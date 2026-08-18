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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTobacco Consumption in India: किस राज्य में सबसे ज्यादा खाया जाता है तंबाकू, कहां सबसे कम डिमांड?

Tobacco Consumption in India: किस राज्य में सबसे ज्यादा खाया जाता है तंबाकू, कहां सबसे कम डिमांड?

Tobacco Consumption in India: NFHS रिपोर्ट के आंकड़ों में पूर्वोत्तर राज्यों में तंबाकू सेवन ज्यादा पाया गया है, जबकि पंजाब में इसकी दर सबसे कम दर्ज की गई है.

Written By : संजना सिंह |  Updated at : 18 Aug 2026 07:20 AM (IST)
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Tobacco Consumption in India: तंबाकू का सेवन भारत में एक बड़ी स्वास्थ्य समस्या मानी जाती है. कहीं लोग सिगरेट-बीड़ी के जरिए धुएं वाला तंबाकू लेते हैं, तो कहीं गुटखा, खैनी और जर्दा जैसी चीजों के जरिए बिना धुएं वाला तंबाकू खाया जाता है. लेकिन देश के अलग-अलग राज्यों में इसकी आदत एक जैसी नहीं है. कुछ राज्यों में तंबाकू खाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, तो वहीं कुछ राज्यों ने इस आदत पर काफी हद तक काबू पा लिया है. सरकार के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS की रिपोर्ट में इस बारे में साफ आंकड़े सामने आए हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी कि किस राज्य में तंबाकू सबसे ज्यादा खाया जाता है और कहां इसकी मांग सबसे कम है.

पूर्वोत्तर के राज्यों में सबसे ज्यादा तंबाकू का सेवन

NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार, तंबाकू सेवन के मामले में देश के पूर्वोत्तर राज्य सबसे आगे हैं. मिजोरम में तंबाकू खाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, यहां करीब 72.9 प्रतिशत पुरुष और 61.6 प्रतिशत महिलाएं किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन करते हैं. इसके बाद त्रिपुरा का नंबर आता है, जहां करीब 56.9 प्रतिशत पुरुष और 50.4 प्रतिशत महिलाएं तंबाकू खाती हैं.

खास बात यह है कि इन दोनों राज्यों में सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाओं में भी तंबाकू खाने की आदत बहुत ज्यादा देखी गई है, जो देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफी अलग है. इसके अलावा मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी तंबाकू सेवन की दर काफी ऊंची पाई गई है. जानकारों का मानना है कि इन इलाकों में परंपरा और सामाजिक स्वीकृति की वजह से भी तंबाकू खाने की आदत ज्यादा फैली हुई है.

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पंजाब में सबसे कम है तंबाकू की डिमांड

वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें कि किस राज्य में तंबाकू सबसे कम खाया जाता है, तो इसमें पंजाब का नाम सबसे ऊपर आता है. हाल ही में आई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 यानी NFHS-6 की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब में तंबाकू सेवन की दर देश में सबसे कम पाई गई है.

रिपोर्ट के अनुसार पंजाब में 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के पुरुषों में तंबाकू सेवन की दर सिर्फ 13.9 प्रतिशत है, जबकि देश का औसत आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा है. वहीं महिलाओं में यह आंकड़ा और भी कम, सिर्फ 0.5 प्रतिशत के आसपास है. पंजाब सरकार का कहना है कि सख्त तंबाकू विरोधी नियमों, कड़ी कार्रवाई और लोगों की जागरूकता की वजह से राज्य में यह बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है.

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About the author संजना सिंह

संजना सिंह वाराणसी की रहने वाली हैं और उन्होंने पत्रकारिता एवं जनसंचार में मास्टर्स की पढ़ाई Galgotias University से और बैचलर्स की पढ़ाई महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी से की है. उन्हें कंटेंट राइटिंग के साथ-साथ न्यूज एंकरिंग, वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का भी अनुभव है. वह आसान, रोचक और लोगों से जुड़ी भाषा में कंटेंट और खबरें लिखने में रुचि रखती हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 07:20 AM (IST)
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