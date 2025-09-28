हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWorld's Expensive Water: कितने रुपये की है पानी की सबसे महंगी बोतल, इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों?

World's Expensive Water: दुनिया में पानी की कितनी जरूरत है यह सभी जानते हैं. लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल के बारे में. तो आइए जानते हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 28 Sep 2025 11:29 AM (IST)
Preferred Sources

World's Expensive Water: पानी सभी जीव जंतुओं के जीवन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है. यह प्रकृति का दिया सबसे बड़ा उपहार है. लेकिन आज के समय में प्रदूषण की वजह से साफ पीने का पानी मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है. यही वजह है कि समय के साथ-साथ यह एक लग्जरी आइटम बनता जा रहा है. इंसान का शरीर भी लगभग 60% पानी से ही बना है. इससे साफ जाहिर होता है कि मानव शरीर के लिए पानी कितना जरूरी है. नल के पानी की तुलना में बोतल वाला पानी पहले से ही महंगा है. लेकिन आज हम बात करेंगे उस पानी की बोतल के बारे में जिसका नाम दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतलों में सबसे ऊपर आता है. इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि आप उससे एक अच्छा खासा अपार्टमेंट खरीद सकते हैं.

दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल

दुनिया की सबसे महंगी पानी की बोतल का नाम एक्वा डि क्रिस्टाल्लो ट्रिब्यूटो ए मॉडिग्लियानी है. 750 एमएल की इस बोतल की कीमत लगभग $60,000 (50 लाख रुपए) है. दरअसल यह कोई आम मिनरल वाटर नहीं है. इस बोतल को दुनिया के मशहूर लग्जरी बोतल डिजाइनर फर्नांडो अल्टामिरानो ने डिजाइन किया था. इसे इटालियन कलाकार अमेंडियो क्लेमेंटे मॉडिग्लियानी को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया गया था.

यह बोतल 24 कैरेट सोने से बनी है और यह पानी की बोतल होने के साथ-साथ कला का एक खास नमूना भी है. आपको बता दें कि इसमें इस्तेमाल किया गया पानी तीन खास जगह से आता है. फिजी और फ्रांस के प्राकृतिक झरने और आइसलैंड का ग्लेशियर. इसी वजह से यह पानी काफी शुद्ध और खास है. इतना ही नहीं बल्कि इस पानी को और भी लग्जरी बनाने के लिए इसमें 24 कैरेट गोल्ड का डस्ट मिलाया गया है.

एक लग्जरियस ब्रांड

एक्वा डि क्रिस्टाल्लो सिर्फ एक महंगी बोतल ही नहीं है बल्कि यह एक ब्रांड है जो कई तरह की लग्जरी पानी की बोतल बेचता है. इसकी सबसे सस्ती पानी की बोतल की कीमत लगभग ₹21,355 है. पानी जैसी प्राकृतिक और जरूरी चीज की इतनी ज्यादा कीमत इस बात की तरफ संकेत करती है कि कैसे कोई आम चीज भी एक लग्जरी का प्रतीक बन सकती है. जहां ज्यादातर लोग पानी पर इतनी कीमत खर्च करने से कतराएंगे वहीं कलेक्टर्स और अरबपति लोगों के लिए यह बोतल कला और धन का प्रतीक होगी.

इतनी ज्यादा कीमत वाली पानी की बोतल यह दर्शाती है कि कैसे सबसे जरूरी चीज भी एक स्टेटस सिंबल बन सकती है. यह पानी की बोतल लग्जरी के साथ-साथ अमीरी और हाई स्टेटस का एक प्रतीक है. इसके पानी की हर बूंद शुद्धता और सोने की चमक से भरी हुई है.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 28 Sep 2025 11:29 AM (IST)
Expensive Water Luxury Water Acqua Di Cristallo
Embed widget