Siachen Glacier: सियाचिन ग्लेशियर दुनिया के सबसे मुश्किल सैन्य तैनाती क्षेत्रों में से एक है. भारत के कई चौकियां 18000 से 20000 सीट से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है जहां सर्दियों में तापमान -50 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी नीचे जा सकता है. ऑक्सीजन की कमी, बर्फीले तूफान और काफी ज्यादा ठंड की वजह से यहां जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है. खास कपड़े, शरीर को ऊंचाई के अनुकूल ढालना, इंसुलेटेड शेल्टर और काफी ज्यादा कैलोरी वाले भोजन सैनिकों को अपनी ड्यूटी जारी रखने में मदद करते हैं.

सैनिक काफी ज्यादा ठंड का सामना कैसे करते हैं?

तैनाती से पहले सैनिक बर्फीले पहाड़ों पर चढ़ने, दरारों से भरे ग्लेशियरों को पार करने और खराब मौसम में काम करने का प्रशिक्षण लेते हैं. वे अलग-अलग ऊंचाइयों पर लगभग 21 दिनों तक एक्लिमेटाइजेशन से गुजरते हैं. जिससे उनका शरीर कम ऑक्सीजन के स्तर के अनुसार खुद को ढाल लेता है.

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने तीन परतों वाला एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग सिस्टम विकसित किया है. सैनिक कई परतों वाली जैकेट, खास दस्ताने, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा और ठंड के अनुकूल जूते पहनते हैं. हिमवच नाम का 7 परतों वाला एक सिस्टम +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान के लिए डिजाइन किया गया है. हालांकि डीआरडीओ के 2026 के एक दस्तावेज के मुताबिक इसका अभी भी तकनीकी फील्ड ट्रायल चल रहा है.

फाइबर रीइंफोर्सड प्लास्टिक से बने इंसुलेटेड शेल्टर और खास टेंट सैनिकों को जमा देने वाली ठंड से बचाते हैं. उन्हें फ्रॉस्टबाइट से भी बचना होता है. यह उंगलियों, नाक और कानों के टिशूज को नुकसान पहुंचा सकता है. शरीर के खुले हिस्से को ढंक कर रखना, लगातार हाथ पैर की जांच करवाना और जरूरत पड़ने पर चिकित्सा सहायता लेना जरूरी सावधानियां हैं.

सैनिक अग्रिम चौकियों पर कितने वक्त तक रहते हैं?

सबसे ऊंचाई वाली अग्रिम चौकियों पर तैनाती आमतौर पर 90 दिनों तक सीमित होती है और मौसम और परिस्थितियों के आधार पर यह समय इससे कम भी हो सकता है. यह सियाचिन में सैनिक की कुल तैनाती की अवधि से अलग है. इन चौकियों पर केरोसिन काफी जरूरी होता है. इसका इस्तेमाल खाना पकाने, शेल्टर को गर्म रखने और बर्फ पिघलाकर पानी लेने के लिए किया जाता है.

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भोजन और पीने का पानी कैसे तैयार किया जाता है?

कई चौकियों पर पानी के सामान्य स्रोत मौजूद नहीं होते. सैनिक बर्फ को तब तक गर्म करते हैं जब तक वह पिघल ना जाए और फिर पीने और खाना पकाने के लिए उस पानी को उबालते हैं. काफी ज्यादा ठंड की वजह से फल, सब्जियां और मांस पूरी तरह से जम सकते हैं. इस्तेमाल करने से पहले इन चीजों को पिघलाना या फिर गर्म करना पड़ता है. क्योंकि रोजाना ताजा खाना पहुंचना मुश्किल होता है इस वजह से सैनिकों को ऊंचे इलाकों के लिए खास राशन दिया जाता है. इसमें रेडी टू ईट पुलाव, दाल, सब्जियां, चपाती और ज्यादा ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं.

डीआरडीओ के डिफेंस सपोर्ट रिसर्च लैबोरेट्री ने सेना के लिए मील्स रेडी टू ईट तैयार किए हैं. इन्हें सीधे खाया जा सकता है या फिर गर्म करके भी लिया जा सकता है. 12,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर तैनात सैनिकों को एक तय मात्रा में राशन दिया जाता है.

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