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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTamil Nadu Politics: क्या विजय को साइड करके DMK-AIADMK बना सकते हैं सरकार? जान लें पूरा सियासी गणित

Tamil Nadu Politics: क्या विजय को साइड करके DMK-AIADMK बना सकते हैं सरकार? जान लें पूरा सियासी गणित

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु में विजय की टीवीके पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. लेकिन पार्टी को सरकार बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. आइए जानते हैं पूरी जानकारी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 07 May 2026 02:44 PM (IST)
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  • अभिनेता विजय की पार्टी को 108 सीटें मिलीं।
  • सरकार गठन हेतु 118 सीटों का बहुमत चाहिए।
  • DMK और AIADMK मिलकर बहुमत पा सकते हैं।
  • राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण गठबंधन मुश्किल है।

Tamil Nadu Politics: तमिलनाडु की राजनीति में काफी उथल-पुथल चल रही है. दरअसल विधानसभा चुनाव के नतीजे से किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाई. अभिनेता से राजनेता बने विजय और उनकी पार्टी टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी. हालांकि इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद भी पार्टी अभी भी सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से पीछे है. इसने अब जोरदार अटकलों को जन्म दे दिया है कि क्या लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी रहे DMK और AIADMK विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए हाथ मिला सकते हैं? आइए जानते हैं.

विजय की बहुमत की समस्या 

नतीजे के बाद विजय ने कथित तौर पर राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया. हालांकि राज्यपाल ने उनसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन साबित करने के लिए 118 विधायकों के हस्ताक्षर पेश करने को कहा. दूसरी मुलाकात के दौरान भी वही शर्त दोहराई गई. फिलहाल टीवीके के पास 108 सीटें हैं. यह पार्टी को बहुमत के लिए जरूरी संख्या, यानी 118, से 10 सीटें पीछे रखती है.

मौजूदा गठबंधन के आंकड़े 

DMK की लीडरशिप वाले गठबंधन के पास फिलहाल लगभग 73 सीटें हैं. दूसरी तरफ AIADMK की लीडरशिप वाले गठबंधन के पास लगभग 53 सीटें हैं. अलग-अलग तौर पर कोई भी गुट टीवीके की स्थिति को चुनौती नहीं दे सकता. लेकिन अगर दोनों मिल जाएं तो आंकड़े एक अलग ही कहानी बयां करते हैं.

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क्या DMK-AIADMK सरकार बना सकते हैं? 

गणितीय रूप से दोनों गठबंधन मिलकर सरकार बना सकते हैं. अगर DMK गठबंधन 73 सीटों के साथ AIADMK गठबंधन की 53 सीटों की ताकत से मिल जाता है तो उनके पास लगभग 126 सीटें हो जाएंगी. यह 118 सीटों के बहुमत के आंकड़े से काफी ज्यादा है. 

हालांकि राजनीति शायद ही कभी सिर्फ अंकों का खेल होती है. इसमें सबसे बड़ी परेशानी वैचारिक और राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता है. DMK और AIADMK लगभग 5 दशकों से एक दूसरे के कट्टर विरोधी रहे हैं और उन्होंने अपनी पहचान एक दूसरे का विरोध करने के आधार पर ही बनाई है. 

इसी के साथ कांग्रेस DMK गठबंधन का हिस्सा है और बीजेपी एनडीए के जरिए AIADMK के साथ गठबंधन में है. इन पार्टियों को एक गठबंधन में लाने से बड़े राजनीतिक विरोधाभास पैदा हो जाएंगे. 

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क्या कोई संभावना है?

अगर AIADMK बीजेपी और पीएमके से अलग हो जाती है तो भी उसके पास अपनी 47 सीटें बचेंगी. DMK गठबंधन की 73 सीटों को मिलाकर कुल सीट 120 हो जाएंगी. यह बहुमत के आंकड़े को पार करने के लिए काफी है. ऐसी स्थिति में टीवीके के सबसे बड़ी अकेली पार्टी होने के बावजूद विजय के लिए सत्ता तक पहुंचने का रास्ता काफी मुश्किल हो जाएगा.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 07 May 2026 02:44 PM (IST)
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