West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल में किस नेता को मिली सबसे बड़ी जीत, जानें उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े?
West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में आनंदमय बर्मन ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं क्या है वह रिकॉर्ड.
- भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 207 सीटों के साथ सरकार बनाई।
- आनंदमय बर्मन सबसे अधिक 1,04,265 वोटों से जीते।
- यह जीत योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्ड से भी बड़ी है।
- बड़े अंतर से जीतना चुनाव के रुझान को दर्शाता है।
West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों ने एक राजनीतिक भूकंप ला दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने 293 सदस्यों वाले सदन में 207 सीटों की भारी जीत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है. जहां इस जनादेश के पैमाने ने पूरे देश का ध्यान खींचा है वहीं एक व्यक्तिगत जीत अपनी जबरदस्त बढ़त की वजह से सबसे अलग रही. आनंदमय बर्मन राज्य में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता बनकर उभरे. उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है.
सबसे बड़ी जीत
माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का केंद्र बन गया. भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आनंदमय बर्मन ने 1,66,905 वोट हासिल किए हैं. इसी के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 1,04,265 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया.
ऐसा कहा जा रहा है कि आनंदमय बर्मन की जीत ने भाजपा के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 1,65,499 वोट हासिल किए थे.
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बड़े अंतर वाली जीतों का पैटर्न
हालांकि बर्मन की जीत इस सूची में सबसे ऊपर है लेकिन 2026 के चुनावों में बड़े अंतर वाली जीतों का एक जबरदस्त रुझान देखने को मिला. कई सीटों पर असामान्य रूप से बड़ी बढ़त दर्ज की गई. यह खंडित नतीजों के बजाय मतदाताओं के एक साफ और निर्णायक जनादेश का संकेत देती है. जिस तरफ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 80 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी काफी कम देखने को मिली.
यह जीत क्यों मायने रखती है?
100000 से ज्यादा वोटों का अंतर सिर्फ एक संख्या से कहीं ज्यादा है. यह किसी उम्मीदवार और उसकी पार्टी के पक्ष में एक मजबूत लहर का संकेत देता है. बर्मन के मामले में यह न सिर्फ उनकी निजी लोकप्रियता को दिखाता है बल्कि उस बड़े राजनीतिक बदलाव को भी दर्शाता है जिसने 2026 के चुनावों को परिभाषित किया. 2026 के चुनावों में यह सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़े अंतर वाली जीत के तौर पर सबसे अलग है और उन अन्य उम्मीदवारों से कहीं आगे है जिन्होंने 40,000 से 50,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.
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