पश्चिम बंगाल की किन सीटों पर 50 पर्सेंट से ज्यादा मुस्लिम आबादी, वहां BJP ने कितनी सीटें जीतीं?
बंगाल चुनाव 2026 में बीजेपी ने मुस्लिम बहुल जिलों जैसे मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर की 43 में से 18 सीटें जीतकर इतिहास रचा है. आइए इन सीटों के गणित के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं.
- दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना में टीएमसी का दबदबा रहा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने न केवल राज्य की सत्ता बदली है, बल्कि उन मिथकों को भी तोड़ दिया है जो दशकों से बंगाल की राजनीति का आधार रहे हैं. सबसे चौंकाने वाला बदलाव उन इलाकों में देखने को मिला है, जिन्हें ममता बनर्जी का अभेद्य किला माना जाता था. मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में, जहां अल्पसंख्यक आबादी 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी करते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. इन नतीजों ने साबित कर दिया है कि बंगाल का सियासी समीकरण अब पहले जैसा नहीं रहा और ध्रुवीकरण के साथ-साथ वोटों के बिखराव ने पूरी तस्वीर बदल दी है.
मुर्शिदाबाद में बीजेपी की ऐतिहासिक छलांग
मुर्शिदाबाद जिला, जहां 66 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, वहां बीजेपी ने वह कर दिखाया जिसकी उम्मीद राजनीतिक विश्लेषकों को भी नहीं थी. पिछले चुनावों में जहां बीजेपी को यहां महज 2 सीटें मिली थीं, वहीं 2026 के नतीजों में पार्टी ने 8 से 9 सीटों पर जीत हासिल कर सबको दंग कर दिया है. जिले की कुल 22 सीटों में से टीएमसी को 9 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी ने 8 सीटों पर अपना परचम लहराया है. कांग्रेस और अन्य दलों का वर्चस्व यहां पूरी तरह सिमट गया है, जिससे यह साफ है कि अल्पसंख्यक वोटों का बड़ा हिस्सा इस बार विपक्षी खेमे में गया है.
मालदा और उत्तर दिनाजपुर का नया गणित
अल्पसंख्यक प्रभाव वाले उत्तर दिनाजपुर और मालदा जिलों में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला. उत्तर दिनाजपुर की 9 प्रमुख सीटों में से टीएमसी ने 5 पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया. वहीं, मालदा में टीएमसी 6 सीटों के साथ मजबूत तो रही, लेकिन बीजेपी ने 3 महत्वपूर्ण सीटें छीनकर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. इन तीनों जिलों (मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर) की कुल 43 सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटों पर जीत दर्ज की है, जो टीएमसी की 20 सीटों के लगभग बराबर है.
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जंगीपुर में सत्ता परिवर्तन का बड़ा संदेश
इस चुनाव का सबसे बड़ा उलटफेर जंगीपुर विधानसभा सीट पर देखने को मिला. जंगीपुर, जहां 56 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी है, लंबे समय से टीएमसी का गढ़ रही है. लेकिन 2026 में बीजेपी ने इस सीट को टीएमसी से छीनकर एक बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है. विशेषज्ञों का मानना है कि अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे और हिंदू मतों के एकमुश्त ध्रुवीकरण ने बीजेपी के लिए इन कठिन सीटों पर जीत की राह आसान कर दी. यह जीत बीजेपी के लिए केवल एक सीट नहीं, बल्कि एक बड़े रणनीतिक बदलाव की जीत है.
दक्षिण 24 परगना और उत्तर 24 परगना में टीएमसी का दबदबा
हालांकि उत्तर बंगाल और मुर्शिदाबाद में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई, लेकिन दक्षिण बंगाल के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ममता बनर्जी का जादू बरकरार दिखा. दक्षिण 24 परगना की 20 सीटों में से टीएमसी ने 17 सीटों पर कब्जा किया, जबकि बीजेपी, कांग्रेस और एआईएसएफ को मात्र 1-1 सीट से संतोष करना पड़ा. इसी तरह, उत्तर 24 परगना की 11 सीटों में से टीएमसी ने 9 पर शानदार प्रदर्शन किया और बीजेपी को केवल 2 सीटें ही मिल सकीं. इन जिलों में मुस्लिम वोटों का एकमुश्त टीएमसी के पक्ष में जाना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना रहा.
बीरभूम और नदिया में कांटे की टक्कर
बीरभूम जिला, जो हिंसा और विवादों के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है, वहां की 10 सीटों पर कांटे की टक्कर देखने को मिली. यहां टीएमसी और बीजेपी ने 5-5 सीटें जीतकर मुकाबला बराबरी पर खत्म किया. इसी तरह नदिया जिले की 6 सीटों पर भी बराबर का मुकाबला रहा, जहां दोनों ही दलों ने 3-3 सीटों पर जीत हासिल की. यह आंकड़े दर्शाते हैं कि जिन इलाकों में अल्पसंख्यक आबादी निर्णायक भूमिका में थी, वहां भी बीजेपी ने टीएमसी को कड़ी टक्कर दी है और वोट बैंक में बड़ी दरार पैदा कर दी है.
बर्धमान में बीजेपी का क्लीन स्वीप जैसा प्रदर्शन
पूर्वी बर्धमान जिला बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट बनकर उभरा. यहां की 7 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की, जबकि टीएमसी को मात्र 1 सीट पर ही जीत नसीब हुई. पश्चिम बर्धमान की भी एक प्रमुख सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की. बर्धमान जैसे क्षेत्रों में बीजेपी की यह भारी बढ़त दर्शाती है कि राज्य के औद्योगिक और ग्रामीण बेल्ट में सत्ता विरोधी लहर और विकास के वादों ने अल्पसंख्यक आबादी वाले क्षेत्रों में भी असर दिखाया है.
कोलकाता और हुगली का मिश्रित परिणाम
राजधानी कोलकाता में टीएमसी अपनी साख बचाने में कामयाब रही. कोलकाता उत्तर और दक्षिण की चारों सीटों पर टीएमसी ने अपना परचम लहराया. वहीं हुगली जिले की बात करें, जहां मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है, वहां मुकाबला बराबरी का रहा. जिले की 2 सीटों में से 1 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी ने जीत हासिल की. मेदिनीपुर के इलाकों में भी बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत की है, जहां पूर्ब मेदिनीपुर की एक और पश्चिम मेदिनीपुर की भी एक सीट बीजेपी के खाते में गई है.
हावड़ा में टीएमसी की पकड़ मजबूत
हावड़ा जिले की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा. यहां ममता बनर्जी की पार्टी ने 8 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि बीजेपी ने 3 सीटों पर अपनी बढ़त बनाई. मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में जहां टीएमसी ने अपना पुराना संगठन और जमीनी पकड़ बनाए रखी, वहां उसे अधिक नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुल मिलाकर, 2026 के इन आंकड़ों ने यह साफ कर दिया है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर बीजेपी की जीत ने बंगाल की राजनीति को एक नए युग में धकेल दिया है.
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Source: IOCL