हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWest Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल में किस नेता को मिली सबसे बड़ी जीत, जानें उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े?

West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल में किस नेता को मिली सबसे बड़ी जीत, जानें उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े?

West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में आनंदमय बर्मन ने एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. आइए जानते हैं क्या है वह रिकॉर्ड.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 05 May 2026 07:45 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • भाजपा ने पश्चिम बंगाल में 207 सीटों के साथ सरकार बनाई।
  • आनंदमय बर्मन सबसे अधिक 1,04,265 वोटों से जीते।
  • यह जीत योगी आदित्यनाथ के रिकॉर्ड से भी बड़ी है।
  • बड़े अंतर से जीतना चुनाव के रुझान को दर्शाता है।

West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों ने एक राजनीतिक भूकंप ला दिया है. भारतीय जनता पार्टी ने 293 सदस्यों वाले सदन में 207 सीटों की भारी जीत के साथ सत्ता पर कब्जा कर लिया है. जहां इस जनादेश के पैमाने ने पूरे देश का ध्यान खींचा है वहीं एक व्यक्तिगत जीत अपनी जबरदस्त बढ़त की वजह से सबसे अलग रही. आनंदमय बर्मन राज्य में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से जीतने वाले नेता बनकर उभरे. उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जो इस चुनाव की सबसे बड़ी चर्चा का विषय बन गया है.

सबसे बड़ी जीत 

माटीगाड़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र इस रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन का केंद्र बन गया. भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आनंदमय बर्मन ने 1,66,905 वोट हासिल किए हैं. इसी के साथ उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को 1,04,265 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया.

ऐसा कहा जा रहा है कि आनंदमय बर्मन की जीत ने भाजपा के फायरब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है. 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 1,65,499 वोट हासिल किए थे.

ये भी पढ़ें: किस वजह से कई साल से बंद था आसनसोल का दुर्गा मंदिर, जो बीजेपी की जीत के बाद खुला?

बड़े अंतर वाली जीतों का पैटर्न 

हालांकि  बर्मन की जीत इस सूची में सबसे ऊपर है लेकिन 2026 के चुनावों में बड़े अंतर वाली जीतों का एक जबरदस्त रुझान देखने को मिला. कई सीटों पर असामान्य रूप से बड़ी बढ़त दर्ज की गई. यह खंडित नतीजों के बजाय मतदाताओं के एक साफ और निर्णायक जनादेश का संकेत देती है. जिस तरफ अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 80 सीटें जीतने में कामयाब रही, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और छोटी क्षेत्रीय पार्टियों की मौजूदगी काफी कम देखने को मिली.

यह जीत क्यों मायने रखती है? 

100000 से ज्यादा वोटों का अंतर सिर्फ एक संख्या से कहीं ज्यादा है. यह किसी उम्मीदवार और उसकी पार्टी के पक्ष में एक मजबूत लहर का संकेत देता है. बर्मन के मामले में यह न सिर्फ उनकी निजी लोकप्रियता को दिखाता है बल्कि उस बड़े राजनीतिक बदलाव को भी दर्शाता है जिसने 2026 के चुनावों को परिभाषित किया. 2026 के चुनावों में यह सभी विधानसभा क्षेत्रों में सबसे बड़े अंतर वाली जीत के तौर पर सबसे अलग है और उन अन्य उम्मीदवारों से कहीं आगे है जिन्होंने 40,000 से 50,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी.

ये भी पढ़ें: ममता बनर्जी से पहले कौन-कौन से सीएम इस्तीफा देने से कर चुके हैं इनकार? जान लें उनके नाम

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 05 May 2026 07:45 PM (IST)
Tags :
Bengal Election Results 2026 West Bengal Biggest Victory Anandamay Barman
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
West Bengal Biggest Victory: पश्चिम बंगाल में किस नेता को मिली सबसे बड़ी जीत, जानें उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े?
पश्चिम बंगाल में किस नेता को मिली सबसे बड़ी जीत, जानें उन्होंने कितने रिकॉर्ड तोड़े?
जनरल नॉलेज
चुनाव हारने के बाद सीएम न दे इस्तीफा तो क्या होगा, क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता?
चुनाव हारने के बाद सीएम न दे इस्तीफा तो क्या होगा, क्या गवर्नर दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता?
जनरल नॉलेज
Asansol Temple: किस वजह से कई साल से बंद था आसनसोल का दुर्गा मंदिर, जो बीजेपी की जीत के बाद खुला?
किस वजह से कई साल से बंद था आसनसोल का दुर्गा मंदिर, जो बीजेपी की जीत के बाद खुला?
जनरल नॉलेज
कौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस विधायक, किस पार्टी के टिकट पर मिली जीत?
कौन है पश्चिम बंगाल का सबसे रईस विधायक, किस पार्टी के टिकट पर मिली जीत?
Advertisement

वीडियोज

Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
West Bengal Election Results: BJP का 'नया बंगाल'ऐसा होगा? | TMC VS BJP | Mamata Banerjee
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
'हम लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन...', प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर अमेरिका ने ईरान को दे दी खुली धमकी
इंडिया
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
इंडिगो फ्लाइट में पावर बैंक ब्लास्ट, धुआं-धुआं केबिन, इमरजेंसी एग्जिट से स्लाइड्स के जरिए यात्रियों को निकाला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
प्रीपेड मीटर पर योगी सरकार का यूटर्न, अखिलेश बोले- 'हम सबका विरोध झुका गया...'
बॉलीवुड
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट, देखें वीडियो
'भाई मैंने आपका क्या बिगाड़ा है?' बंगाल बीपेजी प्रमुख के बयान पर अनुपम खेर ने किया रिएक्ट
क्रिकेट
ममता बनर्जी पर फूटा क्रिकेटर मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
ममता पर फूटा मनोज तिवारी का गुस्सा, TMC छोड़ने पर खोला बड़ा राज; कहा- 5 करोड़...
राशिफल
Kal Ka Rashifal: 6 मई 2026 बुधवार को वृश्चिक राशि को मिलेगा रुका हुआ धन और कुंभ का चमकेगा भाग्य, जानें कल का राशिफल
कल का राशिफल (6 मई 2026): सिद्ध और बुधादित्य योग का दुर्लभ संयोग, बुधवार को इन 4 राशियों का चमकेगा भाग्य, जानें कल का पंचांग
यूटिलिटी
अगर इस तरह से FASTag का किया इस्तेमाल तो हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है सही तरीका
अगर इस तरह से FASTag का किया इस्तेमाल तो हो जाएगा ब्लैकलिस्ट, जानें क्या है सही तरीका
विश्व
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
'धरती के नक्शे से नामोनिशान मिटा दूंगा', होर्मुज में अमेरिकी जहाज पर हमले के बाद ट्रंप की ईरान को चेतावनी, 7वें आसमान पर पहुंचा गुस्सा
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget