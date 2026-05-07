दूसरे देशों में क्यों तैनात रहती है अमेरिकी सेना, जानें वहां किसकी करती है रक्षा

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom अमेरिकी सेना दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में तैनात है।

यह 'फॉरवर्ड प्रेजेंस' रणनीति खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया के लिए है।

सहयोगी देशों की सुरक्षा, परमाणु कवच, व्यापार मार्ग रक्षा प्रमुख कारण हैं।

संकट के समय विदेशी ठिकानों से त्वरित सैन्य कार्रवाई संभव होती है।

US Military: दूसरे देशों में अमेरिका की सेना की मौजूदगी लंबे समय से दुनिया की भूराजनीति की पहचान रही है. यूरोप और एशिया से लेकर मिडल ईस्ट और अफ्रीका तक अमेरिकी सैनिक दुनिया भर के 80 से ज्यादा देशों में तैनात हैं. हाल ही में जर्मनी में तैनात हजारों सैनिकों के अमेरिका लौटने की खबरों के बाद इस बारे में चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है. आइए जानते हैं कि अमेरिका अपनी सेना को इतने सारे देशों में क्यों फैला कर रखता है और यह सेना असल में किसकी रक्षा करती है.

दूसरे देशों में सेना तैनात

अमेरिकी सेना की दुनिया भर में तैनाती एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है. इसे फॉरवर्ड प्रेजेंस कहा जाता है. अमेरिकी सीमा के पास खतरों के पैदा होने का इंतजार करने के बजाय इस रणनीति का मकसद पहले से ही सैनिकों को अहम इलाकों के पास तैनात रखना है. इससे अमेरिका दुनिया में कहीं भी होने वाले युद्ध, संकट या फिर सुरक्षा खतरों पर तेजी से प्रतिक्रिया दे पाता है. ये विदेशी ठिकाने कोई अस्थायी कैंप नहीं हैं. ये एक लंबे समय से चले आ रहे सैन्य नेटवर्क का हिस्सा हैं.

सहयोगी देश और रणनीतिक साझेदारों की सुरक्षा

दूसरे देशों में अमेरिकी सेना तैनात करने की सबसे बड़ी वजह सहयोगी देशों की सुरक्षा करना है. जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश अमरीकी सेना को अपने यहां इस वजह से जगह देते हैं क्योंकि उन्हें उत्तर कोरिया और चीन के बढ़ते प्रभाव से जुड़े क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे महसूस होते हैं.

यूरोप में अमेरिकी सैन्य ठिकाने नाटो के सहयोगी देशों को मदद देते हैं. साथ ही रूस से होने वाले संभावित खतरों के खिलाफ एक रुकावट का काम करते हैं.

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परमाणु सुरक्षा कवच

एक और अहम पहलू अमेरिका का न्यूक्लियर अंब्रेला है. इस व्यवस्था के तहत अमेरिका अपने सहयोगी देशों को परमाणु सुरक्षा देता है. इससे दुश्मन देश अमेरिका के सहयोगियों पर हमला करने से हिचकते हैं. साथ ही उन सहयोगी देशों पर भी अपनी खुद की बड़ी सेना या फिर परमाणु कार्यक्रम बनाने का दबाव कम हो जाता है.

संकट के समय तेजी से प्रतिक्रिया

दूसरे देशों में पहले से ही सैनिक तैनात होने की वजह से अमेरिका आपातकाल के समय काफी तेजी से प्रतिक्रिया दे पाता है. अमेरिका की मुख्य भूमि से सेना भेजने के बजाय पास के ठिकाने से तुरंत सैनिक, विमान और सैन्य साजो सामान मुहैया करा सकते हैं.

व्यापार मार्गों की सुरक्षा

सैन्य तैनाती का मतलब सिर्फ रक्षा करना नहीं है बल्कि यह अर्थव्यवस्था से भी जुड़ा हुआ है. वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुरक्षित शिपिंग मार्ग, तेल मार्ग और अंतरराष्ट्रीय व्यापार नेटवर्क पर निर्भर करती है. रणनीतिक क्षेत्र में खासतौर से समुद्री मार्ग और ऊर्जा गलियारे के पास अपनी सैन्य उपस्थिति को बनाए रखकर अमेरिका का उद्देश्य वैश्विक व्यापार प्रवाह के साथ-साथ अपने खुद के आर्थिक हित, निवेश और विदेशों में रहने वाले अपने नागरिकों की रक्षा करना है.

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