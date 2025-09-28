हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBihar Monthly Income: एक महीने में कितने रुपये कमाता है बिहार? जान लें अपने राज्य की पूरी कमाई

Bihar Monthly Income: एक महीने में कितने रुपये कमाता है बिहार? जान लें अपने राज्य की पूरी कमाई

Bihar Monthly Income: बिहार धीरे-धीरे अपनी आर्थिक और वित्तीय स्थिति में सुधार ला रहा है. आज हम बात करेंगे यहां की मासिक आय की. तो आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

Bihar Monthly Income: बिहार जो एक समृद्ध संस्कृति और विरासत वाला राज्य है पिछले कुछ सालों में अपनी आर्थिक और वित्तीय स्थिति में धीरे-धीरे सुधार देख रहा है. इसे भारत के कुछ आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों में से एक माना जाता है लेकिन लगातार किए जा रहे हैं सुधारों की वजह से यहां की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं. आज हम बात करेंगे कि यह राज्य एक महीने में कितनी कमाई करता है. लेकिन उससे पहले जानते हैं यहां की अर्थव्यवस्था के बारे में.

बिहार की अर्थव्यवस्था

यहां की अर्थव्यवस्था ज्यादातर कृषि पर निर्भर है. चावल और गेहूं जैसी फसलें राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम कर रही हैं. इसी के साथ सेवा क्षेत्र में भी राज्य में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. कपड़ा और लघु उद्योग यहां लगातार विस्तार कर रहे हैं.

बिहार का मासिक राजस्व

अगर मार्च 2025 तक की बात करें तो बिहार की कुल राजस्व प्राप्ति लगभग 2.27 लाख करोड़ रुपए थी. यह आंकड़ा राज्य सरकार द्वारा टैक्स, शुल्क, फीस और बाकी राजस्व सहित अलग-अलग जरिए से अर्जित कुल आय को दर्शाता है.

औसत मासिक राजस्व की गणना की जाए तो सालाना प्राप्तियों को 12 महीना से विभाजित किया जाता है. इससे एक अनुमानित मासिक आय लगभग 18,900 करोड़ रुपए प्रति महीने निकल कर आती है. हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि मौसमी आर्थिक गतिविधियों, टैक्स कलेक्शन चक्र और बाकी चीजें मासिक राजस्व को बदल सकती हैं.

प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

हालांकि अभी तक बिहार आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन अब इसे गतिशील राज्यों में गिना जा सकता है. बिहार में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. 2015-16 और 2021-22 के बीच प्रति व्यक्ति आय में 8.45% का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट देखने को मिला है. इसी के साथ बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2023-24 में वर्तमान मूल्य पर 14.4% की दर से बढ़ रहा था.

बिहार सरकार द्वारा 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है. इसमें सबसे ज्यादा अहमियत शिक्षा को ही दी गई है. इतना ही नहीं बल्कि 2024 25 के आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक बिहार ने 14.47% की दर से भारत में दूसरी सबसे ज्यादा विकास दर्ज की है. बिहार का मासिक राजस्व लगभग 18,900 करोड़ रुपए है. कई चुनौतियों के बावजूद भी राज्य वित्तीय सुधार, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और कृषि विकास को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है. धीरे-धीरे यहां की आर्थिक स्थिति मजबूत होती जा रही है. इसके बाद आर्थिक गतिविधियों में काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिल सकता है और बिहार को समृद्धि की तरफ ले जा सकता है.

यह भी पढ़ें: कितने रुपये की है पानी की सबसे महंगी बोतल, इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Monthly Income Bihar Revenue State Earnings
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
Advertisement

वीडियोज

IPO Alert: Manas Polymers & Energies Ltd IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
रिश्तेदार की मौत के बाद Nominee Accounts बंद करना हुआ आसान! RBI ने बनाए नए सख्त नियम| Paisa Live
IPO Alert: Jinkushal Industries Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band | Paisa Live
BSNL का स्वदेशी 4G launch | मोदी जी ने दिखाई हरी झंडी | 5G और 6G भी जल्द!| Paisa Live
Hospital Brawl: महिला Doctor और ASHA Worker में मारपीट, Video Viral
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Exclusive: ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
ऑपरेशन सिंदूर के साढ़े चार महीने बाद बहावलपुर लौटा मसूद अजहर, मस्जिद उस्मान ओ अली में लगाया मजमा, फिर उगला जहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
यूपी में बनेगा सबसे महंगा लिंक एक्सप्रेस वे, 1 किलोमीटर पर 83 करोड़ खर्च! इस जिले को सीधा लाभ
क्रिकेट
Ind Vs Pak: अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी को लेकर ये क्या बोल गए अफरीदी और यूसुफ, जान लीजिए
बॉलीवुड
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
रवीना टंडन की बेटी राशा की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, बैकलेस ड्रेस में ढाया कहर, फैंस बोले- बार्बी डॉल लग रही
ऑटो
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
नई नवेली Maruti Victoris या पॉपुलर Hyundai Creta, किस गाड़ी को खरीदना है ज्यादा बेहतर?
इंडिया
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
'हमारा एक पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है...', UN में एस जयशंकर ने पाकिस्तान को जमकर लगाई लताड़
ट्रेंडिंग
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
BMW के 70 लीटर टैंक में डाल दिया 76 लीटर फ्यूल, पेट्रोल पंप का कारनामा देख कोमा में गए यूजर्स
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट, मुंबई और पास के जिलों में बन सकती है बाढ़ जैसी स्थिति!
ENT LIVE
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
दिलजीत दोसांझ ने 'अमर सिंह चमकीला' के लिए 2025 अंतर्राष्ट्रीय एमी नामांकन अर्जित किया
ENT LIVE
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
आर्यन खान की 'द बैड्स आफ बालीवुड' के खिलाफ समीर वानखेड़े का ₹2 करोड़ का मानहानि का मुकदमा अदालत ने खारिज कर दिया
ENT LIVE
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर उनका बचपन करियर का सफर और बहुत कुछ
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
Embed widget