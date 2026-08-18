पाकिस्तान में कितने का मिलता है प्लेटफॉर्म टिकट, भारत से ज्यादा या कम?

Pakistan Platform Ticket Price: भारत में रेल्वे प्लेटफॉर्म टिकट आमतौर पर 10 रुपये में मिल जाता है. लेकिन क्या आप जानते है कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में यह प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत कितनी है. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने के लिए दोनों देशों में टिकट लेना अनिवार्य होता है. भारत और पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क की जड़ें भले ही एक हों, लेकिन वर्तमान में इनके नियमों, व्यवस्थाओं और कीमतों में जमीन-आसमान का अंतर आ चुका है. आइए जानते है कि पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत क्या है?

पाकिस्तान में सीधे 20 से 50 रुपये हुई कीमत

पाकिस्तान रेल्वे इस समय अपने इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट और महंगाई के दौर से गुजर रहा है. इसी वित्तीय घाटे की भरपाई करने और स्टेशनों पर बेवजह होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पाकिस्तान रेलवे ने कुछ समय पहले एक बड़ा कदम उठाया था. इसके तहत सभी प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतों को 20 पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर सीधे 50 पाकिस्तानी रुपये कर दिया गया था.

यदि दोनों देशों की करेंसी के वैल्यू को हटाकर सिर्फ नंबर के तौर पर तुलना करें, तो भारत का टिकट जहां सिर्फ 10 रुपये का है, वहीं पाकिस्तान में यह 50 रुपये का है, यानी पूरे पांच गुना का अंतर. आमतौर पर वहां प्लेटफॉर्म टिकट 20 से 30 रुपये तक रहता है. लेकिन व्यस्त रेल्वे स्टेशनों पर भीड़ कम करने लिए इसे 50 रुपये तक कर दिया जाता है.

करेंसी वैल्यू के हिसाब से पाकिस्तान महंगा

अक्सर लोगों के मन में यह विचार आता है कि पाकिस्तानी रुपया, भारतीय रुपये की तुलना में काफी कमजोर है, इसलिए वहां संख्या बड़ी होती है. लेकिन अगर हम अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज रेट के लिहाज से करेंसी कनवर्ट करके भी देखें, तो भी पाकिस्तान में प्लेटफॉर्म टिकट महंगा है.

मौजूदा समय में भारत का 1 रुपया, पाकिस्तान के लगभग 3.30 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है. इस हिसाब से अगर पाकिस्तान के 50 रुपये को भारतीय करेंसी में बदला जाए, तो यह लगभग 15 भारतीय रुपये के बराबर बैठता है. यानी वैल्यू के मामले में भी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म टिकट भारत के 10 रुपये वाले सामान्य टिकट से करीब 50% अधिक महंगा है.

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सुविधाओं के नाम पर एक्स्ट्रा चार्ज

पाकिस्तान में केवल प्लेटफॉर्म टिकट ही महंगा नहीं हुआ है, बल्कि रेलवे स्टेशनों के निजीकरण के बाद आम जनता की जेब पर और बोझ बढ़ गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रावलपिंडी जैसे बड़े रेलवे डिवीजनों में प्लेटफॉर्म टिकटिंग प्रणाली को निजी कंपनियों को सौंपने के साथ-साथ वहां के वेटिंग रूम और शौचालय सुविधाओं का इस्तेमाल करने की फीस भी बढ़ा दी गई है. जिसके चलते वहां के स्थानीय लोग भी रेलवे की इस महंगाई से बेहद परेशान हैं.

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