जा और गर्मी प्रदान करता है. छठ के मौके पर इसे बनाने के लिए विशेष पवित्रता बरती जाती है. व्रती महिलाएं घर पर गेहूं धोकर और सुखाकर खुद आटा तैयार करती हैं. इसके बाद मिट्टी के नए चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर ठेकुआ बनाया जाता है. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा ने ठेकुआ को सिर्फ एक व्यंजन नहीं, बल्कि छठ महापर्व की पहचान बना दिया है.

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