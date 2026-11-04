Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यह हवा फेफड़ों, आँखों को गंभीर नुकसान पहुंचाती है।

Diwali 2026: दिवाली का त्योहार बस आने ही वाला है. यह त्योहार रोशनी और आतिशबाजी के साथ मनाया जाता है. लेकिन इस रात दिल्ली एनसीआर के आस-पास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो सकती है. पटाखों से प्रदूषण फैलाने वाले कण निकलते हैं और मौसम की स्थिति की वजह से ये कण हवा में फैल नहीं पाते. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिवाली की रात और अगले दिन हवा में बारीक कणों की मात्रा काफी बढ़ जाती है.

2021 से 2025 तक दिल्ली में दिवाली के दौरान प्रदूषण के आंकड़ों की तुलना करने पर पता चलता है कि पिछले पांच सालों में यह समस्या कितनी गंभीर हो रही है. इन आंकड़ों में दिवाली के दिन का औसत AQI और रात के समय दर्ज किया गया PM 2.5 का अधिकतम स्तर शामिल है‍. PM 2.5 प्रदूषण का एक काफी खतरनाक रूप है.

दिवाली पर प्रदूषण

2025 की दिवाली पर दिल्ली में औसत AQI 345 दर्ज किया गया था. रात के वक्त PM 2.5 का स्टार 675 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया और रात 11:00 से सुबह 1:00 के बीच प्रदूषण अपने चरम पर था. यह आंकड़े बताते हैं कि रात के दौरान हवा की गुणवत्ता काफी खराब हो गई और देर रात के समय प्रदूषण का स्तर सबसे ज्यादा रहा.

2024 में औसत AQI 330 था जबकि रात के समय PM 2.5 का स्तर 609 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया. हवा की गुणवत्ता काफी खराब श्रेणी में रही. इन आंकड़ों से पता चलता है कि त्योहार के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी ऊंचा रहा. भले ही औसत AQI 225 के आंकड़ों की तुलना में थोड़ा कम था.

इन पांच सालों में 2023 की दिवाली पर प्रदूषण सबसे कम था. दिल्ली में औसत AQI 218 दर्ज किया गया और PM 2.5 का अधिकतम स्तर 570 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया. हालांकि इसका औसत AQI दूसरे सालों की तुलना में कम था फिर भी रात के समय प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा रहा.

2022 में औसत AQI 312 था. रात के समय PM 2.5 का स्तर 728 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर हो गया था. इन आंकड़ों के आधार पर पिछले 5 सालों में 2021 की दिवाली सबसे ज्यादा प्रदूषण वाली रहेगी.





अंधेरा होने के बाद प्रदूषण क्यों बढ़ता है?

दिवाली की रात अचानक प्रदूषण बढ़ने की एक मुख्य वजह पटाखे हैं. पटाखों से निकलने वाला धुआं हवा में बारीक कण और दूसरे प्रदूषक तत्व मिला देता है. कुछ इलाकों में PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से 30 गुना ज्यादा हो सकता है. दिन के वक्त प्रदूषण का स्तर सामान्य के करीब हो सकता है लेकिन आधी रात तक यह 600 से 700 के पार जा सकता है.

अक्टूबर और नवंबर के दौरान मौसम की स्थिति इस समस्या को और भी ज्यादा गंभीर बना देती है. तापमान कम हो जाता है और हवा की रफ्तार भी धीमी हो जाती है. इससे प्रदूषक तत्व एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते और हवा में ही रह जाते हैं. बंगाल की खाड़ी में बनने वाले डिप्रेशन और सर्दियों की शुरुआत जैसी मौसमी वजहों से यह सब होता है. जब हवा ठीक से नहीं चलती तो प्रदूषक तत्व जमीन के करीब ही जमा हो जाते हैं और घने स्मोक का रूप ले लेते हैं.





जहरीली हवा से स्वास्थ्य संबंधी चिंता

इस तरह का प्रदूषण लोगों के स्वास्थ्य पर तुरंत असर डाल सकता है. डॉक्टर के मुताबिक ऐसी हवा फेफड़ों और आंखों में काफी ज्यादा जलन पैदा कर सकती है. बच्चे, बुजुर्ग और अस्थमा के मरीजों को इससे सबसे ज्यादा खतरा होता है. PM 2.5 का उच्च स्तर खास तौर से चिंताजनक है क्योंकि यह बारीक कण सांस के जरिए शरीर के अंदर जा सकते हैं.

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5 साल के आंकड़े क्या कहते हैं?

आंकड़े बताते हैं कि दिवाली की रात प्रदूषण में अचानक और थोड़े वक्त के लिए भारी उछाल आ सकता है. हालांकि हर साल इसकी गंभीरता अलग-अलग होती है. आंकड़ों के मुताबिक 2021 में औसत AQI और PM 2.5 का स्तर सबसे ज्यादा रहा था. लेकिन 2030 में यह सबसे कम था. कुल मिलाकर यह आंकड़े बताते हैं कि त्योहार के दौरान पटाखों से निकलने वाला धुआं और प्रतिकूल मौसम मिलकर हवा को काफी ज्यादा जहरीला बना सकते हैं.

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