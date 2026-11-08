Air Refueling Aircraft: रक्षा और सामरिक मामलों के गलियारों में आजकल एक बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण डील की गूंज सुनाई दे रही है, जो भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने का काम करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज और भारत के बीच लगभग 8000 करोड़ रुपये की एक बड़ी डिफेंस डील अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. इसके तहत पुराने बोइंग कमर्शियल विमानों को अत्याधुनिक टैंकरों में बदलकर भारतीय वायुसेना को सौंपा जाएगा. इस पूरी व्यवस्था के केंद्र में एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट यानी हवा में ईंधन भरने वाले विमान हैं, जिनकी तकनीक और कार्यप्रणाली आज के आधुनिक युद्ध कौशल में किसी भी देश की जीत या हार तय करने में सबसे अहम भूमिका निभाती है.

आसमान में उड़ने वाला चलता-फिरता पेट्रोल पंप

कल्पना कीजिए कि कोई लड़ाकू विमान जमीन पर उतरे बिना हजारों किलोमीटर का सफर तय कर ले और आसमान में ही अपनी टंकी फुल करवा ले. यह कोई फिल्मी करिश्मा नहीं बल्कि आधुनिक वायुसेना की एक खास तकनीक है, जिसे एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट या टैंकर कहा जाता है. सरल शब्दों में कहें तो यह विमान आसमान में उड़ने वाले पेट्रोल पंप की तरह काम करता है, जो लंबी दूरी के मिशन पर निकले फाइटर जेट्स या बॉम्बर विमानों को हवा में ही तेल मुहैया कराता है ताकि उनकी उड़ान बिना किसी रुकावट के लगातार जारी रह सके.

बोइंग विमानों के रूपांतरण की प्रक्रिया

इस विशेष तकनीक को अमलीजामा पहनाने के लिए बड़े और मजबूत कमर्शियल पैसेंजर जेट्स के ढांचे का इस्तेमाल किया जाता है. इजराइल के साथ होने वाली प्रस्तावित डील में भी पुराने बोइंग 767 विमानों को चुना गया है, जिन्हें मॉडिफाई करके उड़ते हुए टैंकरों में बदला जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया में 'मेक इन इंडिया' नियमों का विशेष ध्यान रखा गया है, जिसके तहत इजराइली कंपनी ने भारत में ही एक बड़े हिस्से का निर्माण करने और स्थानीय तकनीक को बढ़ावा देने पर अपनी सहमति जताई है, जिससे देश की रक्षा उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा.

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फ्लाइंग बूम तकनीक का दमदार मैकेनिज्म

हवा में ईंधन ट्रांसफर करने के लिए मुख्य तौर पर दो बेहद जटिल और वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें पहला तरीका फ्लाइंग बूम कहलाता है. इस प्रक्रिया में टैंकर विमान के पिछले हिस्से में एक मजबूत और दूरबीन की तरह फैलने वाली सख्त नली होती है. टैंकर के भीतर बैठा एक विशेष ऑपरेटर इस नली को नियंत्रित करता है और इसे ठीक पीछे उड़ रहे लड़ाकू विमान के रीसेप्टेकल यानी ईंधन ग्रहण करने वाले छिद्र से जोड़ देता है. इस तेज और शक्तिशाली प्रणाली के जरिए प्रति मिनट हजारों पाउंड ईंधन एक विमान से दूसरे विमान में आसानी से ट्रांसफर हो जाता है.

प्रोब-एंड-ड्रोग प्रणाली की कार्यप्रणाली

हवा में ईंधन भरने का दूसरा प्रचलित तरीका प्रोब-एंड-ड्रोग प्रणाली है, जो अपनी सुगमता के लिए जानी जाती है. इस तकनीक के तहत टैंकर विमान के पिछले हिस्से या पंखों के नीचे से एक लचीला पाइप और उसके सिरे पर कीप जैसी एक टोकरी लटकी रहती है. लड़ाकू विमान अपने आगे लगे हुए एक नुकीले पाइप यानी प्रोब को इस हिलती-डुलती टोकरी में बहुत ही सटीकता के साथ फंसाता है. अमेरिकी नौसेना, हेलिकॉप्टर्स और मरीन कॉर्प्स के विमान अमूनर इसी होज-एंड-ड्रोग तरीके का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक समय में एक से अधिक विमानों को भी तेल मिल सकता है.

टेक-ऑफ वजन की सीमा और ईंधन का गणित

किसी भी फाइटर जेट के लिए जब वह जमीन से उड़ान भरता है, तो उसके पास वजन की एक तय सीमा होती है. यदि विमान अपने साथ भारी-भरकम हथियार और लंबी दूरी का ढेर सारा ईंधन एक साथ लादकर उड़ेगा, तो उसके इंजन पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है और उसकी मारक क्षमता प्रभावित होती है. एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट इस बड़ी समस्या का सबसे सटीक समाधान पेश करता है. इसके जरिए विमान कम ईंधन और ज्यादा हथियारों के साथ उड़ान भरता है और आसमान में पहुंचने के बाद टैंकर से फ्यूल टॉप-अप करा लेता है.

वायुसेना का असली 'फोर्स मल्टीप्लायर'

सैन्य शब्दावली में एयर रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट को 'फोर्स मल्टीप्लायर' यानी ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला जरिया माना जाता है. इस तकनीक की बदौलत भारतीय वायुसेना या किसी भी अन्य देश के लड़ाकू विमान बिना किसी दुश्मन देश के क्षेत्र में उतरे या बीच में कहीं रुके, मीलों दूर स्थित ठिकानों पर सटीक हमले करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं. इसके अलावा, युद्ध के मैदान या गश्त के दौरान हवा में लंबे समय तक टिके रहने की यह ताकत किसी भी देश की रणनीतिक बढ़त के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित होती है.

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